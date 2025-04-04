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Прыщи не уходят? Возможно, ты просто ешь не то — вот список врагов кожи

2:18
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Твоя кожа может быть честнее любого зеркала. Высыпания, жирный блеск, воспаления — всё это не всегда вопрос ухода, но почти всегда — вопрос питания. Что ты ешь, как часто и в каком количестве — всё отражается на лице. ч

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Продукты, вызывающие прыщи

1. Молочные продукты

Ты не одна, кто слышал, что молоко — залог здоровья. Но вот для кожи это часто катастрофа. Виноваты гормоны, содержащиеся в молочных продуктах: они провоцируют выработку кожного сала и закупорку пор. А если у тебя ещё и непереносимость лактозы, воспаления могут стать регулярными.

2. Сахар

Даже небольшое злоупотребление сладким может запустить цепочку реакций: скачки инсулина → повышение андрогенов → активное салоотделение → прыщи. Кроме того, сахар разрушает коллаген и "съедает" витамины группы B, нужные коже.

3. Глютен

Если кожа не реагирует на уход, обрати внимание на возможную непереносимость глютена. Он может запускать скрытые воспаления, отражающиеся на лице в виде акне и раздражения. Попробуй заменить привычную выпечку на безглютеновые альтернативы.

Что добавить в рацион, чтобы улучшить кожу

  • Оранжевые овощи и фрукты (морковь, тыква, манго) — богаты витамином A, важным для чистоты кожи.

  • Спаржа, артишоки, топинамбур — содержат инулин и клетчатку, питают полезную микрофлору кишечника.

  • Миндальный и кокосовый йогурт — отличный источник пробиотиков без вреда от молочного белка.

  • Ягоды, орехи, зелень, семена — полны полифенолов и антиоксидантов, поддерживающих здоровье кожи.

  • Сыродавленные масла — улучшают работу ЖКТ и поддерживают микрофлору.

  • Тёплая вода с лимоном натощак (если нет противопоказаний) — мягко запускает пищеварение и улучшает отток желчи.

Бонус: уход снаружи

Для локальной борьбы с высыпаниями попробуй масло чайного дерева — натуральное антисептическое средство, которое подсушивает воспаления и борется с бактериями.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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