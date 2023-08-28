Финские ученые рассказали о значимости цельнозерновых продуктов в рационе

2:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущая газета Финляндии, Helsingin Sanomat, представила результаты своего недавнего исследования, в котором подтверждается, что более 90% взрослых финнов включают цельнозерновые продукты в свой рацион питания.

Фото: pixabay.com

Это стало ярким свидетельством того, насколько значимы и полезны такие продукты в повседневной жизни.

Руководитель исследования, Ниина Каартинен из Финского института здоровья и социального развития, поделилась интересными деталями и выводами, которые могут изменить взгляды на здоровое питание.

Ключевые цельнозерновые продукты: Рожь и овес

Согласно проведенному исследованию, наиболее важными цельнозерновыми продуктами в рационе финнов являются рожь и овес.

Эти злаки составляют целых 80% от всего потребления цельнозерновых продуктов. Это высокий процент свидетельствует о том, что рожь и овес действительно являются основой здорового и сбалансированного питания для жителей Финляндии.

Ржаной хлеб: Источник богатства и пользы

Ржаной хлеб заслуживает особого внимания среди цельнозерновых продуктов. Он не только вкусный и сытный, но и обладает множеством пользы для организма.

Эксперты утверждают, что ржаной хлеб богат пищевыми волокнами, что способствует нормализации пищеварения и общему улучшению здоровья. Кроме того, он является богатым источником витаминов группы В, тиамина и фолиевой кислоты, что важно для поддержания энергии и общей жизненной активности.

Преимущества ржаного хлеба: Защита от рисков

Профессор Марюка Колехмейнен, эксперт Университета Восточной Финляндии, выделяет, что ржаной хлеб имеет ряд уникальных свойств, способных обеспечить защиту организма от определенных рисков и заболеваний.

Содержащиеся в нем пищевые волокна способствуют снижению выработки серотонина в кишечнике, что может оказать положительное воздействие на настроение и психоэмоциональное состояние.

Помимо этого, регулярное употребление ржаного хлеба связано с снижением вероятности развития сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака. Эти результаты особенно важны в современном обществе, где забота о здоровье становится приоритетом.

Сбалансированный рацион для жизни в гармонии

Исследование Helsingin Sanomat является убедительным доказательством того, что цельнозерновые продукты, особенно ржаной хлеб, играют важную роль в создании сбалансированного и питательного рациона. Рекомендуется включать эти продукты в ежедневное питание, чтобы обеспечить организм всем необходимым для здоровой и активной жизни.

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