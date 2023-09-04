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Илья Панфёров

Врачи объяснили, почему люди внезапно дергаются во время засыпания

3:50
Здоровье

Многие из нас знакомы с ситуацией, когда, погружаясь в сон, мы вдруг дергаемся, будто бы прыгаем с постели, что не только будит нас, но и наших спутников по спальне. Это феномен, называемый гипнотическим рывком, является довольно распространенным явлением. Врачи также называют его гипнагогическим подергиванием, началом сна или миоклоническим подергиванием. Давайте разберемся, почему это происходит и как с этим бороться.

Врачи объяснили, почему люди внезапно дергаются во время засыпания
Фото: openverse.org

Почему возникают гипнотические рывки?

Гипнотические рывки — это непроизвольные движения, которые обычно возникают на стыке первой и второй стадии сна. В этот момент наше тело начинает расслабляться, сердцебиение и дыхание замедляются, а температура тела постепенно снижается. Именно в этот момент мы и испытываем гипнотические рывки.

Чаще всего эти рывки сопровождаются ощущением падения, громким шумом или даже вспышкой света. Они могут охватывать всё тело или проявляться только в ногах. Важно отметить, что, как правило, это явление не представляет серьезной угрозы для качества сна в долгосрочной перспективе.

Как справиться с гипнотическими рывками

Если вы хотите уменьшить частоту гипнотических рывков, существует несколько рекомендаций:

Снижение стресса и беспокойства

Стресс и беспокойство могут усугублять гипнотические рывки. Поэтому важно работать над собой и практиковать методики релаксации. Регулярные медитации, йога и даже простое глубокое дыхание могут помочь справиться с этими неприятными симптомами.

Умеренное потребление кофеина

Кофеин, особенно в больших количествах и поздно вечером, может спровоцировать гипнотические рывки. Попробуйте снизить потребление кофеина и ограничьте его употребление во второй половине дня.

Регулярный сон

Недостаток сна может увеличивать вероятность появления гипнотических рывков. Постарайтесь придерживаться регулярного режима сна, обеспечивая себе достаточное количество часов отдыха.

Исключение физической активности перед сном

Физическая активность перед сном может стимулировать нервную систему и спровоцировать гипнотические рывки. Поэтому старайтесь не заниматься спортом за 3 часа до отхода ко сну.

Ограничение потребления алкоголя

Алкоголь, особенно перед сном, может негативно влиять на качество сна и спровоцировать гипнотические рывки. Попробуйте ограничивать употребление алкоголя, особенно в ближайшие два часа до сна.

Ведение дневника сна

Специалисты рекомендуют вести дневник сна, чтобы отслеживать, когда возникают гипнотические рывки и какие действия, пища или напитки предшествовали этому явлению. Это позволяет выявить потенциальные триггеры и найти способы их устранения.

Когда следует обратиться к врачу

Большинство людей не нуждаются в лечении гипнотических рывков, если они не сопровождаются другими серьезными проблемами, такими как нарушения сна, ночное недержание мочи или изменение сознания. В таких случаях необходима консультация врача. В остальных ситуациях гипнотические рывки обычно являются безвредными, но помните, что стресс, тревожность и недосыпание могут сделать их чаще, поэтому следуйте рекомендациям по улучшению качества сна и образа жизни.

Помните, что забота о своем сне и здоровье является важной частью общего благополучия, и соблюдение простых правил может помочь вам справиться с гипнотическими рывками и улучшить качество вашей жизни.

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Нервные Вздрагивание при Засыпании.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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