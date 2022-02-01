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Автор Ирина Гусакова

Гастрит: причины, симптоматика и методы лечения

Здоровье

Хронический гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка, которое приводит к расстройству функций этого органа. О том, каковы причины гастрита и как его лечить, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., врач Юлия Есипенко.

желудок и лекарства

Частые причины гастрита

Самая частая причина хронического гастрита — хеликобактерная инфекция.

В настоящее время установлено, что источником инфекции является человек — больной или бактерионоситель. Хеликобактерии могут обнаруживаться в:

  • слюне,
  • испражнениях,
  • зубном налёте.

Частой причиной хронического гастрита является дуоденогастральный рефлюкс (заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок).

В ряде случаев хронический гастрит развивается на фоне лечения (особенно длительного) лекарственными препаратами, повреждающими слизистую оболочку желудка (салицилаты, нестероидные противовоспалительные средства и др.).

Пищевая аллергия часто связана с патологией желудочно-кишечного тракта, в частности, с хроническим гастритом. Хронический гастрит может развиться при пищевой аллергии на

  • молочные продукты,
  • рыбу,
  • яйца,
  • шоколад и др.

Клинические наблюдения свидетельствуют, что в развитии хронического гастрита могут иметь значение следующие факторы:

  • нарушение ритма питания (нерегулярное, торопливое питание) ;
  • употребление некачественной пищи;
  • злоупотребление очень острой пищей;
  • злоупотребление очень горячей или очень холодной пищей.

Алкоголь при частом употреблении вызывает развитие вначале поверхностного, а в дальнейшем — атрофического гастрита.

язва желудка

Длительное многолетнее курение способствует развитию хронического гастрита.

Производственные факторы могут вызвать развитие профессионального токсического гастрита. Это может произойти при заглатывании вредных компонентов, содержащихся в воздухе:

  • угольной, металлической, хлопковой и иных видов пыли,
  • паров кислот, щелочей и других веществ.

К внутренним факторам, вызывающим хронический гастрит, относятся:

  • хронические инфекции (полости рта, носоглотки, заболевания органов дыхания и др.);
  • заболевания эндокринной системы;
  • нарушения обмена веществ (ожирение, подагра);
  • дефицит железа в организме;
  • лёгочная и сердечная недостаточность;
  • аутоинтоксикация при хронической почечной недостаточности.

Чтобы диагностировать гастрит, врач использует клинические и инструментально-лабораторные данные.

Симптоматика гастрита

Для ранней стадии болезни характерна следующая симптоматика:

  • периодические боли в подложечной области через 1,5-2 часа после еды;
  • нередко голодные боли;
  • изжога, отрыжка кислым;
  • склонность к запорам.

В поздней стадии:

  • плохой аппетит, иногда тошнота;
  • ощущение металлического привкуса и сухость во рту;
  • отрыжка воздухом, пищей, иногда тухлым;
  • чувство тяжести в подложечной области после еды;
  • тупые неинтенсивные боли в подложечной области после еды;
  • склонность к учащенному и жидкому стулу.

Врач-гастроэнтеролог или терапевт после опроса приступает к объективному осмотру и на основании определённых симптомов также может заподозрить у пациента гастрит. Для подтверждения диагноза он назначит комплекс определённых обследований, таких как:

  • общий анализ крови и мочи;
  • исследование кала на скрытую кровь;
  • биохимический анализ крови;
  • исследование базальной и стимулированной гистамином или пентагастрином секреторной функции желудка (в настоящее время практически не применяется);
  • эзофагогастродуоденоскопия (ЭДС) с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка, гистологическим и цитологическим исследованием биоптата;
  • диагностика хеликобактерной инфекции;
  • рентгеноскопия желудка (при невозможности выполнения ЭГДС).

Методы лечения

После постановки диагноза врач назначает лечение, которое включает в себя:

  • Лечебное питание (необходимо ограничить употребление соли, крепкого чая, кофе, исключить алкогольные напитки; пища принимается небольшими порциями через каждые 2-3 часа);
  • Так как хронический гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori, составляет около 70% всех хронических гастритов, то эрадикационная терапия (с включением антибиотиков, ингибиторов протонной помпы и иногда препаратов висмута) становится основной. Но необходимо помнить, что корректную терапию может назначить только врач, используя принятые стандарты эрадикационной терапии.
  • Заместительная терапия с использованием сока желудочного, пепсина и др.
  • Коррекция нарушений кишечного пищеварения (ферменты).
  • Иногда физиотерапия.
  • Лечение минеральными водами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Куратор: Марина Чижикова, Елена Ененкова, Алла Пономарёва
Темы гастрит

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