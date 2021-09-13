Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию

Известно, что в борьбе с инфекциями не придумано ничего лучше антибиотиков, однако зачастую они приносят больше вреда, чем пользы, убивая как хорошие, так и вредные бактерии.

Что ещё хуже, антибиотики могут ослабить вашу иммунную систему, дав вирусам преимущество. Если всё не так запущено и есть возможность обойтись без лекарств, то лучше отдать предпочтение натуральным антибиотикам, которые придумала для нас природа.

Чеснок

Чеснок содержит соединение аллицин, которое выделяется при измельчении.

Исследования показали, что аллицин обладает антибактериальным действием и эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий. Аллицин эффективен против золотистого стафилококка — основной причины инфекций кожи. При вдыхании испарений сока чеснока аллицин также может убивать бактерии, поражающие лёгкие. Это многообещающее средство от туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.

Обратите внимание, что чеснок следует есть свежим. При термической обработке соединение разрушается.

Мёд

Мёд традиционно используется в народной медицине. Древние греки использовали мёд в качестве мази от ран. Сегодня специалисты знают, что мёд помогает лечить раны, поскольку он обеспечивает защитное покрытие.

Кроме того, некоторые виды мёда обладают мощными противомикробными свойствами, которые помогают предотвратить инфекцию. Подобные свойства мёда обычно объясняются содержанием в нём перекиси водорода.

Мёд — универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах.

Имбирь

Имбирь известен своими антибактериальными свойствами. Исследования показали, что имбирь обладает антимикробной активностью против двух серогрупп Escherichia coli (E.coli). Большинство штаммов кишечной палочки безвредны, но некоторые могут вызывать проблемы с пищеварением, вплоть до желудочных спазмов и поноса с кровью. Свойства имбиря объясняются такими сильнодействующими соединениями, как

борнеол;

камфен;

линалоол.

Вы можете заваривать имбирь с чаем или добавлять в супы и карри.

Эхинацея

Эхинацея (также известная как эхинацея пурпурная) — это лекарственное растение используется для профилактики простуды и гриппа.

Традиционно коренные американцы использовали эхинацею для лечения инфекций и ран. Учёные уверяют, что эхинацея может убивать различные бактерии, в том числе Streptococcus pyogenes (S. pyogenes). Эти бактерии вызывают ангины, синдром токсического шока и некротический фасциит ("плотоядная болезнь"). Также считается, что эхинацея уменьшает воспаление, связанное с бактериальными инфекциями.

Вы можете заваривать цветы, листья и корни эхинацеи, чтобы приготовить иммуностимулирующий травяной чай. Он также доступен в качестве пищевой добавки во многих магазинах здорового питания.

Желтокорень

Эту траву часто употребляют в виде чая вместе с эхинацеей для профилактики и лечения простуды. Традиционно целители использовали желтокорень для лечения инфекций глаз, кожи и мочевыводящих путей. Желтокорень также эффективен при диарее. Эксперты полагают, что эффект желтокорня против инфекций обусловлен алкалоидом берберином.

Гвоздика

Это засушенные цветочные бутоны гвоздичного дерева, вечнозеленого тропического дерева, произрастающего в Индонезии. Они используются в аюрведической медицине как естественное средство от зубной боли.

Некоторые исследования показывают, что гвоздика эффективна против кишечной палочки.

Молотая или цельная, она используется для ароматизации мяса, соусов и блюд из риса. Гвоздику часто добавляют вместе с мускатным орехом и корицей в сладкие блюда, а также в такие напитки, как сидр и глинтвейн.

Орегано

Это основной ингредиент средиземноморской диеты, обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами благодаря карвакролу и тимолу. Эти два соединения являются одними из основных компонентов эфирного масла душицы.

Орегано, особенно его эфирное масло, является одним из наиболее эффективных природных антибиотиков.

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