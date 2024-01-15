Иммунолог Жемчугов объяснил, почему не стоит бояться страшной болезни "Х"

Иммунолог Жемчугов: болезнь "Х" — это модельное заболевание, его не стоит бояться

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что думает о так называемой болезни "Х", которая упоминается в прогнозах ВОЗ.

Фото: Depositphotos

Врач напомнил, что болезнь "Х" — это не реальное заболевание, а смоделированное на компьютере. Его намеренно делают очень страшным, наделяя смертельными свойствами, чтобы понять, как можно было бы теоретически бороться с такой напастью.

"Это гипотетическая вещь, модельные заболевания, которые существуют в высокоскоростных и мощных компьютерах. Это заболевание наделяют некими самыми ужасными свойствами, высокой заразительностью и летальностью, то есть смертельными свойствами, чтобы выработать меры и смоделировать, что делать и как этому противодействовать", — объяснил Жемчугов.

Врач считает, что нет смысла бояться модельных заболеваний.

Намерение рассмотреть опасности болезни "Х" на самом высоком уровне, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, говорит лишь о том, что люди на примере пандемии коронавируса поняли, насколько они могут быть опасны, и стараются подготовить себя к подобной ситуации, если она повторится в будущем.

Естественным путём такую страшную болезнь создать невозможно, поэтому её придумывают на компьютере, пишет Газета.Ru.

Жемчугов добавил, что это всего лишь теоретическая проработка мер предосторожности, поэтому бояться тут нечего.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в числе других собираются обсудить болезнь "Х", о которой говорится в прогнозах ВОЗ.