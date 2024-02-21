Эндокринолог: как сохранить собственную печень и почему холестерин необходим человеку

Каковы побочные явления при приёме статинов, что такое токсическое поражение печени БАДами, почему печень трески является суперполезным продуктом для человека, в чём опасность висцерального (внутреннего) жира и почему правильная диетотерапия эффективнее приёма статинов, Pravda.Ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.
— Ольга Анатольевна, что такое статины, почему их назначают при высоком холестерине?
— Давайте сначала определимся, что холестерин — жизненно важный жировой параметр нашего организма. Жиры нам необходимы для жизнедеятельности. Практически все органы, особенно мозг, состоят из жиров и нуждаются в них. Из холестерина синтезируются половые гормоны (стероиды), которые отвечают за
Но бывает, что холестерина очень много, особенно плохого холестерина. Липиды низкой плотности (триглицериды) — самые опасные, запускают атеросклероз. То есть твердеют сосуды с внутренней стенки и формируются бляшки. Мы этот процесс называем "хроническим вялотекущим воспалением": когда много плохих холестеринов, происходит воспаление во всем организме, особенно внутри сосудов.
Обратите внимание, мы не говорим про повышенный холестерин, потому что повышенный холестерин математически высчитывается из хороших и плохих липидов. Также существуют хорошие липиды высокой плотности, которые участвуют в кардиопротекции, то есть защищают нашу сердечно-сосудистую систему от эндотелиального повреждения, то есть от повреждения внутренней стенки сосудов. Хорошего холестерина должно быть много. Мы его получаем из правильных жиров.
Необходимы жирная рыба, субпродукты, особенно печень трески — это суперпродукт, в котором очень много полезных веществ: омега-3, витамины D, А, Е.
Бывает, когда много триглицеридов, липидов низкой плотности, при этом у пациента никаких жалоб. Врач всегда должен взвешивать, назначать сразу гиполипидемическую терапию (статины или препараты эзетрола, эзетимиба) или попробовать диетотерапию.
Надо спрашивать у пациентов анамнез родителей, нет ли ранних сердечно-сосудистых катастроф. Потому что при наследственной дислипидемии без препаратов не обойтись. Не важно, худой человек или полный.
В первую очередь назначаем диетотерапию. Да, проще всего назначить статины и забыть. Но, к сожалению, статины не продлят жизнь, не уберегут от инфарктов, инсультов.
— В каком случае назначают статины?
— Во-первых, всегда назначают статины после сердечно-сосудистых катастроф. Здесь уже юридически врач не имеет права не назначить.
Во-вторых, когда высокие:
Раньше это называлось "триада смерти", сейчас мы называем это "метаболический синдром". В его основе лежит неалкогольная жировая болезнь печени — НЖБП.
Нет препаратов, которые уберут жир из печени. Статины не могут помочь.
Поэтому в науке я пропагандирую на старте диетотерапию, безусловно, под контролем печёночных трансаминаз, ультразвука, когда человек снижает вес за счёт уменьшения внутреннего висцерального жира.
Это основа кардиопротекции, что раньше ассоциировалось с возрастом. А сейчас приходят молодые мальчики, девочки 18-20 лет, с ожирением, диабетом второго типа, давлением. Половина этих метаболических заболеваний уходят от снижения висцерального веса. Надо не просто похудеть, а похудеть за счёт уменьшения внутреннего жира в печени, снизить жировой гепатоз.
Важно, что, назначая статины, мы подавляем всю липодограмму: и хорошие, и плохие липиды. Любой препарат — это нагрузка на печень. Когда вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе, даже витамины, необходимо следить за функцией печени, параметрами АЛТ, АСТ.
Сейчас модный диагноз — токсическое поражение печени БАДами. Что уж говорить о серьёзных препаратах.
— На какие побочные явления нужно обратить внимание при приёме статинов?
— Сразу начинают страдать органы, где крайне необходим холестерин.
Соответственно, нужно проверить кальциево-фосфорный обмен, сделать денситометрию, проверить половые гормоны и отрегулировать их функцию. Но самое главное — смотреть за функцией печени.
|
|
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Детский медицинский центр Здоровое поколение
Лестева, д. 20
Частный врач
3-я Мытищинская, д. 16, стр. 3
Частный врач
Лестева, д. 20, 1 эт., 15 каб.
Ecofamily Clinic (Экофэмели клиник)
Профсоюзная, д.68, корп.4
|
2947 отзывов
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
10734 отзыва
|
Чудо Доктор на Школьной 49
многопрофильный медицинский центр
ул. Школьная, д. 49
Волгоградский пр-т
Марксистская
Площадь Ильича
Римская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых и детей с рождения. Расположен в 1-2 мин. ходьбы от м. Пл. Ильича. Прием происходит по предва... читать далее »
Первичный приём от 750 руб.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.