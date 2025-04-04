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Собаки слышат, но не понимают: что на самом деле знают животные

Зоосфера

Животные способны удивлять, но действительно ли они понимают человеческую речь? Случай с "Умным Гансом" — знаменитым конём из начала XX века, якобы решавшим задачи и понимавшим немецкий язык, — стал первым громким разоблачением. Оказалось, что он просто считывал едва заметные движения дрессировщика. Этот феномен, названный позже "эффектом Умного Ганса", до сих пор напоминает: животные могут казаться умнее, чем они есть, если ориентируются на поведение человека, а не на слова.

обезьяна
Фото: freepik.com is licensed under public domain
обезьяна

Понимают ли животные речь

Современные исследования показывают, что некоторые животные — особенно приматы, дельфины и собаки — действительно могут улавливать не только интонации, но и контекст фраз. Однако это не всегда означает полноценное понимание языка.

Пример — горилла Коко, обученная более чем тысяче жестов американского языка глухих. Она могла выражать эмоции, просить предметы и даже строить примитивные фразы. Бонобо Канзи общался с помощью лексиграмм — символов, обозначающих слова. Он понимал команды и мог отличить действия вроде "положи банан в чашу" от "положи чашу на банан". Тем не менее, учёные спорят, насколько глубоко эти животные осознают грамматическую структуру языка.

Язык или дрессировка

Большинство животных улавливают команды и сигналы, а не абстрактные понятия. Собаки могут запомнить сотни слов, но воспринимают их скорее как звуковые метки, а не элементы предложения. При этом они чутко реагируют на интонации, жесты и настроение хозяина - нечто, что часто путают с "пониманием речи".

Границы остаются неясными

Учёные продолжают исследовать, где проходит граница между дрессировкой, ассоциативным мышлением и настоящим пониманием языка. Пока ясно одно: животные могут быть отличными собеседниками — пусть и не в привычном нам смысле.

Уточнения

Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Дмитрий Тезнев
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