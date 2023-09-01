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Илья Панфёров

Advances in Nutrition:Ученые рассказали об огромной пользе сухофрукта для женщин

3:48
Здоровье

Не является секретом, что чернослив представляет значимую пользу для функционирования кишечной системы.

Advances in Nutrition:Ученые рассказали об огромной пользе сухофрукта для женщин
Фото: hi-chef.ru

Недавние исследования, проведенные американскими учеными из Пенсильванского университета, подсказывают, что этот плод также может сыграть важную роль в поддержании здоровья костей у пожилых женщин. Доклад о данных исследований был опубликован в Advances in Nutrition.

Ученые выявили, что чернослив способствует предотвращению или замедлению потери костной массы у женщин в период постменопаузы. Основная причина этого связана с его способностью снижать уровень воспаления и окислительного стресса, которые оказывают негативное воздействие на костную структуру.

Доцент кафедры диетологии и физиологии, Конни Роджерс, объяснила:

"У женщин в постменопаузе уровень эстрогенов снижается, что может привести к повышенному окислительному стрессу, воспалению и увеличению риска ослабления костей, что, в свою очередь, увеличивает вероятность переломов".

Включение чернослива в рацион может служить защитой для костей, замедляя или даже предотвращая данный процесс.

Состояние остеопороза, характеризующееся ослаблением и хрупкостью костей, может возникнуть у людей любого возраста, но, согласно исследователям, оно особенно распространено среди женщин старше 50 лет. Это состояние затрагивает более 200 миллионов женщин в мире и каждый год приводит к около девяти миллионам переломов.

Несмотря на существующие методы лечения остеопороза, исследователи выявили растущий интерес к альтернативным, несвязанным с медикаментозной терапией методам борьбы с этим состоянием, основанным на питании. Профессор кинезиологии и физиологии, Мэри Джейн Де Соуза, подчеркнула:

"Фрукты и овощи, богатые биологически активными соединениями, такими как фенольные кислоты, флавоноиды и каротиноиды, имеют потенциал помочь защитить от остеопороза".

В теле человека кости поддерживаются благодаря процессам, в результате которых образуются новые костные клетки и удаляются старые.

Однако после 40 лет уничтожение старых клеток начинает превосходить образование новых. Нарушение баланса между свободными радикалами и антиоксидантами, частично обусловленное воспалением и окислительным стрессом, может усугубить этот процесс.

Тем не менее, чернослив обладает богатым пищевыми веществами составом, включая минералы, витамин К, фенольные соединения и пищевые волокна, способствующие противостоянию негативным воздействиям. Анализ проведенных исследований подтвердил, что наличие чернослива в рационе способствует снижению воспаления и окислительного стресса, способствуя также здоровью костей:

Согласно клиническим испытаниям, употребление всего 100 граммов чернослива ежедневно (примерно 10 штук) в течение года повышало минеральную плотность костей предплечья и нижней части позвоночника, а также снижало показатели костного обмена.

Потребление 50 или 100 граммов чернослива в день в течение полугода предотвращало потерю общей минеральной плотности костей и снижало уровень маркера резорбции костей TRAP-5b по сравнению с женщинами, не включавшими чернослив в рацион.

Чернослив оказывает воздействие на микробиом кишечника, что в свою очередь способствует уменьшению воспаления в толстой кишке. Это может привести к снижению уровня провоспалительных цитокинов и маркеров окислительного повреждения.

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7 железных причин есть чернослив каждый день (вот это эффект)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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