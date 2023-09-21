Недавнее исследование выявило, что люди, которые употребляют от двух до трех чашек кофе в день, реже подвержены чувству тревоги или депрессии по сравнению с теми, кто употребляет этот популярный напиток в больших или меньших количествах.
Предыдущие исследования также пролили свет на различные потенциальные выгоды для здоровья, связанные с умеренным потреблением кофе. Среди этих выгод можно отметить сниженный риск развития диабета 2-го типа, хронических заболеваний печени, инсульта и рака. С учетом этих фактов, исследователи решили изучить возможную связь между употреблением кофе и распространенными психическими расстройствами, такими как депрессия и тревога.
Исследование, опубликованное в Psychiatry Research, также попыталось выяснить, есть ли разница в этих связях в зависимости от типа кофе (например, растворимого, молотого или без кофеина), а также от наличия добавок в кофе (например, молока, сахара или искусственных подсластителей). Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно 5% взрослого населения Соединенных Штатов страдает хронической депрессией, в то время как почти 13% испытывают регулярное чувство беспокойства, нервозности или тревоги.
Результаты исследования показали, что люди, потребляющие менее двух-трех чашек кофе в день, имели сниженный риск развития депрессии и тревоги. Тем не менее, наименьший риск был выявлен среди тех, кто употреблял от двух до трех чашек кофе в день. За каждой дополнительной чашкой кофе, употребленной сверх этой нормы, риск развития обоих психических расстройств увеличивался.
Исследователи проанализировали данные, собранные у 146 566 человек в Соединенном Королевстве с 2006 по 2010 год. Участники отвечали на вопросы о своем психическом состоянии и привычках потребления кофе. Средний возраст участников составлял 56 лет.
В 2016 году участники также заполнили анкеты, используемые для диагностики тревоги и депрессии, такие как PHQ-9 и GAD-7. Вопросы включали запросы о частоте переживаний, таких как бесконтрольное беспокойство, ощущение неуверенности или утрата интереса к деятельности.
Среди участников 118 352 человека (80,7%) заявили, что употребляют кофе, в то время как 28 304 (19,3%) не употребляют его. Из них 48 818 (41,2%) потребляют от двух до трех чашек кофе в день, что является самой распространенной дневной нормой. Кроме того, 41 549 (28,3%) участников потребляют по одной чашке кофе в день. Результаты были схожими и для тех, кто предпочитает молотый кофе, молочный кофе или кофе без сахара.
Это исследование подчеркивает потенциальные пользы умеренного потребления кофе для психического благополучия, в рамках общего здорового образа жизни.
"Наши выводы подтверждают, что умеренное употребление кофе может быть важной частью здорового образа жизни и способом профилактики и лечения депрессии и тревожности у населения в целом", — заключили авторы исследования.
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