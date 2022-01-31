Как бороться с заиканием: эффективные техники

Другое название заикания — логоневроз, что подразумевает именно психологические причины его возникновения. Чаще всего заикание появляется в детском возрасте, но иногда бывают ситуации, когда оно возникает и позже. Это всегда связано с сильным пережитым стрессом. Об эффективных техниках, которые позволят избавиться от заикания, рассказал читателям Pravda.Ru психолог-гипнолог Владимир Дернов.

Причины заикания

В детстве мы обучаемся буквально всему, и это накладывает свой отпечаток на самые разные сферы жизни. В частности, в возрасте от двух до пяти лет происходит развитие речевой функции. Если куда-то закрадывается ошибка, она потом может остаться с нами очень надолго и становится способом реагирования "по умолчанию". Как какая-то базовая настройка или как условный рефлекс. Хорошая новость в том, что почти всегда это можно изменить.

Для того чтобы понять, кроется ли причина заикания в психике или связана с органическими повреждениями речевых центров в мозге, есть несколько простых тестов. Заикание, как правило, прекращается, когда человек поёт, ругается матом или находится в состоянии алкогольного опьянения.

Если в пении это связано с особенностями дыхания, то в других случаях становится меньше самоконтроля. Того самого, который сковывал и выдавал привычную реакцию спазма.

Также заикание обычно усиливается при стрессе и уменьшается в спокойной обстановке.

"Один из интересных случаев в практике был связан с мужчиной, который работал оператором в службе спасения. Чувствуя большую ответственность, на работе он никогда не запинался. Важность его действий и помощи другим людям становилась для его подсознания приоритетнее, чем привычные судороги мышц речевого аппарата", — рассказывает Владимир Дернов.

Многие могут без запинок разговаривать с домашними животными и наедине с собой. Это связано с тем, что в таких ситуациях исключено влияние сторонней оценки. Заикающийся не переживает, что о нём подумают что-то плохое, что его передразнят и так далее.

На усиление заикания влияют в том числе и негативные ожидания от собственной речи. Создаётся своего рода замкнутый круг, который очень сложно разорвать.

Как избавиться от заикания: советы врача

Чтобы понять, в каком направлении лежит избавление от заикания, надо в первую очередь ответить на вопрос:

Что именно усиливает мой речевой ступор?

Чего я опасаюсь?

Для каждого человека это будет что-то своё. Принято считать, что основной причиной появления запинок является сильный пережитый страх, но это не совсем так. На это может повлиять любая сильная негативная эмоция.

Хотя и страх в качестве причины имеет под собой логичное основание. Замечали, как в момент сильного испуга у нас может перехватывать горло и пропадать голос? Это биологический механизм, который тысячелетиями помогал человечеству выживать при столкновении с опасностью. Тело включает "беззвучный режим", чтобы не выдать себя.

Наша нервная система работает таким образом, что может запоминать и связывать определенные события с мышечным спазмом. Яркий пример, когда после аварии у человека могут появиться фантомные или непреходящие боли, как будто включилась какая-то кнопка, отвевающая за напряжение. И в момент, когда человек в настоящем находится в аналогичной ситуации, его мозг включает ту реакцию из прошлого, которая была уместна когда-то давно. "Не говори, чтобы тебя не услышали" или "ты не имеешь права голоса".

Если бы логическое понимание ситуации могло помочь справиться с заиканием, было бы достаточно сказать себе: "не заикайся, говори ровно". Но причины этого лежат глубже. Сравнивая с компьютером, можно сказать, что они находятся не в операционной системе, к которой у нас есть доступ, а в прошивке.

Именно поэтому такой маленький процент успеха наблюдается при применении речевых, дыхательных и логопедических техник. Они направлены на формирование навыка, и это тоже очень важно. Но действительно может помочь только устранение причин.

"В советское время в лечении заикания был широко распространён директивный гипноз. Когда человеку в определённом состоянии внушали: "твоя речь чистая, ты говоришь ровно" и так далее. Эффект от этих техник действительно мог быть очень хорошим, но временным. Дело в том, что при такой работе нет взаимодействия с той ключевой ситуацией, где ребёнок когда-то "решил" запинаться. Также, я не видел ни одного успешного случая работы с заиканием с помощью эриксоновского гипноза. Там работа происходит наоборот мягко и подразумевает взаимодействие с образами, которые должны помочь метафорически заиканию отступить. Например, человеку в изменённом состоянии внушают образ, связанный с заиканием, который потом каким-то образом растворяется или улетает. Есть и ещё одно направление в гипнозе и психосоматике, оно помогает погрузиться в прошлое, найти событие которое повлияло на появление заикания, и поработать с ним с очень большой вероятностью избавления от ступоров", — рассказал врач.

Эффективная техника для избавления от заикания

Для тех же, кто действительно хочет избавиться от причин заикания, есть одна самая главная рекомендация. Выберите для этого спокойную обстановку и постарайтесь погрузиться в те негативные эмоции, которые сопровождают запинки. Когда эмоция становится сильной, представьте, что двигаетесь вдоль неё, как вдоль ниточки в прошлое, и постарайтесь найти там самые ранние события, какие получится. События, связанные с этим дискомфортом.

Важно понимать при этом, что какими бы негативными те события ни были, вы не сможете себе навредить, потому что уже их пережили, преодолели, сплавились с ними. Найдя подобные ситуации, дайте своему телу возможность изнутри наружу выражать все напряжение, которое там было. Кому-то что-то высказать, поплакать, размяться. Это все способствует тому, чтобы освободиться от настоящих причин запинок.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

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