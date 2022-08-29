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Автор Ирина Шлионская

Диетолог: перец чили способствует похудению, а шоколад может убить кошку

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

К 50 годам, как правило, наш метаболизм замедляется. А это чревато появлением лишнего веса и различными недугами, связанными с нарушением обмена веществ, так что к этому возрасту вы входите в группу риска.

Диетолог: перец чили способствует похудению, а шоколад может убить кошку

Процесс можно скорректировать, если обратить внимание на питание, утверждает врач-диетолог Лорен Манакер. Она перечислила продукты, которые следует включать в рацион, если ваш возраст перевалил за полвека. Вот их перечень.

Овсянка

Её, говорит Манакер, людям за 50 следует есть регулярно. Тем более, что противопоказаний у этого продукта фактически нет.

"Овёс и другие цельные злаки помогут поддерживать здоровый обмен веществ, — рассказывает диетолог. — Замена ими рафинированных продуктов увеличивает скорость метаболизма в состоянии покоя".

Также овсянка способствует контролю над аппетитом. Если вы съели на завтрак тарелку овсяной каши, то будете дольше ощущать сытость, обещает эксперт. Но это должна быть именно сваренная каша без каких-либо добавок, а не залитые кипятком мюсли с ягодами, орехами или сухофруктами.

Тёмный шоколад

О его пользе специалистам известно давно. А в 2018 году, вспоминает Лорен Манакер, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что у людей, ежедневно употребляющих в пищу два грамма шоколада с 70-процентным содержанием какао, в результате улучшался метаболизм и снижался вес.

Но речь идёт только о совсем маленьком кусочке шоколада! Если злоупотреблять этим продуктом и съедать за раз, к примеру, по четверти большой шоколадки, это может отрицательно сказаться на весе, внутренних органах, а также подорвать вашу нервную систему.

Кстати, если скормить целую шоколадку кошке, то она может умереть. Собака от такого "лакомства" заболеет. А у человека может засбоить сердце.

Перец чили

В нём самом и его экстрактах, по словам Манакер, содержатся капсаициноиды, которые ускоряют метаболизм, способствуют похудению и улучшению общего самочувствия. Однако, следует помнить, что острые специи и приправы противопоказаны тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта, или, во всяком случае, их следует серьёзно ограничивать.

Имбирь

Исследование, проведённое в 2012 году специалистами из Колумбийского университета, показало, что имбирь усиливает так называемый термогенез, то есть процесс воспроизводства тепла организмом. А ведь с возрастом он часто нарушается, и мы, к примеру, начинаем мёрзнуть в жару. Или никак не можем согреться в тёплом помещении.

Ещё имбирь полезен тем, кто страдает кишечными расстройствами. Правда, он также довольно агрессивен по отношению к слизистой желудка, поэтому следует его употреблять в умеренных количествах. Можно подсыпать немного имбирного порошка в чай и другие напитки.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы диета здоровье
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