Врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом

3:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выяснилось, что закупорка одной из главных коронарных артерий стала инициатором инфарктного происшествия. В процессе хирургического вмешательства девушка почувствовала облегчение.

Фото: doctorpiter.ru/

Её доставили в региональный центр сосудистой хирургии, расположенный в Мытищинской клинике. Она жаловалась на острую боль в области груди. Результаты проведенного обследования выявили инфаркт миокарда у данной молодой пациентки.

Как сообщают медики, в данном возрасте острый инфаркт встречается крайне редко. Однако в последние годы случаи сердечно-сосудистых катастроф среди молодых людей стали более частыми. Олег Соловьев, руководитель сосудистого центра, объясняет, что современные методы диагностики и коллективный опыт способствовали своевременному выявлению заболевания.

"Под рентгеновским наблюдением и с использованием ангиографии мы экстренно установили стент внутри коронарных артерий. Это восстановило нормальный кровоток в сердце. Таким образом, удалось предотвратить некроз миокарда — гибель сердечной мышцы. Уже во время операции боль и жжение в груди у пациентки прекратились", — отмечает Олег Соловьев.

Как уточняют в министерстве здравоохранения Московской области, состояние молодой женщины на данный момент стабилизировалось, и ее перевели из реанимационного отделения в кардиологическое отделение.

Врачи напоминают, что для профилактики инфаркта важно вести активный образ жизни, заниматься физическими упражнениями и избегать вредных привычек. Факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза могут быть:

Генетическая предрасположенность;

Избыточный вес;

Стресс;

Курение;

Высокое артериальное давление.

11 признаков предшествующих инфаркту

Эти признаки могут проявиться за несколько месяцев до начала инфаркта и не всегда будут заметны или очевидны. Тем не менее, их важно учитывать, так как это может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких.

Боль в ноге. Чувство сжатия или спазмов в икроножных мышцах во время ходьбы может указывать на проблемы с периферическими артериями. Боль в руке. Боль, распространяющаяся в руку, особенно в левую сторону, или в шею, может свидетельствовать о возможном инфаркте. Отеки лодыжек. Опухшие лодыжки следует воспринимать серьезно, так как это может указывать на сердечную недостаточность. Боль в животе или желудке. Боли в животе, как при желудочных расстройствах, могут на самом деле быть признаками сердечного инфаркта или других сердечных проблем. Тошнота. Сильная боль в груди, даже в покое, с сопутствующей тошнотой, должна насторожить. Ночное потоотделение. Регулярное пробуждение ночью в поту, совмещенное с болями в груди, может быть тревожным признаком. Боль в челюсти или спине. Если боль не утихает, лучше вызвать скорую помощь. Ощущение нехватки воздуха. Затрудненное дыхание может сопровождаться давлением или болями в горле. Если помимо этого вы наблюдаете другие симптомы инфаркта, следует вызвать скорую помощь. Постоянная сильная усталость. Избыточное чувство усталости может быть признаком различных заболеваний, включая сердечную недостаточность. Аритмия. Если нарушения ритма сопровождаются потерей сознания, необходима экстренная медицинская помощь. Боль в груди. Основной симптом инфаркта — боль в груди, часто описываемая как тяжесть, давление или жжение.

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