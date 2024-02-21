Эндокринолог: как сохранить собственную печень и почему холестерин необходим человеку

Эндокринолог Рождественская рассказала о пользе холестерина и токсических поражениях печени

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Каковы побочные явления при приёме статинов, что такое токсическое поражение печени БАДами, почему печень трески является суперполезным продуктом для человека, в чём опасность висцерального (внутреннего) жира и почему правильная диетотерапия эффективнее приёма статинов, Pravda.Ru рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская.

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— Ольга Анатольевна, что такое статины, почему их назначают при высоком холестерине?

— Давайте сначала определимся, что холестерин — жизненно важный жировой параметр нашего организма. Жиры нам необходимы для жизнедеятельности. Практически все органы, особенно мозг, состоят из жиров и нуждаются в них. Из холестерина синтезируются половые гормоны (стероиды), которые отвечают за

кости,

кожу,

умственные функции,

многие метаболические параметры.

Но бывает, что холестерина очень много, особенно плохого холестерина. Липиды низкой плотности (триглицериды) — самые опасные, запускают атеросклероз. То есть твердеют сосуды с внутренней стенки и формируются бляшки. Мы этот процесс называем "хроническим вялотекущим воспалением": когда много плохих холестеринов, происходит воспаление во всем организме, особенно внутри сосудов.

Обратите внимание, мы не говорим про повышенный холестерин, потому что повышенный холестерин математически высчитывается из хороших и плохих липидов. Также существуют хорошие липиды высокой плотности, которые участвуют в кардиопротекции, то есть защищают нашу сердечно-сосудистую систему от эндотелиального повреждения, то есть от повреждения внутренней стенки сосудов. Хорошего холестерина должно быть много. Мы его получаем из правильных жиров.

Необходимы жирная рыба, субпродукты, особенно печень трески — это суперпродукт, в котором очень много полезных веществ: омега-3, витамины D, А, Е.

Бывает, когда много триглицеридов, липидов низкой плотности, при этом у пациента никаких жалоб. Врач всегда должен взвешивать, назначать сразу гиполипидемическую терапию (статины или препараты эзетрола, эзетимиба) или попробовать диетотерапию.

Надо спрашивать у пациентов анамнез родителей, нет ли ранних сердечно-сосудистых катастроф. Потому что при наследственной дислипидемии без препаратов не обойтись. Не важно, худой человек или полный.

В первую очередь назначаем диетотерапию. Да, проще всего назначить статины и забыть. Но, к сожалению, статины не продлят жизнь, не уберегут от инфарктов, инсультов.

— В каком случае назначают статины?

— Во-первых, всегда назначают статины после сердечно-сосудистых катастроф. Здесь уже юридически врач не имеет права не назначить.

Во-вторых, когда высокие:

триглицериды,

сахар (сахарный диабет),

давление.

Раньше это называлось "триада смерти", сейчас мы называем это "метаболический синдром". В его основе лежит неалкогольная жировая болезнь печени — НЖБП.

Нет препаратов, которые уберут жир из печени. Статины не могут помочь.

Поэтому в науке я пропагандирую на старте диетотерапию, безусловно, под контролем печёночных трансаминаз, ультразвука, когда человек снижает вес за счёт уменьшения внутреннего висцерального жира.

Это основа кардиопротекции, что раньше ассоциировалось с возрастом. А сейчас приходят молодые мальчики, девочки 18-20 лет, с ожирением, диабетом второго типа, давлением. Половина этих метаболических заболеваний уходят от снижения висцерального веса. Надо не просто похудеть, а похудеть за счёт уменьшения внутреннего жира в печени, снизить жировой гепатоз.

Важно, что, назначая статины, мы подавляем всю липодограмму: и хорошие, и плохие липиды. Любой препарат — это нагрузка на печень. Когда вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе, даже витамины, необходимо следить за функцией печени, параметрами АЛТ, АСТ.

Сейчас модный диагноз — токсическое поражение печени БАДами. Что уж говорить о серьёзных препаратах.

— На какие побочные явления нужно обратить внимание при приёме статинов?

— Сразу начинают страдать органы, где крайне необходим холестерин.

Во-первых, у молодых пациентов снижается либидо, потенция. Во-вторых, когда снижаются половые гормоны, начинает проявляться остеопороз, то есть происходит старение кальциево-фосфорного обмена, истончаются кости.

Соответственно, нужно проверить кальциево-фосфорный обмен, сделать денситометрию, проверить половые гормоны и отрегулировать их функцию. Но самое главное — смотреть за функцией печени.

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