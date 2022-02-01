Гастрит: причины, симптоматика и методы лечения

Хронический гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка, которое приводит к расстройству функций этого органа. О том, каковы причины гастрита и как его лечить, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., врач Юлия Есипенко.

Частые причины гастрита

Самая частая причина хронического гастрита — хеликобактерная инфекция.

В настоящее время установлено, что источником инфекции является человек — больной или бактерионоситель. Хеликобактерии могут обнаруживаться в:

слюне,

испражнениях,

зубном налёте.

Частой причиной хронического гастрита является дуоденогастральный рефлюкс (заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок).

В ряде случаев хронический гастрит развивается на фоне лечения (особенно длительного) лекарственными препаратами, повреждающими слизистую оболочку желудка (салицилаты, нестероидные противовоспалительные средства и др.).

Пищевая аллергия часто связана с патологией желудочно-кишечного тракта, в частности, с хроническим гастритом. Хронический гастрит может развиться при пищевой аллергии на

молочные продукты,

рыбу,

яйца,

шоколад и др.

Клинические наблюдения свидетельствуют, что в развитии хронического гастрита могут иметь значение следующие факторы:

нарушение ритма питания (нерегулярное, торопливое питание) ;

употребление некачественной пищи;

злоупотребление очень острой пищей;

злоупотребление очень горячей или очень холодной пищей.

Алкоголь при частом употреблении вызывает развитие вначале поверхностного, а в дальнейшем — атрофического гастрита.

Длительное многолетнее курение способствует развитию хронического гастрита.

Производственные факторы могут вызвать развитие профессионального токсического гастрита. Это может произойти при заглатывании вредных компонентов, содержащихся в воздухе:

угольной, металлической, хлопковой и иных видов пыли,

паров кислот, щелочей и других веществ.

К внутренним факторам, вызывающим хронический гастрит, относятся:

хронические инфекции (полости рта, носоглотки, заболевания органов дыхания и др.);

заболевания эндокринной системы;

нарушения обмена веществ (ожирение, подагра);

дефицит железа в организме;

лёгочная и сердечная недостаточность;

аутоинтоксикация при хронической почечной недостаточности.

Чтобы диагностировать гастрит, врач использует клинические и инструментально-лабораторные данные.

Симптоматика гастрита

Для ранней стадии болезни характерна следующая симптоматика:

периодические боли в подложечной области через 1,5-2 часа после еды;

нередко голодные боли;

изжога, отрыжка кислым;

склонность к запорам.

В поздней стадии:

плохой аппетит, иногда тошнота;

ощущение металлического привкуса и сухость во рту;

отрыжка воздухом, пищей, иногда тухлым;

чувство тяжести в подложечной области после еды;

тупые неинтенсивные боли в подложечной области после еды;

склонность к учащенному и жидкому стулу.

Врач-гастроэнтеролог или терапевт после опроса приступает к объективному осмотру и на основании определённых симптомов также может заподозрить у пациента гастрит. Для подтверждения диагноза он назначит комплекс определённых обследований, таких как:

общий анализ крови и мочи;

исследование кала на скрытую кровь;

биохимический анализ крови;

исследование базальной и стимулированной гистамином или пентагастрином секреторной функции желудка (в настоящее время практически не применяется);

эзофагогастродуоденоскопия (ЭДС) с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка, гистологическим и цитологическим исследованием биоптата;

диагностика хеликобактерной инфекции;

рентгеноскопия желудка (при невозможности выполнения ЭГДС).

Методы лечения

После постановки диагноза врач назначает лечение, которое включает в себя:

Лечебное питание (необходимо ограничить употребление соли, крепкого чая, кофе, исключить алкогольные напитки; пища принимается небольшими порциями через каждые 2-3 часа);

Так как хронический гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori, составляет около 70% всех хронических гастритов, то эрадикационная терапия (с включением антибиотиков, ингибиторов протонной помпы и иногда препаратов висмута) становится основной. Но необходимо помнить, что корректную терапию может назначить только врач, используя принятые стандарты эрадикационной терапии.

Заместительная терапия с использованием сока желудочного, пепсина и др.

Коррекция нарушений кишечного пищеварения (ферменты).

Иногда физиотерапия.

Лечение минеральными водами.

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