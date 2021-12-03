Офтальмолог: коронавирус принёс новые болезни глаз

Какие новые глазные болезни принёс COVID-19, можно ли их вылечить и в чём преимущества принципов древней медицины, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой академик РАН, офтальмохирург, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, директор НИЦ офтальмологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Христо Тахчиди.

Коронавирус и зрение

— Христо Периклович, как коронавирус повлиял на сферу офтальмологии?

— Это большое испытание для медицины, потому что патология неизвестная, с новыми механизмами. У нас появились пациенты с новым поражением глаз.

Очень интересная симптоматика — это поражение сетчатки, именно нервной ткани, и в сосудах глазного дна такая комбинация, она протекает с совершенно особыми симптомами.

Мы пытаемся разобраться, как помогать людям в этой ситуации. Это воспаление сетчатки, вызванное коронавирусом.

— То есть идёт эксперимент в вашем институте и в других глазных институтах? Или уже есть разработки Минздрава?

— Идёт поиск, причём широким фронтом, в том числе по инфекции в целом. Мы пытаемся расшифровать механизм этой болезни, как:

поражается сосудистая стенка,

пропотевает содержимое сосудов,

начинается отёк.

Есть препараты, которые блокируют дефект сосудистой стенки. Есть манипуляции, которые позволяют латать эти дырки лазером. Это всегда так при нестандартных ситуациях, даже без коронавируса существует небольшой процент патологий, которые ни в какие рамки не вписываются, нигде нет схемы лечения. И практикующий врач с этим сталкивается постоянно.

— Есть ли возможность при коронавирусе обезопасить свои глаза?

— Всё зависит от состояния: если критическое состояние для жизни, то тут уже не до глаз — мы занимаемся тем, чтобы спасти человека, вывести из критического состояния. А дальше смотрят остальные системы, в том числе зрение, потому что оно не связано с жизнью, а связано с качеством жизни, то есть задача второго плана. Поэтому нет специальных методов профилактики.

Но мы должны понимать одну старую истину: врач не лечит, а помогает организму бороться с болезнью. Самый тонкий врач — это организм.

Ничего более совершенного нет в природе, потому что природа сотнями миллионов лет изобретала уникальную систему — организм, научила ее сопротивляться всяким болезням. А мы всего-навсего пытаемся помочь организму справиться с той или иной поломкой. Гиппократ говорил: "Прежде всего не вреди". На этой мысли базируется высокотехнологичная медицина — медицина мастеров.

Нетрадиционная медицина помогает

— Говорят, что для больного самое главное — это желание выздороветь. Относится ли этот принцип к болезням глаз или здесь всё-таки нужна медицинская помощь?

— Вера человека — великая вещь. Одна из задач врача — убедить пациента, чтобы он максимально мобилизовался. Хороший врач — это всегда психолог, который должен найти ключи к больному, сделать из него союзника в борьбе с болезнью.

Древняя медицина была построена на простых постулатах. Есть на Пелопоннесе Эпидавр — это место, где раньше врачевал Асклепион. Это лечебница тысячелетней давности, лучшая лечебница Средиземноморья. Я посетил развалины этой лечебницы и вот что увидел:

стадион,

храм,

баню,

театр,

гостиницу.

В театре акустика удивительная: когда шуршат бумагой на сцене, слышно на галёрке. Древние действовали несколькими инструментами. Какими? Стадион — это мышцы, кости и суставы, 80% массы человека. Если эту систему привести в порядок, она берёт на себя нагрузку больной системы и помогает ей выздоравливать. Второй принцип — это баня. Человек состоит на 90% из воды. Третий механизм — храм, это медитация, воздействие на психику и мозг человека.

Подавляющее большинство сегодняшних болезней (гипертония, диабет) — это избыточное действие мозга.

Мозг — это диктатор, который вас заставляет работать в любое время суток, устали вы или не устали, надо утром сдать статью или программу, и вы всю ночь пашете, мозг насилует ваш бедный биологический организм. Чтобы привести организм в порядок, надо привести в порядок голову, уметь расслабиться. Дальше театр. Человек состоит из мыслительного аппарата и эмоций. Бывает, вам плохо, нездоровится, включаете очень интересную передачу или фильм, через час-полтора они заканчиваются, и вы понимаете, что этот час вы не чувствовали никакой болезни. Почему? Эмоции были там, в фильме, и вы эмоциями приводили в порядок всё остальное. Потом мы эти приёмы постепенно стали забывать, особенно когда появились таблетки.

Проще проглотить таблетку и не заниматься мышечной системой и эмоциями, водный баланс приводить в порядок, медитировать. Но таблетки прекрасно сработали при инфекциях, в ситуациях реанимационных, а при хронических заболеваниях они мало помогают.

И здесь начали возвращаться к старым добрым приёмам:

медитация,

рефлексотерапия,

массаж,

спорт.

Поэтому сейчас так популярна восточная медицина: она меньше ушла в фармакологию и больше сохранила древние приёмы.

— Насколько сочетаются приёмы древневосточной, китайской и тибетской медицины? Совместимы ли они с медикаментозными средствами?

— Великолепно сочетаются, потому что лекарства хороши в экстремальных ситуациях, а дальше надо восстанавливаться, часто это называют реабилитацией — модное направление в медицине.

В реабилитации много приёмов из старой медицины: медитация, воздействие запахов, слуховых эффектов.

Иногда у человека возникают проблемы с сознанием, общением: он выключается после комы, как-то надо достучаться до его внутреннего мира. Вы начинаете с ним разговаривать, речь не работает, вы начинаете ещё что-то делать, тоже не получается. И тогда классные реабилитологи начинают искать пути, как войти в его внутренний мир. Иногда это запах знакомый: человек в жизни любил кофе — сварили кофе, и он начинает реагировать на это, и вы начинаете пытаться через этот канал раскрутить остальные. Одна женщина занималась пожилыми больными с амнезией: она ставила музыку их молодости. И человек, который сидел в коляске, не реагировал на внешние раздражения, вдруг слышит рок-н-ролл и начинает двигать ногами. Через две недели он начал вставать с коляски. На острове Родос была огромная клиника, которая занималась ароматерапией — терапия запахами, которую сегодня мы вообще не знаем, а там было целое направление в древности.