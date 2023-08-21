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Илья Панфёров

Как естественно набрать вес с помощью фруктов: Советы от врача-эндокринолога

2:51
Здоровье

Набрать вес может оказаться таким же сложным процессом, как и похудеть.

Как естественно набрать вес с помощью фруктов: Советы от врача-эндокринолога
Фото: "Fruit store" by wiennat is licensed under CC BY-SA 2.0.

Каждый организм индивидуален, и требуется особый подход. Однако у нас есть хорошие новости: существует естественный способ существенно увеличить свой вес – это путем употребления определенных фруктов. Давайте разберемся подробнее в этой статье.

Преодоление факторов, мешающих набору веса

Перед тем как начать работать над набором веса, важно убедиться, что нет факторов, которые могут замедлить или затруднить этот процесс. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует обратить внимание на наличие паразитов или серьезных заболеваний. В случае их выявления, первым шагом должно стать избавление от них. Поэтому важно консультироваться с врачом и следовать его рекомендациям.

Роль фруктов в наборе веса

Фрукты являются настоящими союзниками в процессе набора веса. Исследования показывают, что определенные виды фруктов могут стимулировать аппетит и способствовать накоплению жира в организме. Среди таких фруктов особенно выделяются:

Бананы

Бананы богаты не только вкусом, но и питательными веществами. Они содержат природные сахара и клетчатку, которые способствуют увеличению калорийного приема. Поэтому добавление бананов в ваш рацион может помочь увеличить вес.

Манго

Манго – это настоящий витаминный бомбардир. Он обладает приятным вкусом и содержит множество полезных витаминов и микроэлементов. Употребление манго может помочь улучшить пищеварение и стимулировать аппетит.

Кокосы

Кокосы – это не только вкусный ингредиент для разнообразных блюд, но и отличный способ повысить калорийность питания. Кокосовая плоть богата жирами, которые могут помочь увеличить общий объем потребляемых калорий.

Авокадо

Авокадо – настоящий "мононенасыщенный" суперфрукт. Оно богато здоровыми жирами, которые способствуют набору мышечной массы. Авокадо также является отличным источником калорий и питательных веществ.

Сухофрукты

Сухофрукты, такие как изюм, курага и чернослив, содержат высокую концентрацию сахаров и калорий. Они могут быть отличным дополнением к вашему рациону для увеличения калорийности приема пищи.

Оптимальное потребление фруктов для набора веса

Важно помнить, что хотя фрукты могут способствовать набору веса, умеренность всегда ключевая. Чтобы извлечь максимальную пользу от фруктов и избежать излишнего набора веса, рекомендуется употреблять их после приема основной пищи, когда организм уже получил сигнал насыщения.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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