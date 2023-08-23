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Ирина Гусакова

Эксперт перечислила места, где можно подхватить кишечную палочку

3:16
Здоровье » Здоровье и профилактика

Власти не зря инспектируют все водоемы при приближении купального сезона. Если вы видите рядом с прудом, водохранилищем табличку "Купаться запрещено”, будьте уверены, вам стоит обходить его стороной. Подхватить здесь кишечную палочку, а значит, получить интоксикацию, лихорадку, поражение органов ЖКТ и мочеполовой системы, заражение паразитами и развитие тяжелого сепсиса проще простого. О том, где можно еще подхватить кишечную палочку и как понять, что это именно она, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Эксперт перечислила места, где можно подхватить кишечную палочку
Фото: https://tienlab.com/vi-khuan-e-coli-la-vi-khuan-gi-vi-khuan-e-coli-gay-benh-gi/

Где можно подхватить кишечную палочку

Теплый и влажный песок на пляже — тоже рай для паразитов! Старайтесь не ходить по пляжу босиком и не копайтесь в мокром песке. Особенно важно следить за маленькими детьми, которые, вероятно, захотят попробовать на вкус песок. Заражение не только кишечной палочкой, но и многими другими опаснейшими заболеваниями произойдет мгновенно.

Важно принимать душ и стирать с моющим средством свои купальные принадлежности после каждого использования.

Также самое частое место, где можно заразиться кишечной палочкой, — это пункты общественного питания.

"Выбирайте кафе или ресторан, исходя из отзывов к данному заведению. Человек, который по вине определенного кафе потерял неделю отдыха из-за антисанитарии на предприятии, не будет молчать, а разместит на всех возможных площадках свой гнев. И наконец, следите за чистотой рук! Очень часто человек заражается палочкой добровольно, забыв об элементарной гигиене и мытье рук перед каждым приемом пищи. Откажитесь от плохо прожаренного мяса или рыбы с кровью, так как это самый частый способ заражения инфекцией", — отмечает эксперт.

Кишечная палочка: симптомы отравления

Распространённые симптомы:

  • диарея с походами в туалет более 20 раз в день (возможен кал с кровью),
  • боли в животе,
  • тошнота,
  • рвота.

Эта палочка способна поражать не только систему ЖКТ, но и мочеполовую, провоцируя пиелонефрит, цистит, вульвовагинит, а также простатит.

Если Вы подозреваете у себя эту инфекцию, обратитесь за помощью к медикам. Вам будет назначены антибиотики, спазмолитики, а также препараты для баланса микрофлоры кишечника. Также важно будет соблюдать определенную диету для максимально быстрого выздоровления:

  • легко усваиваемые блюда, вареные или на пару,
  • гарниры на воде,
  • кисломолочные продукты,
  • а также нежирные сорта рыбы и мяса.

На время диеты точно стоит отказаться от бобовых, свежего хлеба, газированных сладких напитков, кондитерских изделий, консервированной продукции, колбасы и копченостей. Все перечисленные продукты долго перевариваются и раздражают и без того воспаленную слизистую кишечника.

Категорически нельзя пускать лечение на самотек, так как это опасно обезвоживанием, сепсисом, перитонитом и общей интоксикацией вплоть до летального исхода.

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Автор Ирина Гусакова
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