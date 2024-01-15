Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аппетитные блинчики с сыром понравятся вашей семье
Без сожаления надо выкидывать это во время уборки по дому, не складируйте хлам в своей квартире
Ремонтантная клубника обеспечит ягодами на длительный период
5 лучших очищающих средств для ухода за проблемной кожей лица
"Форсаж 11" станет завершающим фильмом для Вина Дизеля
Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты
5 знаков Зодиака, которые бесцеремонно готовы вторгнуться в вашу жизнь и перевернуть её
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Иммунолог Жемчугов объяснил, почему не стоит бояться страшной болезни "Х"

Иммунолог Жемчугов: болезнь "Х" — это модельное заболевание, его не стоит бояться

1:30
Здоровье

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что думает о так называемой болезни "Х", которая упоминается в прогнозах ВОЗ.

Иммунолог Жемчугов: болезнь "Х" — это модельное заболевание, его не стоит бояться
Фото: Depositphotos

Врач напомнил, что болезнь "Х" — это не реальное заболевание, а смоделированное на компьютере. Его намеренно делают очень страшным, наделяя смертельными свойствами, чтобы понять, как можно было бы теоретически бороться с такой напастью.

"Это гипотетическая вещь, модельные заболевания, которые существуют в высокоскоростных и мощных компьютерах. Это заболевание наделяют некими самыми ужасными свойствами, высокой заразительностью и летальностью, то есть смертельными свойствами, чтобы выработать меры и смоделировать, что делать и как этому противодействовать", — объяснил Жемчугов.

Врач считает, что нет смысла бояться модельных заболеваний.

Намерение рассмотреть опасности болезни "Х" на самом высоком уровне, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, говорит лишь о том, что люди на примере пандемии коронавируса поняли, насколько они могут быть опасны, и стараются подготовить себя к подобной ситуации, если она повторится в будущем.

Естественным путём такую страшную болезнь создать невозможно, поэтому её придумывают на компьютере, пишет Газета.Ru.

Жемчугов добавил, что это всего лишь теоретическая проработка мер предосторожности, поэтому бояться тут нечего.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в числе других собираются обсудить болезнь "Х", о которой говорится в прогнозах ВОЗ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Популярное
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки

Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.

Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Три вещи, которые вы никогда не увидите на кухне у опытных хозяек
Это блюдо с лавашом понравится всей семье: готовится просто — попросят добавки
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Орхидеи начнут цвести без перерыва: три важных правила раскрыл садовод
Последние материалы
"Форсаж 11" станет завершающим фильмом для Вина Дизеля
Опытные хозяйки знают секрет борща: как приготовить его без уксуса и лимонной кислоты
5 знаков Зодиака, которые бесцеремонно готовы вторгнуться в вашу жизнь и перевернуть её
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Зубная паста и картофельная ботва помогут победить крестоцветную блошку - головную боль дачников
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Певец Юлиан рассказал о коррупции в российском шоу-бизнесе
Автоэксперт Васильев рассказал, что делать, если машина не заводится в мороз
Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Автоэксперт Соловьев рассказал о слабых местах китайских авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников