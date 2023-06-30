Ошибки при самолечении боли в ушах перечислил врач-отоларинголог

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук, директор Клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев в беседе с Pravda.Ru рассказал, к чему может привести самолечение при отите.

Медик отметил, что люди чаще всего стараются любой отит вылечить самостоятельно.

"Правило такое: если отит два дня не проходит, тем более если ещё симптоматика нарастает, по ощущениям становится хуже, однозначно нужно идти к доктору на третий день. Пациенту на самолечение даётся два дня. Если в течение этих двух дней симптоматика резко ухудшается — поднимается температура, боли в ухе нестерпимые, не надо терпеть, значит, гноеобразование протекает очень быстро и стремительно, и вымучивать себя нет никакого смысла", — объяснил ЛОР.

Врач предостерёг от действий, которые могут усугубить воспаление.

"Ни в коем случае нельзя прогревать ухо. Потому что чисто психологически от тепла нам всегда хорошо. Именно поэтому едем в какие-то тёплые, жаркие страны, чтобы погреться, поплавать. Поэтому жара провоцирует отёк, и этот отёк крайне негативно скажется на состоянии уха. То есть он ускорит воспалительный процесс", — рассказал врач.

Зайцев посоветовал избегать попадания воды в больное ухо.

"Нельзя чтобы вода попадала в ухо, в наружный слуховой проход. Никакая. Ни купание в реке, в озере, в пруду, ни при мытье головы, ни плавание в бассейне, в аквапарке. Поход в аквапарк — это все категорически противопоказано. Жара. Туда же, помимо климатического фактора, мы относим ещё бани, сауны — тоже ни в коем случае не нужно", — объяснил отоларинголог.

Медик рекомендует на время отказаться от наушников и от прослушивания громкой музыки.

"Вставлять в ухо какие-либо затычки, гаджеты, устройства тоже противопоказано", — отметил врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Тубоотит, Гнойный средний отит, Острый отит | Лечение и профилактика | Гигиена слуха