Генетик: рекомендации по сохранению молодости без лекарств очень просты

Многие отечественные звёзды сделали в своё время "уколы молодости" — инъекции стволовых клеток. Почему это привело к развитию у них онкологических заболеваний, и как сохранить молодость и здоровье без лекарств, рассказал генетик, врач, директор лабораторного комплекса АБТ, член Европейского общества генетики человека Александр Карасёв.

— Насколько учёные продвинулись в вопросах омоложения организма?

— Мы можем дать эффективные рекомендации продления молодости, но никто не хочет их соблюдать, потому что рекомендации очень простые:

режим,

нормальный сон,

отказ от вредных привычек.

Например, болезнь Альцгеймера является неизлечимой. Но её лучшая профилактика — активный образ жизни, хотя бы 120 минут в неделю потратьте на ходьбу. Генетическая терапия пока даже мышам продлила жизнь на 30-40% — кстати, то же самое сделало ограничение калорий: надо не переедать.

Хорошо, когда человек изучает новую информацию, преодолевает себя в каких-то новых действиях и получает от этого радость, а это ещё и борьба с проблемой старшего возраста — депрессией.

И конечно, нужна медицинская поддержка, которая должна быть точной, эффективной и без побочных действий.

В научной сфере проведено более 2200 клинических исследований генной терапии. Мы либо внедряем ген, либо его редактируем, либо выключаем гены старения. Здесь возникают побочные действия, как у любого лекарства.

— Наши звёзды делали инъекции омоложения. К сожалению, потом были осложнения в виде онкологических заболеваний. Какая здесь связь?

— Когда мы хотим ускорить деление клеток, которые начинают с возрастом отставать, то есть стареют, мы вводим стволовые клетки или активаторы деления клеток, чтобы получить процессы восстановления, например, молодости кожи. Но в то же время мы стимулируем рост всего, что может расти.

Часть клеток у нас к этому моменту уже подверглась модификации: накапливаются мутации, а кто-то является их носителем генетически, то есть передаваемым из поколения в поколение. Когда клетка накапливает 5-10 мутаций, она становится канцерогенной, то есть делится безудержно.

Названные мной 2200 исследований генной терапии, в первую очередь, нашли применение в онкологии. За последние 5-10 лет мы получили принципиально новые препараты для лечения раньше неизлечимых болезней.

— Есть ли лекарства, которые принимают пожилые люди, находящиеся на ответственных должностях, то есть вынужденные работать с большим объёмом информации, выступать перед публикой?

— Лечением заболеваний, ассоциированных с возрастом, занимается геронтология. Если все возрастные проявления вылечены, не прогрессируют, тогда лечение считается эффективным.