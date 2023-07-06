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Елена Былкина

Отоларинголог рассказал о "народных средствах" при болях в ушах

2:32
Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог кандидат медицинских наук, директор Клиники Доктора Зайцева Владимир Зайцев в беседе с Pravda.Ru перечислил подручные средства, которые люди используют при болях в ушах.

Отоларинголог рассказал о "народных средствах" при болях в ушах
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Медик предостерёг от безумного доверия "народной медицине".

"Как правило, люди из народных средств используют либо листья герани. Герань растет на подоконнике в горшке, либо используют соки, выжимают сок лука, сок чеснока, свекольный сок, закапывают. И используют водку. Вряд ли это коньяк, вряд ли это пиво. Это абсолютно ни к чему. А водка прозрачная, 40 градусов. Я считаю, что это абсолютно неоправданно при условии, что цена флакона препарата ушного, ушных капель не такая уж и высокая, менее 500 рублей это стоит, это гораздо более оправдано, чем использовать все выше перечисленное", — выразил своё мнение ЛОР.

Зайцев не рекомендует использовать при лечении ушей спирт или самогонку, потому что данные вещества сжигает кожу слухового прохода, и от этого становится хуже.

"Надо обращаться к официальной фармакологии, иначе в противном случае может стать не то, что лучше, а человек сам провоцирует ухудшение своего состояния. А это, безусловно, никому не нужно", — рассказал врач.

Отоларинголог объяснил, в каком случае народные средства могут прийти на помощь.

"Если человек понимает, что он сегодня-завтра не может добраться до доктора, до города, если он находится за чертой города, где-то за городом, на даче, в деревне, ему нужно время, чтобы собраться, приехать, в силу каких-то причин он не может это сделать быстро, тогда как последняя надежда это может быть отчасти оправданно. Но надо отдавать отчет, кто несёт ответственность за свое состояние", — рассказал медик…

ЛОР объяснил, что лучше всего доверить профессионалу.

"Если мы говорим про некие подручные средства. Все это, к сожалению, заканчивается плачевно. В лучшем случае заболевание хронизируется. В худшем случае — пациента ждёт летальный исход. Увы, это так. Я не сгущаю краски. Это та история, с которой врачи периодически сталкиваются", — предостерёг врач.

Ранее Владимир Зайцев назвал ошибки при самолечении боли в ушах.

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Что делать, если СТРЕЛЯЕТ В УХЕ? Советы ЛОР-врача
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт. Занимается диагностикой и лечением различных ЛОР-заболеваний, проводит манипуляции и операции, успешно практикует метод криотерапии (лечение жидким азотом) в лечении ЛОР-заболеваний таких как храп, тонзиллит, ринит, гайморит, полипы и др. Проводит криотерапию.
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