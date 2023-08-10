Врачи спасли 29-летнюю девушку с инфарктом

Выяснилось, что закупорка одной из главных коронарных артерий стала инициатором инфарктного происшествия. В процессе хирургического вмешательства девушка почувствовала облегчение.
Её доставили в региональный центр сосудистой хирургии, расположенный в Мытищинской клинике. Она жаловалась на острую боль в области груди. Результаты проведенного обследования выявили инфаркт миокарда у данной молодой пациентки.
Как сообщают медики, в данном возрасте острый инфаркт встречается крайне редко. Однако в последние годы случаи сердечно-сосудистых катастроф среди молодых людей стали более частыми. Олег Соловьев, руководитель сосудистого центра, объясняет, что современные методы диагностики и коллективный опыт способствовали своевременному выявлению заболевания.
"Под рентгеновским наблюдением и с использованием ангиографии мы экстренно установили стент внутри коронарных артерий. Это восстановило нормальный кровоток в сердце. Таким образом, удалось предотвратить некроз миокарда — гибель сердечной мышцы. Уже во время операции боль и жжение в груди у пациентки прекратились", — отмечает Олег Соловьев.
Как уточняют в министерстве здравоохранения Московской области, состояние молодой женщины на данный момент стабилизировалось, и ее перевели из реанимационного отделения в кардиологическое отделение.
Врачи напоминают, что для профилактики инфаркта важно вести активный образ жизни, заниматься физическими упражнениями и избегать вредных привычек. Факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза могут быть:
Эти признаки могут проявиться за несколько месяцев до начала инфаркта и не всегда будут заметны или очевидны. Тем не менее, их важно учитывать, так как это может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких.
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