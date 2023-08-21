Ученые Чикаго рассказали, что включенный свет во время сна приводит к ожирению

Современный образ жизни зачастую подразумевает наличие искусственного света в спальне, но его воздействие на здоровье может быть более серьезным, чем кажется.
По данным американских исследователей из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, даже небольшой источник света в комнате может негативно сказаться на качестве сна и повлиять на развитие таких проблем, как ожирение, гипертония и диабет.
Исследование проведено с участием пожилых мужчин и женщин в возрасте от 63 до 84 лет, проживающих в Чикаго.
Половина из них имела в спальнях источники света, такие как ночники или включенные электронные устройства, в то время как другая половина спала в полной темноте.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Sleep, свидетельствуют о том, что те, кто подвергался воздействию даже слабого света в ночное время, чаще сталкивались с проблемами ожирения, гипертонии и диабета.
Эксперты предполагают, что связь между светом в спальне и здоровьем может быть обусловлена биологическими факторами. Свет в ночное время может нарушить нормальный ритм сна и бодрствования, оказав влияние на циркадные ритмы организма.
Как объясняет Минджи Ким, ведущий автор и доцент неврологии, свет ночью "вводит в заблуждение" мозг, сигнализируя о дне вместо ночи, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Эксперты также обратили внимание на связь между светом в спальне и риском развития ожирения, диабета и гипертонии. Свет ночью может подавлять выработку гормона мелатонина, ответственного за регулирование сна и бодрствования.
Это может повлиять на обмен веществ и функционирование сердечно-сосудистой системы, повышая риск развития различных заболеваний.
Для поддержания хорошего здоровья и качественного сна рекомендуется принимать следующие меры:
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