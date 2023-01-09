Биомагнетизм может оказаться просто коммерческим трюком

Альтернативная медицина всегда была в фаворе. К такому необычному средству лечения относится и биомагнетизм, который движется семимильными шагами (в плане бизнеса) по планете.

Понятно, что мнения здесь разделились. Одни считают, что это обман шарлатанов. Другие верят в безграничные возможности биомагнитной терапии. По мнению журнала "Тайм", биомагнитная терапия объединила восточную практику и американскую изобретательность. А вот о том, что получают клиенты на выходе, за океаном как-то помалкивают. До сих пор не определились.

Советские мальчишки "лечили" синяки магнитами из своих карманов

Некоторые иглотерапевты используют магниты для стимуляции точек акупунктуры, чтобы улучшить кровообращение. Но доктор кафедры спортивной медицины из университета Джона Гопкинса Эдвард Макфарленд полагает, что эту науку ещё надо доказать. Может быть, это надувательство. Ведь не было проведено ни одного серьёзного исследования по изучению эффекта магнитной терапии. Хотя, теоретиков в этой области за последние десятилетия хоть отбавляй.

Автор справочника по биомагнетизму Уильям Филлот считает, что все травмы имеют положительное магнитное поле, и что приложение отрицательного магнитного поля к поражённому месту ведёт к исцелению. С ним согласен и другой врач, Уильям Поллак. По его словам, магниты стимулируют красные кровяные тельца, которые содержат железо.

Своё утверждение он распространил через Интернет:

"Я прикрепил круглый магнит размером с бычий глаз к колену медсестры, которая получила синяк во время катания на лыжах. На утро синяка не было".

Замечу, что у нас в детстве постоянно все ноги были в синяках. И у мальчишек карманы были полны разнокалиберными магнитиками. Может быть, тоже всё рассасывалось, но мы не замечали, ведь уже на следующий сажали очередную порцию синяков.

Врач из Калифорнии Джи Винтон также утверждает, что магниты, прикреплённые к телу, влияют на положительные и отрицательные ионы в крови, которые разделяются, раздвигают стенки сосудов и увеличивают приток крови в данном месте.

Англичанка Барти Виас — сторонница альтернативной медицины. Кроме того, она настоятельно рекомендует пить только намагниченную воду. Она считает, что магнетизм приводит частоту вибрации наших клеток к равновесию.

Облепить себя медицинскими магнитиками — недешёвое удовольствие

Компания "Биофлекс", которая продавала магнитные пластыри, в своей рекламе сообщала, что магнитное поле создаёт слабый электрический ток, оказывающий стимулирующее воздействие на нервную систему и блокирует болевые ощущения. Сегодня активно пропагандируют биомагниты и против курения, и для похудения. Причём, вешать их можно, куда угодно, хоть в нос.

Биомагнетика — довольно развитая область альтернативной фармацевтики. Как пишет журнал, фирма "Никкен", американский филиал с японскими ногами, за один год смогла заработать около 2 миллиардов долларов. Изделия компании "Биофлекс" ещё недавно стоили недёшево. Наручные браслеты — по 45 долларов, а пластыри для спины — 95 долларов. Чаще ими пользуются те, кто получает травмы. Например, спортсмены.

У бейсболиста Ирабу маленькие магнитики были приклеены по всему телу. Правда, они не помогли ему успешно победить противника, но, как смеются журналисты, и хорошо. Иначе бы его маленькие поклонники отодрали бы все магниты с холодильника. Но, замечу, эти "магниты" не годятся для лечения.

Магниты, которыми мы обвешиваем холодильник, имеют 4 гаусса (величина, измеряющая его магнитную индукцию). Да и два полюса у них расположены рядом на обеих сторонах. А медицинские имеют 800-4000 гауссов. И полюса находятся на разных сторонах.

Уже упомянутый нами Макфарленд, хотя и не предостерегает от "магнитов", отмечает: "Пока что, широкое использование этого средства было бы ошибкой. Но самый большой вред вы, скорее всего, нанесёте своему кошельку".

У фармакологов большой опыт в "намагничивании" денег из нашего кармана. На то он и бизнес.

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