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Петр Дерябин

Здоровье в каждом зёрнышке: полезные свойства кукурузы для организма

2:37
Здоровье

Какая прелесть - поджаренная кукуруза на початках, порция тортильяс с соусом, куча кукурузной каши в блюде с мясом или (классический вариант) ведро попкорна в кино!

Здоровье в каждом зёрнышке: полезные свойства кукурузы для организма
Фото: pixabay.com

Кукуруза добавляет вкус и пользу во множество блюд. А если вы задавались вопросом, есть ли в ней что-то кроме вкуса, вам будет интересно узнать, что кукуруза также богата питательными веществами.

Мы перечислим все преимущества для здоровья, которые содержатся в каждом зернышке кукурузы.

1. Защищает зрение


Антиоксиданты в кукурузе различаются по цвету. Синяя кукуруза содержит антоцианины (подобно голубике), а фиолетовая кукуруза богата протокатехуиновой кислотой (схожей с соединениями в зеленом чае).

Между тем, белая кукуруза, не содержащая этих пигментных соединений, беднее антиоксидантами.

2. Повышает энергию


Кукуруза обладает углеводами с гликемическим индексом от 56 до 69. Это делает ее источником сложных углеводов, обеспечивающих энергию без резкого взлета уровня сахара в крови.

Неудивительно, что кукурузу часто рекомендуют людям, вовлеченным в интенсивную физическую активность, таким как тяжелоатлеты и спортсмены.

3. Предотвращает заболевание дивертикулёзом


Заболевание дивертикулезом связано с образованием выступов в стенках толстой кишки, которые могут вызывать спазмы, вздутие, вздутие живота, кровотечения или даже инфекции.

Одно исследование показало, что мужчины, потребляющие больше всего попкорна, на 20% меньше подвержены риску развития этого заболевания.

4. Защищает сердечно-сосудистую систему


Кукуруза богата магнием, который поддерживает норму в организме. Низкий уровень магния в организме связан с повышенным риском сердечных проблем, таких как болезни сердца, артериальная гипертония, атеросклеротические заболевания сосудов и внезапная смерть.

5. Улучшает контроль над уровнем сахара в крови


Мы уже упомянули о умеренном гликемическом индексе кукурузы. Неудивительно, что она также способствует управлению уровнем сахара в крови.

Это означает, что кукуруза медленно высвобождает сахар в кровь, предотвращая резкие скачки уровня сахара. Именно поэтому она считается одним из лучших выборов для крахмальных продуктов у диабетиков.

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Вот что творит Кукуруза с Кровью, Сосудами, Потенцией, Кишечником и Даже...
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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