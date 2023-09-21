Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арина Горшенина

Умеренное употребление кофе снижает риск тревоги и депрессии: новое исследование

3:43
Здоровье

Недавнее исследование выявило, что люди, которые употребляют от двух до трех чашек кофе в день, реже подвержены чувству тревоги или депрессии по сравнению с теми, кто употребляет этот популярный напиток в больших или меньших количествах.

Умеренное употребление кофе снижает риск тревоги и депрессии: новое исследование
Фото: media-cdn.tripadvisor. com/media/photo-m/1280/17/2c/f0/92/hot-number-coffee-croissant.jpg

Предыдущие исследования также пролили свет на различные потенциальные выгоды для здоровья, связанные с умеренным потреблением кофе. Среди этих выгод можно отметить сниженный риск развития диабета 2-го типа, хронических заболеваний печени, инсульта и рака. С учетом этих фактов, исследователи решили изучить возможную связь между употреблением кофе и распространенными психическими расстройствами, такими как депрессия и тревога.

Исследование, опубликованное в Psychiatry Research, также попыталось выяснить, есть ли разница в этих связях в зависимости от типа кофе (например, растворимого, молотого или без кофеина), а также от наличия добавок в кофе (например, молока, сахара или искусственных подсластителей). Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно 5% взрослого населения Соединенных Штатов страдает хронической депрессией, в то время как почти 13% испытывают регулярное чувство беспокойства, нервозности или тревоги.

Результаты исследования показали, что люди, потребляющие менее двух-трех чашек кофе в день, имели сниженный риск развития депрессии и тревоги. Тем не менее, наименьший риск был выявлен среди тех, кто употреблял от двух до трех чашек кофе в день. За каждой дополнительной чашкой кофе, употребленной сверх этой нормы, риск развития обоих психических расстройств увеличивался.

Исследователи проанализировали данные, собранные у 146 566 человек в Соединенном Королевстве с 2006 по 2010 год. Участники отвечали на вопросы о своем психическом состоянии и привычках потребления кофе. Средний возраст участников составлял 56 лет.

В 2016 году участники также заполнили анкеты, используемые для диагностики тревоги и депрессии, такие как PHQ-9 и GAD-7. Вопросы включали запросы о частоте переживаний, таких как бесконтрольное беспокойство, ощущение неуверенности или утрата интереса к деятельности.

Среди участников 118 352 человека (80,7%) заявили, что употребляют кофе, в то время как 28 304 (19,3%) не употребляют его. Из них 48 818 (41,2%) потребляют от двух до трех чашек кофе в день, что является самой распространенной дневной нормой. Кроме того, 41 549 (28,3%) участников потребляют по одной чашке кофе в день. Результаты были схожими и для тех, кто предпочитает молотый кофе, молочный кофе или кофе без сахара.

Это исследование подчеркивает потенциальные пользы умеренного потребления кофе для психического благополучия, в рамках общего здорового образа жизни.

"Наши выводы подтверждают, что умеренное употребление кофе может быть важной частью здорового образа жизни и способом профилактики и лечения депрессии и тревожности у населения в целом", — заключили авторы исследования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии. Не дает справок и не выписывает лекарств! Ведет прием онлайн.
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств. Использует гипноз.
Специалист Ретюнская Татьяна
Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование. Оказывает психологическую помощь семьям, подросткам и детям в решении проблем, связанных с семейными отношениями, трудностями в преодолении кризисов, конфликтных ситуаций, расставаний и измен, при разводе.
Темы здоровье депрессия исследование

Специалисты

5.0
41 отзыв
 Попыхов
Дмитрий Александрович
Психолог
Стаж 23 года
Приём от 4000 руб.
Частный врач
Климентовский переулок, д. 6
4.9
209 отзывов
 Гончарова
Маргарита Ивановна
Психолог
Стаж 31 год
Приём от 4490 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.5
7 отзывов
 Ретюнская
Татьяна Юрьевна
Психолог
Стаж 22 года
Приём от 5000 руб.
Частный врач
ул. Сущевская, д.19 стр.5

Клиники

10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.8
165 отзывов
 Ушакова Екатерина Петровна на Бурденко медицинская клиника
ул. Бурденко, д. 11а
Парк культуры
Смоленская
Фрунзенская
Парк культуры
Первичный приём от 4000 руб.
9.8
165 отзывов
 Ушакова Екатерина Петровна медицинская клиника
Ангелов переулок, д. 8
Митино
Пятницкое шоссе
Первичный приём от 4000 руб.

Новости Все >
Власти Польши: поставки оружия Киеву ведутся только по ранее заключённым договорам
После жалобы на избиение в нижегородском детсаду №137 власти начали служебное расследование
Жителю Оренбурга установили некачественные зубные импланты: клиника обязана выплатить компенсацию
Астролог Дятлова назвала знаки зодиака лучших жён
Политолог Мартынов заявил, что власти Польши перестали верить в Украину
Медик Поздняков объяснил важность грипповой вакцинации и противопоказания к ней
ВСУ ударили по кладбищу в Херсонской области
Выгоднее всего купить трёхлетнюю Kia Rio в России в Нижнем Новгороде
Футболист Адамов заявил, что Кадыров в 2018 году ударил его в живот и спросил про пресс
Инфекционист Мескина: новая мутация "омикрона" требует осторожности
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Последние материалы
Астролог Дятлова назвала знаки зодиака лучших жён
Политолог Мартынов заявил, что власти Польши перестали верить в Украину
Медик Поздняков объяснил важность грипповой вакцинации и противопоказания к ней
Умеренное употребление кофе снижает риск тревоги и депрессии: новое исследование
ВСУ ударили по кладбищу в Херсонской области
Выгоднее всего купить трёхлетнюю Kia Rio в России в Нижнем Новгороде
Футболист Адамов заявил, что Кадыров в 2018 году ударил его в живот и спросил про пресс
Инфекционист Мескина: новая мутация "омикрона" требует осторожности
"Росэлектроника" разработала новейшую инфракрасную камеру с дальностью до 20 километров
Камеры видеонаблюдения на московских дорогах начали выявлять непристегнутых пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников