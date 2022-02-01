Хронический гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка, которое приводит к расстройству функций этого органа. О том, каковы причины гастрита и как его лечить, рассказала читателям Pravda.Ru к.м.н., врач Юлия Есипенко.
Самая частая причина хронического гастрита — хеликобактерная инфекция.
В настоящее время установлено, что источником инфекции является человек — больной или бактерионоситель. Хеликобактерии могут обнаруживаться в:
Частой причиной хронического гастрита является дуоденогастральный рефлюкс (заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок).
В ряде случаев хронический гастрит развивается на фоне лечения (особенно длительного) лекарственными препаратами, повреждающими слизистую оболочку желудка (салицилаты, нестероидные противовоспалительные средства и др.).
Пищевая аллергия часто связана с патологией желудочно-кишечного тракта, в частности, с хроническим гастритом. Хронический гастрит может развиться при пищевой аллергии на
Клинические наблюдения свидетельствуют, что в развитии хронического гастрита могут иметь значение следующие факторы:
Алкоголь при частом употреблении вызывает развитие вначале поверхностного, а в дальнейшем — атрофического гастрита.
Длительное многолетнее курение способствует развитию хронического гастрита.
Производственные факторы могут вызвать развитие профессионального токсического гастрита. Это может произойти при заглатывании вредных компонентов, содержащихся в воздухе:
К внутренним факторам, вызывающим хронический гастрит, относятся:
Чтобы диагностировать гастрит, врач использует клинические и инструментально-лабораторные данные.
Для ранней стадии болезни характерна следующая симптоматика:
В поздней стадии:
Врач-гастроэнтеролог или терапевт после опроса приступает к объективному осмотру и на основании определённых симптомов также может заподозрить у пациента гастрит. Для подтверждения диагноза он назначит комплекс определённых обследований, таких как:
После постановки диагноза врач назначает лечение, которое включает в себя:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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