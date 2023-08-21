European Heart Journal: Влияние типа фигуры на здоровье

С учетом антропометрических параметров организма можно сделать выводы о возможных рисках для здоровья. Размеры и распределение жира влияют на работу внутренних органов.

Фото: "Grand Opening of Oceanview Medical Weight Loss Spa in Frisco, TX" by Oceanview Med Spa is licensed under CC BY-SA 2.0.

Этот аспект имеет решающее значение, ибо правильное понимание типа телосложения и зон риска может способствовать поддержанию организма в оптимальном состоянии. Эксперты сообщают, что существуют три основных типа телосложения, каждый из которых связан с определенными рисками для здоровья.

"Яблоко"

Тип "Яблоко" характеризуется высокой талией по сравнению с бедрами, создавая форму, аналогичную яблоку. У женщин с таким типом телосложения повышен риск сердечных приступов по сравнению с мужчинами.

Исследователи из Оксфордского университета установили, что широкая талия, высокое соотношение талии к бедрам и талии к росту увеличивают риск сердечных приступов у женщин на 10-20%. Подтверждено, что избыточное количество жира в области талии связано с повышенным риском развития рака и диабета.

Джеки Феннер, эксперт по типам телосложения, добавила: "Люди с фигурой "Яблоко" часто имеют избыточный вес в верхней части тела, особенно в области талии. Хотя снижение веса в этой зоне может быть проще, чем в области бедер, избыточный жир вокруг талии и живота представляет риск для здоровья".

Для снижения риска рекомендуется следить за потреблением углеводов, увеличивая долю белков в рационе. В качестве физической активности рекомендуется выбрать плавание, велосипед или бег — эффективные тренировки для поддержания здоровья сердца.

"Песочные Часы"

Фигура "Песочные Часы" считается наиболее привлекательной у женщин. Некоторые исследования даже связывают ее с меньшей подверженностью депрессии и повышенной фертильностью.

"Песочные Часы" характеризуются высоким бюстом, объемными бедрами и узкой талией. Вес равномерно распределяется по всему телу, что обусловливает более незаметное увеличение массы.

Однако такой подход может повлечь за собой риск заболеваний, связанных с набором веса, таких как болезни сердца, инсульт и диабет 2 типа.

Фигуры "Песочные Часы" также могут вызывать боли в шее, плечах и спине, что усложняет физические упражнения. Для ухода за здоровьем рекомендуется заниматься физической активностью не менее 30 минут каждый день, уделяя внимание кардио тренировкам и упражнениям на бедра и ягодицы.

"Груша"

Фигура "Груша" характеризуется накоплением жира в области бедер и ног, создавая так называемую "тяжелую нижнюю часть".

Этот тип телосложения обладает меньшими рисками для здоровья, по сравнению с другими. Эстетический врач поясняет: "У фигур "Груша" характерно тонкое плечо и рука, а жир сконцентрирован в области бедер и ягодиц. Эти зоны действуют как "жировые хранилища", не влияя на органы, такие как сердце и печень, что уменьшает риск сердечных заболеваний, инсультов и диабета".

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, подтвердило, что большой вес в области ног снижает риск сердечных заболеваний по сравнению с типом "Яблоко". Однако с избыточным весом в области бедер и ног возрастает вероятность варикозного расширения вен и заболеваний суставов.

Для поддержания здоровья "Грушам" рекомендуется уделять не менее 30 минут физической активности ежедневно, уделяя особое внимание тренировкам для ягодиц и бедер, таким как приседания и выпады.

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