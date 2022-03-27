Диетологи аплодируют: "Макдоналдс" и Coca-Cola наконец-то ушли из России

Почему диетологи празднуют уход "Макдоналдса" и Coca-Cola с российского рынка; какие продукты помогут улучшить настроение, а какие, наоборот, провоцируют депрессию; о чём нужно знать, принимая в качестве БАДа триптофан, и почему мужская психика реагирует на стресс эффективнее женской, рассказал Pravda.Ru врач-диетолог Алексей Ковальков.

Депрессия от фастфуда

— Алексей Владимирович, от какой пищи следует воздержаться в состоянии стресса?

— Английские учёные на протяжении нескольких лет изучали, как люди с разным типом питания переносят стрессовую ситуацию. Выяснился парадокс: всё, что нам нравится, в дальнейшем даёт обратную реакцию. Чем чаще вы будете употреблять эти продукты, тем сильнее будет откат. То есть хорошее настроение этот продукт вам давать уже не будет. К таким продуктам относится фастфуд.

То, что "Макдоналдс" и Coca-Cola ушли из России, я считаю глубоким достижением российской диетологии, и все диетологи аплодируют стоя тому, что эти компании наконец-то ушли.

Фастфуд можно использовать, только когда вы сильно голодны и не можете ждать. Не надо до этого доводить. Но для многих фастфуд превратился в ежедневный обед.

Во-вторых, мясо, колбасы, сосиски способствуют депрессивному состоянию. Причиной является белок. О значении белка не спорят никакие диетологи, но дело в том, что красное мясо очень сложно усваивается. Этот процесс создаёт нагрузку на пищеварительную систему. Продолжительное ожидание нервной системой питательных веществ (мясо переваривается в желудочно-кишечном тракте семь часов) неминуемо сказывается на психологическом состоянии. Поэтому шашлык вначале может порадовать, а потом наступает депрессия. Кстати, от кофе тоже. Если вы выпиваете кофе, у вас сначала поднимается настроение, а часа через 1,5-2 наступает депрессия, вам нужна ещё одна чашка кофе.

— Получается, кофеманы — это потенциальные депрессивные люди?

— Потенциальные наркоманы. Правда, Всемирная организация здравоохранения допускает 6 чашечек кофе в день. Но мы сегодня говорим не о вреде для организма, а о хорошем настроении. Какие продукты помогут его создать?

Шоколад улучшает настроение. Всего 40 грамм шоколада стимулируют вашу активность. Шоколад способствует перенаправлению определённых импульсов в головном мозге.

Во все сухпайки, военные пайки входит обязательно горький шоколад, желательно с 90% масла какао.

Но если вы не знаете меры и съедаете несколько шоколадок в день, то ваш вес резко изменяется, и это вызывает ещё одну депрессию, которая накладывается на предыдущую. Поэтому злоупотреблять шоколадом нельзя. К счастью, новые санкции блокировали поступление масла какао на наш рынок.

Вообще я удивляюсь нашему народу. Все покупают быстрые углеводы килограммами: сахар, муку, то есть самое вредное, от чего развивается сахарный диабет. Никто не думает, что главное — покупать мясо, тушёнку. Зачем вам столько муки, гречки? Вы на одних углеводах не протянете. Человеку нужны белки, аминокислоты.

Не понимаю, зачем всё скупать. У нас есть стратегические запасы Родины на несколько лет. Три года мы можем совершенно нормально на случай войны пользоваться этими запасами. Они разбросаны по всей стране. Не будет у нас голода.

— Есть шоколад с добавками. Насколько он полезен?

— Шоколад с миндалём — это идеально. В миндале много магния, а магний улучшает настроение, способствует расслаблению. Настроение улучшают гормоны эндорфины, "гормоны радости". А они состоят из триптофана. Чемпионом по содержанию триптофана является твёрдый сыр. Ежедневно 50 грамм твёрдого сухого, самого вонючего сыра поднимут вам настроение.

Также 2-3 полоски сельдерея улучшают настроение. Чеснок снимает депрессивное состояние. У меня есть маринованный чеснок. Я съедаю 10 зубчиков чеснока каждый день, особенно к вечеру. Потому что днём ты себя контролируешь, а вечером на смену симпатической системе приходит парасимпатическая, контроль за состоянием теряется, наступает депрессия. Поэтому чеснок для нас спасение.

И наконец какао. Вы наливаете горячую чашку какао с молоком, долго греете её руками, пьёте по глоточку удивительно вкусный напиток (если при санкциях мы его ещё увидим в магазинах). Вот что надо мести с прилавков. А они метут сахар с мукой. Мы экспортируем на весь мир:

зерно,

муку,

сахар.

Куда вы это хватаете? У вас всё сгниет, жучки заведутся.

Волшебный триптофан

— Помогут ли БАДы при стрессе?

— Есть БАД триптофан, 5-HTP. Он у разных брендов присутствует. Это тот самый триптофан, который содержится:

в сыре,

индейке,

орехах.

Но есть одна особенность: этот БАД начинает действовать через 2-3 недели. Принимать его нужно утром, на голодный желудок. Потому что триптофан — самая маленькая аминокислота. Чтобы она пришла в головной мозг, надо, чтобы других аминокислот было как можно меньше и они не откидывали её, как английскую собачонку. Тогда она с гордостью английской королевы может прошествовать через гематоэнцефалический барьер в мозг и поднять настроение.

Но главное правило заключается в самодисциплине и аутогенной тренировке. Мужская психика кардинально отличается от женской. Если женщину, например, бросил мужик, то она будет неделю-две плакать в подушку, жаловаться подругам. А мужик сразу найдёт другую женщину и будет получать не меньшее удовольствие. Женщина всегда думает наперёд, просчитывает: а что будет, если то-то и то-то. А мужик никогда не думает наперёд, он действует по ситуации. Такая психология действования по ситуации оптимальна в данный момент.

Не надо думать, что будет завтра. Ой, доллар обвалится, в магазинах ничего не будет, мы будем есть подошвы. Какая глупость.

Ничего не планируйте. Мы месяц назад не могли представить, что такое начнётся на Украине. Зачем вы тогда планируете? Вы изменить что-то можете? Успокойтесь, не умрёте вы с голоду. Мы же не один кризис пережили. Всё будет нормально. А в деревнях так вообще подсобное хозяйство, картошка, свинки. Всё будет нормально. У нас аграрная страна.

— Каким должен быть первый шаг к системе правильного питания?

— Первый шаг — отказаться от тяжёлых продуктов, которые я уже перечислил. Чипсы, например, содержат глутамат натрия (усилитель вкуса), который сначала провоцирует хорошее настроение, а потом приводит к депрессии. Отказаться от мясных продуктов, консервов. Больше есть овощей, фруктов, морепродуктов.

Рыба необязательно должна быть дорогая красная. Селёдка с зеленью, маслом, картошкой — это такое удовольствие. И в ней Омега-3 жирных кислот не меньше, чем в красной рыбе.

Ребята, проживём, продержимся. Оставайтесь оптимистами и будьте счастливы.