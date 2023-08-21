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Илья Панфёров

Ученые Чикаго рассказали, что включенный свет во время сна приводит к ожирению

3:16
Здоровье

Современный образ жизни зачастую подразумевает наличие искусственного света в спальне, но его воздействие на здоровье может быть более серьезным, чем кажется.

Ученые Чикаго рассказали, что включенный свет во время сна приводит к ожирению
Фото: "It's time to sleep" by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным американских исследователей из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, даже небольшой источник света в комнате может негативно сказаться на качестве сна и повлиять на развитие таких проблем, как ожирение, гипертония и диабет.

Исследование: свет и его последствия

Исследование проведено с участием пожилых мужчин и женщин в возрасте от 63 до 84 лет, проживающих в Чикаго.

Половина из них имела в спальнях источники света, такие как ночники или включенные электронные устройства, в то время как другая половина спала в полной темноте.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Sleep, свидетельствуют о том, что те, кто подвергался воздействию даже слабого света в ночное время, чаще сталкивались с проблемами ожирения, гипертонии и диабета.

Связь между светом и здоровьем

Эксперты предполагают, что связь между светом в спальне и здоровьем может быть обусловлена биологическими факторами. Свет в ночное время может нарушить нормальный ритм сна и бодрствования, оказав влияние на циркадные ритмы организма.

Как объясняет Минджи Ким, ведущий автор и доцент неврологии, свет ночью "вводит в заблуждение" мозг, сигнализируя о дне вместо ночи, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Воздействие на метаболизм и сердечно-сосудистую систему

Эксперты также обратили внимание на связь между светом в спальне и риском развития ожирения, диабета и гипертонии. Свет ночью может подавлять выработку гормона мелатонина, ответственного за регулирование сна и бодрствования.

Это может повлиять на обмен веществ и функционирование сердечно-сосудистой системы, повышая риск развития различных заболеваний.

Рекомендации для здорового сна

Для поддержания хорошего здоровья и качественного сна рекомендуется принимать следующие меры:

  • Создать темную и спокойную обстановку: Ваша спальня должна быть местом, где царит тишина и темнота. Избегайте источников света, таких как ночники или яркие лампы. Если свет необходим из-за безопасности, используйте тусклые и низко расположенные источники света.
  • Правильное расположение кровати: Позаботьтесь о том, чтобы солнечный свет не падал вам в лицо, когда вы спите. Это поможет поддерживать более естественные циркадные ритмы.
  • Выбор цвета света: Если необходимо использовать свет в спальне, отдавайте предпочтение желто-янтарному, красному или оранжевому свету. Эти оттенки менее стимулируют мозг и помогут сохранить мелатонин в норме.
  • Использование затемняющих штор или маски для глаз: Если вам трудно создать полную темноту в спальне, прибегните к помощи затемняющих штор или маски для глаз. Это поможет предотвратить негативное воздействие света на сон.

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Почему нельзя спать при включенном свете?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
Куратор Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников. Проводит коррекцию массы тела и лечение метаболического синдрома. Занимается проблемами повышенного оволосения (гирсутизм); нарушений минеральнокальциевого обмена первичного и постменопаузального остеопороза и остеопении. Практикует физиотерапевтические методы лечения острых и хронических ЛОР-патологий, в том числе лечение аденоидов; лечение дорсопатии и остеохондроза. Проводит физиотерапевтическое лечение в гинекологии при острых и хронических заболеваниях, дисфункции яичников.
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