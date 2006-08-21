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Автор Петр Дерябин

Пение вылечило от астмы

Здоровье » Здравоохранение
Случай с Яной Шепель из Новокузнецка врачи называют уникальным. Бронхиальную астму самой тяжелой, неизлечимой четвертой степени девочка поборола с помощью пения.

Астма четвертой степени — не приговор

Проблемы со здоровьем у Яны начались еще в два месяца. После яблочного сока на теле малышки неожиданно выступила сыпь. Через некоторое время все тело девочки уже покрывали глубокие нарывы. Родители малышки пытались бороться с болезнью народными методами:

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  • купали в череде
  • сидели на диете.

Но ничего не помогло. Родители Яны жили надеждой, что организм все-таки справится.

Но к трем годам у девочки начались сильные приступы кашля. "Мы думали, что простудилась, — говорит Елена. — Лечили дочку горчичниками, таблетками. После одного из таких приступов Яна начала задыхаться".

Врачи вынесли девочке страшный диагноз — бронхиальная астма самой тяжёлой, неизлечимой четвёртой степени. Задыхалась Яна практически от всего: съеденная ложка йогурта, долька лимона, небольшая физическая нагрузка или прогулка по морозному воздуху.

Родители Яны устроили малышку в детский садик для детей с аллергией. Там задыхающихся ребятишек научили не паниковать, относиться к своей болезни спокойно, не по-детски философски.

А самое главное — обучили правильно дышать. "Мы делали специальные упражнения, которые снимают приступ", — вспоминает Яна.

В пять лет в музыкальную школу

Однажды к Елене Шепель подошла музыкальная работница детского сада и посоветовала невероятное — Яне нужно заниматься пением. По ее мнению у девочки превосходный голос. Однако медики предупредили родителей, что такая нагрузка на детский организм чревата тяжелыми последствиями.

"Но Яна очень просила. Уговорила нас, настояла на своем, и в 5 лет пошла в "музыкалку", — делится Елена. — Сдала вступительный экзамен на "отлично". Больше всего мама Яны переживала за занятия хором. Она два года ходила с дочкой на хор, ждала в коридоре и боялась, что Яне станет плохо, что начнет задыхаться, а скорая может не успеть.

Врачи скоро заметили улучшение. Идею с хором одобрили. И, наблюдая за чудесами, происходящими с Яной, даже посоветовали ей освоить какой-нибудь духовой инструмент.

"Яна у нас отличница. Одновременно учится на двух отделениях вокал и специальность" — говорит преподаватель по вокалу 55-й музыкальной школы Ольга Скомаровская.

Ни один праздник не обходится без участия Яны. Маленькая артистка никогда не делает себе поблажек, даже если сильно устает или плохо себя чувствует. Пять лет упорных занятий полностью изменили жизнь девочки.

Теперь Яна может позволить себе мороженое, пить чай с молоком и яблочный сок, приступы практически прекратились. Пение помогло Яне укрепить:

  • дыхательную систему и диафрагму
  • увеличило объем легких
  • улучшило циркуляцию крови
  • стабилизировало давление.

Несмотря на то, что занятия пением ей даются труднее, чем обычным людям, и не исключают большую степень риска, Яна мечтает стать певицей. После девятого класса она собирается поступить в музыкальное училище. Ей по душе аплодисменты и восхищение зала. И Яна больше не хочет болеть.

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Темы пение астма ребенок диафрагма лечение астмы занятия вокалом музыкальная школа дыхательная система
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