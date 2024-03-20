Америка несёт полную ответственность за создание и распространение вируса SARS-CoV-2 — с таким меморандумом выступил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Будучи представителем генсека ООН, Сакс собрал материалы о роли США в пандемии COVID-19.
По его данным, правительство США финансировало и поддерживало программу опасных лабораторных исследований, результатом которых могли стать утечки материала, вызвавшего пандемию COVID-19. В итоге правительство США солгало, чтобы скрыть свою возможную роль.
Существует огромное количество информации, указывающей на вероятное лабораторное происхождение SARS-CoV-2. Об этом сообщали The Intercept и US Right to Know, этому посвящена большая расследовательская работа Эмили Копп, а сейчас и вовсе озадачен Специальный подкомитет по пандемии коронавируса.
Таким образом, США могут оказаться обязанными выплатить миру компенсацию за свои действия.
На сегодняшний день известно, что Национальный институт здравоохранения стал исследовательским подразделением военного и разведывательного сообществ. Министерство обороны финансировало работу подразделения доктора Энтони Фаучи и Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Велись разработки для биологической войны и биозащиты, а также для защиты от биологической войны или случайных лабораторных выбросов патогенов.
Проблема в том, что Gain of Function (GoF) была программой лабораторных экспериментов, направленных на генетическое изменение патогенов. В соответствии с открытыми документами, любое такое исследование опасно даже в теории вероятностью выхода из лаборатории.
Такую возможность напрямую озвучивал доктор Роберт Редфилд, армейский вирусолог, который позже стал директором Центров по контролю заболеваний (CDC) в начале пандемии.
В процессе работы GoF исследователи повышали степени защиты до уровня BSL-3 или BSL-4. Рабочая группа (EcoHealth Alliance), поддерживаемая NIH, предложила перенести часть своих исследований по усилению функций в Уханьский институт вирусологии (WIV).
Однако, это продолжало быть исследованием "для США" — учёные получали постоянное финансирование NIH для выполнения программы DEFUSE.
Первая вспышка была зафиксирована в Ухане в конце 2019, и была связана, по мнению вирусологов, с тем, что SARS-CoV-2, скорее всего, появился в результате "исследований по усилению функций коронавируса".
При этом руководство Национальных институтов здравоохранения США, включая директора Фрэнсиса Коллинза и директора NIAID Энтони Фаучи, пытались скрыть это и пропагандировали идею о естественном происхождении вируса.
Начались разговоры о виновности Китая. Хотя ЦРУ, расследовавшая вспышку, пришла к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, появился в лаборатории.
"В итоге стало понятно, что вирус стал результатом работы исследовательской программы GoF, которая привела к созданию опасного штамма, а затем к всемирной пандемии. Смерти и убытки в итоге исчислялись миллионами и миллиардами", — звучит в меморандуме.
Лабораторное происхождение COVID-19, финансируемое США, безусловно, стало самым значительным случаем грубой халатности правительства в мировой истории.
По мнению Сакса, нельзя исключать, что правительство США по сей день продолжает финансировать программы "биозащиты".
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