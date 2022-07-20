Врач: "Главная причина поражения сердечных артерий при ИБС — атеросклероз"

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — ведущая причина смерти среди взрослого населения в развитых странах мира. Только 40-50% всех больных ИБС знают о наличии у них болезни и получают соответствующее лечение, тогда как в 50-60% случаев заболевание остается нераспознанным. Почти у половины больных с ИБС инфаркт миокарда является первым проявлением данного заболевания. О причинах и факторах, которые приводят к ишемической болезни сердца, рассказала читателям Pravda.Ru врач, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская.

Причина поражения сердечных артерий

Ишемическая болезнь сердца — поражение сердца, вызванное нарушением кровотока по коронарным (сердечным) артериям (КА). Поражение КА бывает необратимым и функциональным (преходящим). Ведущая причина поражения сердечных артерий — атеросклероз. Атеросклеротически измененные сердечные сосуды сужены, объем крови, циркулирующей по ним, снижен из-за сужения, и сердечная мышца (миокарда) испытывает дефицит кислорода и питательных веществ. Длительное существование сужения коронарных артерий приводит чаще всего к хроническим вариантам ИБС:

стенокардии напряжения,

ишемической кардиомиопатии,

сердечной недостаточности.

Внезапное и длительное (20 минут) возникновение сужения сердечных артерий приводит к острым вариантам ИБС, к которым относятся:

инфаркт миокарда,

нестабильная стенокардия,

внезапная сердечная смерть.

Ведущим признаком ИБС является боль в груди. Типичные стенокардитические боли в груди локализованы за грудиной, имеют давящий, жгучий, сжимающий характер, могут отдавать в нижнюю челюсть, ключицу, руку, лопатку. Довольно часто пациенты вербализируют свое состояние словом "дискомфорт" вместо "боль", что не уменьшает значимость описываемых ими симптомов. Ишемические боли чаще возникают во время физической нагрузки или эмоционального стресса, проходят после прекращения нагрузки или через пару минут после приема нитроглицерина. Такое описание имеет типичная стенокардия, однако ряд пациентов с ИБС (нередко это женщины) имеют нетипичные боли в груди, что затрудняет диагностику и откладывает время начало лечения.

Факторы, повышающие ИБС

Вместе с тем необходимо отметить, что не только ИБС проявляется болью в груди, но и ряд других сердечно-сосудистых и экстракардиальных заболеваний. В этой связи необходимо учитывать ряд факторов, которые повышают вероятность того, что боль в груди пациента связана с ИБС, а не иной патологией. К таким факторам относятся:

мужской пол;

возраст (>60 лет у женщин и 55 лет у мужчин);

отягощенность семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям;

дислипидемия;

повышение кровяного давления;

сахарный диабет;

курение;

низкая физическая активность;

ожирение,

наличие хронической болезни почек.

Как поставить диагноз

При подозрении на наличие ИБС должно быть выполнено обследование, стандартный объем которого определен нормативно-правовой документацией и включает, при подозрении на стабильную форму ИБС, проведение как минимум ЭКГ, УЗИ сердца и сонных артерий, проведение нагрузочного теста, оценку общего анализа крови, биохимии крови с оценкой липидного спектра. В стандарт обследования пациентов с острыми вариантами ИБС включена оценка маркеров некроза миокарда в динамике (тропонинов), выполнение коронароангиографии по показаниям. В ряде ситуаций стандартного минимума обследований, гарантированных законом и выполняемых бесплатно по полису ОМС, недостаточно. В таких случаях может быть рекомендована:

оценка коронарного кальция (Ca score),

МСКТ коронарных артерий,

МРТ сердца,

ПЭТ и другие исследования.

Как лечить ИБС

Ключевой задачей лечения ИБС является снижение риска смерти и нефатальных осложнений. К препаратам, способным снижать такие риски, относятся кроворазжижающие средства, препараты, стабилизирующие атеросклеротические изменения сосудов (статины, эзетимиб, ингибиторы PCSK9), снижающие нагрузку на сердечную мышцу (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ/сартаны). Длительный обезболивающий эффект оказывают пульс-урежающие препараты (бета-блокаторы, антагонисты кальция, ивабрадин), а также нитраты и нитратоподобные средства. Некоторые клинические ситуации могут потребовать проведения операции стентирования или шунтирования коронарных артерий.

Для профилактики ИБС и улучшения прогноза важным остается коррекция образа жизни:

отказ от курения,

оптимизация диеты и физической активности,

нормализация массы тела.

Критическое значение для прогноза имеет контроль сопутствующей патологии сахарного диабета, дислипидемии, ожирения, болезни почек и т. п. до достижения целевых критериев эффективности.

Каждый пациент с ИБС должен быть взят под диспансерное наблюдение врачом-терапевтом в поликлинике, а при осложненных вариантах ИБС — врачом-кардиологом. Частота профилактических визитов должна быть не реже 1 раза в 6 месяцев. Контролируемые врачом показатели:

артериальное давление;

уровень липидов низкой плотности;

частота сердечных сокращений;

вес;

окружность талии;

статус курения;

состояние функции почек;

отсутствие признаков прогрессирования заболевания;

ишемии миокарда.

Пациенту с ИБС, находящему на диспансерном наблюдении, гарантировано законом выполнение ЭКГ не реже 2 раз в год, УЗИ сердца не реже 1 раза в год, оценка липидов низкой плотности не реже 2 раз в год и скорости клубочковой фильтрации почек не реже 1 раза в год. Если пациенту выполнялось стентирование или коронарное шунтирование, то дополнительно должно выполняться нагрузочное тестирование не реже 1 раза в 2 года.

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Ишемическая болезнь сердца скрывается и прогрессирует

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