Эксперты: "Суперфуды" не спасут от проблем со здоровьем

Наверняка вы не раз слышали или видели рекламу продуктов, которые якобы содержат массу полезных веществ и потому могут служить панацеей едва ли не от всех болезней.
Например, это
Их называют "суперфудами". Однако на деле такие продукты не только не являются лечебным средством, но ещё и могут наносить вред организму. Давайте обратимся к мнениям специалистов.
Иногда мы соблазняемся надписью на наклейке банки или упаковки, где перечисляется состав продукта и обещается излечение от наиболее распространённых заболеваний, от язвы до онкологии. Порой там ещё и приводится история человека, который регулярно употреблял этот продукт в пищу и вылечился от серьёзных недугов. Если товар от известного производителя, он часто вызывает доверие у потребителей.
На самом деле никто вас, по большому счёту, не стремится обманывать. Продукт действительно имеет такой состав, как написано на упаковке, вот только его полезные свойства "слегка" приукрашены.
"Тенденция на "суперпродукты" — это лишь маркетинг, — говорит гастроэнтеролог высшей категории Елена Ткач. — Любой продукт ограничен по своей питательной нагрузке".
По словам эксперта, если вы будете отдавать предпочтение лишь какому-то одному продукту, например, гречке, это вызовет неблагоприятные последствия, так как нашему организму требуется весь "набор":
и т. д.
Известны случаи, когда заключённых в тюрьме кормили одним только мясом и они умирали. Не от голода, а потому что не получали остальных необходимых организму веществ. А если люди попадали в какое-то место, где у них не было доступа к фруктам и овощам, они страдали от цинги и теряли все зубы, даже если имели вдоволь другой еды.
В свою очередь, кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Васильев полагает, что термин "суперфуд", или "суперпродукт", вообще некорректно применять, поскольку то, что полезно для одного человека, может быть вредно для другого. Так, у кого-то может быть аллергия на тот же мёд. А если продукты сладкие, а у пациента диабет?
Гастроэнтеролог Ольга Исаева также считает неправильным употреблять данный термин. Просто есть продукты, в которых много витаминов, минералов и прочего, говорит она. Но от этого они не становятся "суперпродуктами".
А вот диетолог Кристина Плотникова согласна с тем, что существуют определённые продукты с "суперсоставом". Но они никогда не заменят полноценного питания.
"Никакие "суперфуды" не восполнят вам того же дефицита белка и необходимых витаминов, — прокомментировала Кристина Плотникова. — Их нужно включать в рацион как дополнение".
Что же касается непосредственной пользы для здоровья, то "суперфуды" и вообще любую пищу ни в коем случае нельзя рассматривать как лекарство.
"Современная медицина помогает излечить заболевания, а сбалансированный и индивидуально подобранный рацион — это больше профилактика и поддержание активного долголетия", — считает Елена Ткач.
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