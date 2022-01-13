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Автор Ирина Гусакова

Болит голова из-за погоды: как с этим бороться

Здоровье

Метеочувствительность — распространенное явление, многие люди живут с этим недугом чуть ли не с рождения. Почему же при смене погоды возникает мигрень? Однозначного ответа наверное никто не даст. Что уж говорить о причинах, если до сих пор часть ученого сообщества отрицает наличие метеочувствительности. Как же бороться с "погодной" мигренью?

Головная боль, мигрень

 

"Вероятнее всего, причиной является избыточное количество межклеточной жидкости в тканях, которая, разумеется, есть и в норме, но при изменении атмосферного давления ее количество увеличивается за счет выхода плазмы крови за пределы сосудистого русла на уровне капилляров. Это в свою очередь приводит к банальному механическому сдавливанию более крупных сосудов — артерий, которые несут кровь к головному мозгу. А уже это служит причиной гипоксии головного мозга, что проявляется головной болью, головокружением, шумом в голове и другими симптомами", — поясняет врач-невролог сети клиник "Поликлиника.Ру" Глеб Маркелов в интервью Pravda.Ru.

Однако споры в высоких кабинетах не должны мешать простым гражданам заниматься профилактикой.

Как предотвратить мигрень: профилактика

  • Приучите себя к ежедневному контрастному душу. Не надо стоять по полчаса, не надо кипятком и ледяной водой себя истязать. Достаточно 3-5 градусов разницы и 2-3 минут в день, чтобы сосуды тренировались адекватно реагировать на изменение условий окружающей среды.
  • Достаточно поддерживать ежедневную адекватную физическую активность, чтобы вегетативная часть нервной системы адекватно реагировала на любые погодные условия.

Да, конечно, все просто лишь на словах, при этом любые изменения привычного образа жизни — стресс для организма. В данном случае стоит исходить из понимания того, что наш организм не вечен. И дисбаланс любых систем получить просто. А восстановить тонкие настройки — куда сложнее.

Можно ли победить мигрень?

"Многие люди считают, что головная боль, сопровождающаяся тошнотой, слабостью, имеющая определенную локализацию — мигрень. Но это мнение ошибочно. Мигрень — это не тип головной боли, а обособленное заболевание, характеризующееся, так скажем, неправильной электрической активностью головного мозга. И диагностика в таком случае четко определена", - поясняет врач.

Вам нужен не просто осмотр терапевта, который, выслушав ваши жалобы, глубокомысленно скажет: "Да у вас мигрень! Держите вкусную таблетку и пейте ее всю жизнь при приступах боли!".

Для полной картины необходимо сделать:

  • УЗИ сосудов шеи и головного мозга с функциональными пробами,
  • электроэнцефалограмму (ЭЭГ).

Глеб Маркелов отмечает, что лечение в таком случае не может быть ограничено профилактическими мерами — они не помогут.

Если же головная боль возникает исключительно из-за смены погоды, то важно:

  • устранить спазмы сосудов или наоборот тонизировать их при наличии патологического расширения (дилатации),
  • нормализовать циркуляцию крови в головном мозге, а также устранить причину нарушения притока крови и ее оттока от головного мозга.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы погода головная боль

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