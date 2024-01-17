От белых глаз до мозга-губки за 7 дней: создан коронавирус со 100% смертностью

Китайские учёные в рамках исследований по биозащите умудрились создать коронавирус, который за 7-8 дней убивает 100% заражённых "очеловеченных" мышей.
Фактически это - та самая суперэпидемия, которую так боятся врачи и вирусологи всего мира и которую (как модельную, "учебную" под названием "болезнь X") обсуждали в Давосе.
"Только не разбейте пробирку", "зачем вы это сделали?", "не допустить утечки как с Covid-19!" - таковы самые популярные комментарии к публикации Daily Mail о новом "коронавирусе-убийце от панголинов".
Эксперименты с новыми коронавирусами (чтобы знать, как их лечить) проводили учёные в американском Бостоне и в Пекинскои химико-технологическом университете.
"Ученые нашли вирус-мутант у малазийских панголинов, подсадили его лабораторным мышам и обнаружили небывалую опасность. Летальный исход наступал через 7-8 дней. Особенность вируса в том, что вместо тяжёлого инфекционного поражения легких (и последующего отказа органов и т.д.) у COVID-19 новый GX_P2V мигрировал в мозг и инфицировал его", - рассказывает издание.
Причем, оказывается, найден этот вирус-убийца был еще в 2017 году, до знакомого (увы) всем нам COVID-19.
Что сделали ученые:
"Эпидемиологи и вирусологи говорят, серьезный грипп с высокой смертностью – это две мутации. Первая - когда от животного или птицы он попадет к человеку. И вторая мутация, когда он будет передаваться от человека к человеку" - напоминают медики.
"После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия. Эта пандемия (COVID-19) - только учения" - заявлял "КП" главврач 71-й ГКБ Александр Мясников.
В ноябре 2019 в университете Джона Хопкинса проводилось моделирование будущей эпидемии. Она по легенде распространялась пассажирами самолётов, летающими из страны в страну и поразила 2/3 человечества. Лекарства и вакцины от вируса даже на медицинских учениях быстро найти не удалось - из-за этого за считанные дни умерли 65 000 000 человек.
Видимо, всё-таки не зря на Всемирном экономическом форуме в Давосе проводится аж отдельная секция по обсуждению "как спасать мир от болезни "Х", о которой говорится в прогнозах ВОЗ.
Да и миллиардеры, мировые и российские богачи и "звезды", возможно, не зря строят бункеры с мощнейшими системами очистки воздуха и т.д. - чтобы спасаться в них не только от третьей мировой, но и от эпидемии подобного уровня смертельности?
Или это просто провокация "англичанки" - указать на Китай как на возможную угрозу распространения самого смертельного заболевания за всю историю планеты - в режиме "не рефлексируйте, распространяйте, пусть оправдываются"?
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