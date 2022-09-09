Диетолог: кофе и круассаны несовместимы

Многие женщины считают идеальным завтраком французский вариант — кофе с круассанами, и стараются следовать этому образцу. Между тем, специалисты по питанию считают, что здоровым такой завтрак не назовёшь.

"Несбалансированный продукт"

Да, если круассаны изготовлены в хорошей пекарне, то их вкусовые качества на высоте. Но из чего они состоят?

"Круассан выпекается из муки высшего сорта, — рассказывает врач-диетолог Марина Копытько. — Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится".

Да ещё большинство людей предпочитает круассаны с начинкой — джемом, кремом, сливками, шоколадом. А это лишний сахар.

По словам Копытько, круассаны — это "несбалансированный, высокоуглеводный и высококалорийный продукт". Дело ещё и в том, что мучное вообще плохо сочетается с кофе, как и многие другие продукты. И привычка потреблять этот напиток с булочками, печеньем, пирожными непременно приведёт к набору веса, а возможно, и другим проблемам со здоровьем.

Эксперт советует есть на завтрак продукты из муки грубого помола — хлеб или хлебцы, в которых содержится много полезных элементов. Их можно сочетать, например, с чаем, какао или напитком из цикория. А кофе лучше вообще пить отдельно от приёмов пищи, и не прямо с утра, а, скажем, когда придёте на работу.

Мифы о "французском завтраке"

Спрашивается, а почему же француженки такие стройные и подтянутые, если они ежедневно пьют кофе с круассанами?

Во-первых, вряд ли ежедневно. Это просто обойдётся им слишком дорого, тем более, если регулярно ходить в кафе, где круассаны вам подадут с пылу с жару.

К тому же, если взять Россию, то доступные по цене круассаны из супермаркета не слишком хороши на вкус, а в их составе не содержится практически ничего полезного. Если же вы будете покупать каждый день "настоящие французские круассаны" (при условии, что ещё найдете, где их выпекают и продают), то просто разоритесь.

Во-вторых, французская традиция ежедневно вкушать кофе с круассанами — всего лишь миф. Как и у всех, у французов разные предпочтения в еде. К тому же, как и у нас, многие дамы берегут фигуру и не позволяют себе лишнего. Ну, раз в неделю, может, и решаются на "вольности", но это, как правило, не оказывает особой нагрузки на организм.

В-третьих, чаще всего француженки берут к кофе один-единственный круассан. Как вы думаете, удовлетворит такой завтрак наших соотечественников?

Не заменяйте завтрак лакомством!

Полноценный завтрак — это, всё же, тарелка каши, яичница или пара бутербродов (в зависимости от того, какой рацион вы предпочитаете и как относитесь к своему здоровью).

А круассаны и прочая выпечка — это лакомства, которые не приносят особой пользы организму, но и не нанесут особого вреда, если вы будете есть их в умеренных количествах, предположим, не более одного-двух раз в неделю.

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