Врач высшей категории, отоларинголог кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев в беседе с Pravda.Ru перечислил подручные средства, которые люди используют при болях в ушах.
Медик предостерёг от безумного доверия "народной медицине".
"Как правило, люди из народных средств используют либо листья герани. Герань растет на подоконнике в горшке, либо используют соки, выжимают сок лука, сок чеснока, свекольный сок, закапывают. И используют водку. Вряд ли это коньяк, вряд ли это пиво. Это абсолютно ни к чему. А водка прозрачная, 40 градусов. Я считаю, что это абсолютно неоправданно при условии, что цена флакона препарата ушного, ушных капель не такая уж и высокая, менее 500 рублей это стоит, это гораздо более оправдано, чем использовать все выше перечисленное", — выразил своё мнение ЛОР.
Зайцев не рекомендует использовать при лечении ушей спирт или самогонку, потому что данные вещества сжигает кожу слухового прохода, и от этого становится хуже.
"Надо обращаться к официальной фармакологии, иначе в противном случае может стать не то, что лучше, а человек сам провоцирует ухудшение своего состояния. А это, безусловно, никому не нужно", — рассказал врач.
Отоларинголог объяснил, в каком случае народные средства могут прийти на помощь.
"Если человек понимает, что он сегодня-завтра не может добраться до доктора, до города, если он находится за чертой города, где-то за городом, на даче, в деревне, ему нужно время, чтобы собраться, приехать, в силу каких-то причин он не может это сделать быстро, тогда как последняя надежда это может быть отчасти оправданно. Но надо отдавать отчет, кто несёт ответственность за свое состояние", — рассказал медик…
ЛОР объяснил, что лучше всего доверить профессионалу.
"Если мы говорим про некие подручные средства. Все это, к сожалению, заканчивается плачевно. В лучшем случае заболевание хронизируется. В худшем случае — пациента ждёт летальный исход. Увы, это так. Я не сгущаю краски. Это та история, с которой врачи периодически сталкиваются", — предостерёг врач.
Ранее Владимир Зайцев назвал ошибки при самолечении боли в ушах.
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