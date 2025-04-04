Удивитесь отражению в зеркале: 4 совета для приведения себя в форму к лету

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Фитнес-тренер Ирина Ротач поделилась четырьмя ключевыми советами, которые помогут подготовить тело к лету.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

По её словам, быстрый прогресс обеспечит работа с утяжелениями, особенно подтягивания с дополнительным весом.

Помимо силовых тренировок, важную роль играет гибкость. Для её развития Ротач рекомендует выполнять медленные и осознанные эксцентрические упражнения, которые помогают улучшить контроль над движениями и укрепить мышцы.

Ещё одна эффективная стратегия — включение в каждую тренировку двух-трех упражнений с акцентом на эксцентрическую фазу, когда мышцы работают на растяжение. Это способствует их более глубокому укреплению и развитию.

Завершает список рекомендаций разнообразие нагрузок. Чтобы проработать все группы мышц, стоит менять упражнения и задействовать разные углы и амплитуды движений.

Такой подход не только ускорит результат, но и сделает тренировки более эффективными, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

