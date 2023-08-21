Как естественно набрать вес с помощью фруктов: Советы от врача-эндокринолога

Набрать вес может оказаться таким же сложным процессом, как и похудеть.
Каждый организм индивидуален, и требуется особый подход. Однако у нас есть хорошие новости: существует естественный способ существенно увеличить свой вес – это путем употребления определенных фруктов. Давайте разберемся подробнее в этой статье.
Перед тем как начать работать над набором веса, важно убедиться, что нет факторов, которые могут замедлить или затруднить этот процесс. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует обратить внимание на наличие паразитов или серьезных заболеваний. В случае их выявления, первым шагом должно стать избавление от них. Поэтому важно консультироваться с врачом и следовать его рекомендациям.
Фрукты являются настоящими союзниками в процессе набора веса. Исследования показывают, что определенные виды фруктов могут стимулировать аппетит и способствовать накоплению жира в организме. Среди таких фруктов особенно выделяются:
Бананы богаты не только вкусом, но и питательными веществами. Они содержат природные сахара и клетчатку, которые способствуют увеличению калорийного приема. Поэтому добавление бананов в ваш рацион может помочь увеличить вес.
Манго – это настоящий витаминный бомбардир. Он обладает приятным вкусом и содержит множество полезных витаминов и микроэлементов. Употребление манго может помочь улучшить пищеварение и стимулировать аппетит.
Кокосы – это не только вкусный ингредиент для разнообразных блюд, но и отличный способ повысить калорийность питания. Кокосовая плоть богата жирами, которые могут помочь увеличить общий объем потребляемых калорий.
Авокадо – настоящий "мононенасыщенный" суперфрукт. Оно богато здоровыми жирами, которые способствуют набору мышечной массы. Авокадо также является отличным источником калорий и питательных веществ.
Сухофрукты, такие как изюм, курага и чернослив, содержат высокую концентрацию сахаров и калорий. Они могут быть отличным дополнением к вашему рациону для увеличения калорийности приема пищи.
Важно помнить, что хотя фрукты могут способствовать набору веса, умеренность всегда ключевая. Чтобы извлечь максимальную пользу от фруктов и избежать излишнего набора веса, рекомендуется употреблять их после приема основной пищи, когда организм уже получил сигнал насыщения.
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