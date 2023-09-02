Врач-уролог Брэд Гилл: секс и профилактика рака простаты

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Американские ученые пришли к интересному выводу о взаимосвязи между сексуальной активностью и риском развития рака простаты.

Фото: "Love..." by Franck Mahon is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач-уролог Брэд Гилл из больницы Хиллкрест в США поделился своими наблюдениями, утверждая, что секретом здоровья простаты является, пожалуй, одно из самых приятных действий в жизни человека — секс.

В ранних исследованиях представлены убедительные данные, что частые эякуляции, будь то во время полового акта или мастурбации, могут существенно снизить риск развития рака простаты.

Новый взгляд на вопрос

Влияние сексуальной активности и эякуляции на здоровье простаты долгое время оставалось открытым вопросом. Однако недавние исследования пролили свет на эту тему.

Исследование, проведенное в 2016 году, выявило интересный паттерн: мужчины, которые эякулировали не менее 21 раза в месяц, снижали риск развития рака простаты на 20% по сравнению с теми, кто делал это от четырех до семи раз в месяц.

Это исследование включало анализ данных более 32 000 мужчин и их эякуляционных привычек в течение почти двух десятилетий. Основываясь на результате исследования 2004 года, взгляды на взаимосвязь между сексом и риском рака простаты начали меняться.

Прежде считалось, что частая сексуальная активность может увеличить риск развития рака простаты из-за возможной гормональной стимуляции. Однако множество последующих исследований оспорили эту теорию.

Как это работает?

Простата — это орган, входящий в мужскую репродуктивную систему. Она находится на пересечении путей мочевыделительной и репродуктивной систем. Одной из ее функций является направление спермы в процессе эякуляции. Сперма и сперматозоиды выбрасываются из организма через мочеиспускательный канал.

Теория "гипотезы застоя простаты" основана на предположении, что канцерогены могут накапливаться в простате естественным образом. Со временем накопление этих веществ может увеличить риск развития рака.

В этом контексте регулярные эякуляции могут сыграть важную роль в предотвращении накопления потенциально вредных веществ и снизить риск развития рака. Исследование, опубликованное в 2018 году, также выявило биологические связи между частыми эякуляциями и риском развития рака предстательной железы.

Защита от увеличения простаты

Сексуальная активность также может оказать благотворное воздействие на предотвращение увеличения размеров предстательной железы, что часто связано с возрастом. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является естественной частью процесса старения у мужчин и часто приводит к увеличению размеров железы.

Доктор Гилл утверждает:

"С возрастом некоторые части организма продолжают расти, и простата — одна из них. Примерно 90% мужчин старше определенного возраста сталкиваются с проблемами ДГПЖ, что делает эту проблему одной из самых распространенных среди мужчин".

Новые исследования показывают, что регулярная сексуальная активность может помочь уменьшить риск увеличения размеров предстательной железы. Хотя часть врачей в общем-то знала об этом и ранее.

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