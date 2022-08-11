Эксперты: "Суперфуды" не спасут от проблем со здоровьем

Наверняка вы не раз слышали или видели рекламу продуктов, которые якобы содержат массу полезных веществ и потому могут служить панацеей едва ли не от всех болезней.

Например, это

мёд,

пыльца,

прополис,

проросшие зерна злаковых культур,

комбуча (чайный гриб),

семена чиа,

водоросли,

киноа.

Их называют "суперфудами". Однако на деле такие продукты не только не являются лечебным средством, но ещё и могут наносить вред организму. Давайте обратимся к мнениям специалистов.

"Лишь маркетинг"

Иногда мы соблазняемся надписью на наклейке банки или упаковки, где перечисляется состав продукта и обещается излечение от наиболее распространённых заболеваний, от язвы до онкологии. Порой там ещё и приводится история человека, который регулярно употреблял этот продукт в пищу и вылечился от серьёзных недугов. Если товар от известного производителя, он часто вызывает доверие у потребителей.

На самом деле никто вас, по большому счёту, не стремится обманывать. Продукт действительно имеет такой состав, как написано на упаковке, вот только его полезные свойства "слегка" приукрашены.

"Тенденция на "суперпродукты" — это лишь маркетинг, — говорит гастроэнтеролог высшей категории Елена Ткач. — Любой продукт ограничен по своей питательной нагрузке".

По словам эксперта, если вы будете отдавать предпочтение лишь какому-то одному продукту, например, гречке, это вызовет неблагоприятные последствия, так как нашему организму требуется весь "набор":

белки,

жиры,

углеводы,

витамины

и т. д.

Известны случаи, когда заключённых в тюрьме кормили одним только мясом и они умирали. Не от голода, а потому что не получали остальных необходимых организму веществ. А если люди попадали в какое-то место, где у них не было доступа к фруктам и овощам, они страдали от цинги и теряли все зубы, даже если имели вдоволь другой еды.

Спор о терминах

В свою очередь, кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Васильев полагает, что термин "суперфуд", или "суперпродукт", вообще некорректно применять, поскольку то, что полезно для одного человека, может быть вредно для другого. Так, у кого-то может быть аллергия на тот же мёд. А если продукты сладкие, а у пациента диабет?

Гастроэнтеролог Ольга Исаева также считает неправильным употреблять данный термин. Просто есть продукты, в которых много витаминов, минералов и прочего, говорит она. Но от этого они не становятся "суперпродуктами".

"Суперфуды" существуют, но не лечат

А вот диетолог Кристина Плотникова согласна с тем, что существуют определённые продукты с "суперсоставом". Но они никогда не заменят полноценного питания.

"Никакие "суперфуды" не восполнят вам того же дефицита белка и необходимых витаминов, — прокомментировала Кристина Плотникова. — Их нужно включать в рацион как дополнение".

Что же касается непосредственной пользы для здоровья, то "суперфуды" и вообще любую пищу ни в коем случае нельзя рассматривать как лекарство.

"Современная медицина помогает излечить заболевания, а сбалансированный и индивидуально подобранный рацион — это больше профилактика и поддержание активного долголетия", — считает Елена Ткач.

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