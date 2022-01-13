Метеочувствительность — распространенное явление, многие люди живут с этим недугом чуть ли не с рождения. Почему же при смене погоды возникает мигрень? Однозначного ответа наверное никто не даст. Что уж говорить о причинах, если до сих пор часть ученого сообщества отрицает наличие метеочувствительности. Как же бороться с "погодной" мигренью?
"Вероятнее всего, причиной является избыточное количество межклеточной жидкости в тканях, которая, разумеется, есть и в норме, но при изменении атмосферного давления ее количество увеличивается за счет выхода плазмы крови за пределы сосудистого русла на уровне капилляров. Это в свою очередь приводит к банальному механическому сдавливанию более крупных сосудов — артерий, которые несут кровь к головному мозгу. А уже это служит причиной гипоксии головного мозга, что проявляется головной болью, головокружением, шумом в голове и другими симптомами", — поясняет врач-невролог сети клиник "Поликлиника.Ру" Глеб Маркелов в интервью Pravda.Ru.
Однако споры в высоких кабинетах не должны мешать простым гражданам заниматься профилактикой.
Да, конечно, все просто лишь на словах, при этом любые изменения привычного образа жизни — стресс для организма. В данном случае стоит исходить из понимания того, что наш организм не вечен. И дисбаланс любых систем получить просто. А восстановить тонкие настройки — куда сложнее.
"Многие люди считают, что головная боль, сопровождающаяся тошнотой, слабостью, имеющая определенную локализацию — мигрень. Но это мнение ошибочно. Мигрень — это не тип головной боли, а обособленное заболевание, характеризующееся, так скажем, неправильной электрической активностью головного мозга. И диагностика в таком случае четко определена", - поясняет врач.
Вам нужен не просто осмотр терапевта, который, выслушав ваши жалобы, глубокомысленно скажет: "Да у вас мигрень! Держите вкусную таблетку и пейте ее всю жизнь при приступах боли!".
Для полной картины необходимо сделать:
Глеб Маркелов отмечает, что лечение в таком случае не может быть ограничено профилактическими мерами — они не помогут.
Если же головная боль возникает исключительно из-за смены погоды, то важно:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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