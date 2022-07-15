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Автор Ирина Шлионская

Врачи: подавленные эмоции приводят к возникновению болезней

Здоровье

Бывает, человек плохо себя чувствует, буквально всё болит. Однако, врачи не находят никаких отклонений от нормы. Либо что-то находят, но лечение не помогает. Как ни странно, с такой проблемой имеет смысл обратиться к психологу или психотерапевту. Дело в том, что она может иметь психосоматическую природу.

Врачи: подавленные эмоции приводят к возникновению болезней

Результат напряжения

Психосоматика — это реакция человеческого организма на проявления окружающего мира. Скажем, бывают ситуации, когда хочется расплакаться, закричать или убежать. Но по каким-то причинам человек удерживается от этого. А, поскольку, для того, чтобы совершить эти действия, должны действовать определённые мышцы, возникают постоянные мышечные спазмы и зажимы. Люди ощущают дискомфорт, боль, потому что в теле присутствует напряжение.

Допустим, ребёнку "не разрешают" злиться, выражать своё недовольство. Он вырастет, но по-прежнему будет думать, что быть недовольным или несогласным — это плохо. И будет делать вид, что всё в порядке, и будет болеть.

Причиной боли может быть и пониженный уровень серотонина. Это связано с повышением чувствительности и снижением болевого порога. Встречается синдром "блуждающей боли", которая возникает то в одном, то в другом месте.

Тело может реагировать и другими способами — в виде аллергических реакций, проблем с дыханием, гипертонии, язвенной болезни, проблем с репродуктивной или мочеполовой системой. С такими симптомами следует вначале обращаться к врачам, например, неврологам, а потом уже лечить психосоматику.

Способ решения проблемы

Довольно часто в процессе психотерапии выясняется, что болезнь помогает пациенту решать какую-то проблему. Предположим, родители не уделяли ребёнку достаточно внимания, а, когда он заболел, вокруг него забегали, обложили игрушками, кормят сладостями, подносят микстуры… У него закрепляется в подкорке, что он получает любовь и заботу только, когда болеет. И вот одна болезнь следует за другой. Причём, и сам ребенок, и родители могут искренне верить в то, что недуги реальны.

Случается, что состояние болезни помогает избегать ответственности: от человека не требуют выполнения каких-либо действий или обязанностей, так как у него "слабое здоровье".

Расшифровываем и ищем варианты

Есть такое понятие — "вытесненный процесс". Гештальт-терапевт Олеся Шипилова говорит о том, что человек может, для начала, сам попытаться понять: после каких событий в его жизни появился неприятный симптом или недуг? Какую задачу он решает?

Скажем, если у вас болят ноги, вы можете отказываться ходить или ездить куда-то, куда не хотите или боитесь. То есть, больные ноги помогают решить проблему нежелания или страха что-то делать.

После того, как "расшифрована" эта причинно-следственная связь, с помощью специалиста можно найти более комфортные варианты взаимодействия с миром. К примеру, научиться проявлять свои чувства и эмоции, а не подавлять их.

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Психосоматика заболеваний: самые опасные эмоции.
Редактор: Алексей Ткаченко
Темы болезни медицина здоровье психология
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