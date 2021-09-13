EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Известно, что в борьбе с инфекциями не придумано ничего лучше антибиотиков, однако зачастую они приносят больше вреда, чем пользы, убивая как хорошие, так и вредные бактерии.

Что ещё хуже, антибиотики могут ослабить вашу иммунную систему, дав вирусам преимущество. Если всё не так запущено и есть возможность обойтись без лекарств, то лучше отдать предпочтение натуральным антибиотикам, которые придумала для нас природа.

Чеснок, лимон, имбирь

Чеснок

Чеснок содержит соединение аллицин, которое выделяется при измельчении.

Исследования показали, что аллицин обладает антибактериальным действием и эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий. Аллицин эффективен против золотистого стафилококка — основной причины инфекций кожи. При вдыхании испарений сока чеснока аллицин также может убивать бактерии, поражающие лёгкие. Это многообещающее средство от туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.

Обратите внимание, что чеснок следует есть свежим. При термической обработке соединение разрушается.

Мёд

Мёд традиционно используется в народной медицине. Древние греки использовали мёд в качестве мази от ран. Сегодня специалисты знают, что мёд помогает лечить раны, поскольку он обеспечивает защитное покрытие.

Кроме того, некоторые виды мёда обладают мощными противомикробными свойствами, которые помогают предотвратить инфекцию. Подобные свойства мёда обычно объясняются содержанием в нём перекиси водорода.

Мёд — универсальный ингредиент, который можно использовать в самых разных блюдах.

Имбирь

Имбирь известен своими антибактериальными свойствами. Исследования показали, что имбирь обладает антимикробной активностью против двух серогрупп Escherichia coli (E.coli). Большинство штаммов кишечной палочки безвредны, но некоторые могут вызывать проблемы с пищеварением, вплоть до желудочных спазмов и поноса с кровью. Свойства имбиря объясняются такими сильнодействующими соединениями, как

  • борнеол;
  • камфен;
  • линалоол.

Вы можете заваривать имбирь с чаем или добавлять в супы и карри.

Эхинацея

Эхинацея (также известная как эхинацея пурпурная) — это лекарственное растение используется для профилактики простуды и гриппа.

Традиционно коренные американцы использовали эхинацею для лечения инфекций и ран. Учёные уверяют, что эхинацея может убивать различные бактерии, в том числе Streptococcus pyogenes (S. pyogenes). Эти бактерии вызывают ангины, синдром токсического шока и некротический фасциит ("плотоядная болезнь"). Также считается, что эхинацея уменьшает воспаление, связанное с бактериальными инфекциями.

Вы можете заваривать цветы, листья и корни эхинацеи, чтобы приготовить иммуностимулирующий травяной чай. Он также доступен в качестве пищевой добавки во многих магазинах здорового питания.

Желтокорень

Эту траву часто употребляют в виде чая вместе с эхинацеей для профилактики и лечения простуды. Традиционно целители использовали желтокорень для лечения инфекций глаз, кожи и мочевыводящих путей. Желтокорень также эффективен при диарее. Эксперты полагают, что эффект желтокорня против инфекций обусловлен алкалоидом берберином.

Гвоздика

Это засушенные цветочные бутоны гвоздичного дерева, вечнозеленого тропического дерева, произрастающего в Индонезии. Они используются в аюрведической медицине как естественное средство от зубной боли.

Некоторые исследования показывают, что гвоздика эффективна против кишечной палочки.

Молотая или цельная, она используется для ароматизации мяса, соусов и блюд из риса. Гвоздику часто добавляют вместе с мускатным орехом и корицей в сладкие блюда, а также в такие напитки, как сидр и глинтвейн.

Орегано

Это основной ингредиент средиземноморской диеты, обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами благодаря карвакролу и тимолу. Эти два соединения являются одними из основных компонентов эфирного масла душицы.

Орегано, особенно его эфирное масло, является одним из наиболее эффективных природных антибиотиков.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Антибиотики - угроза для здоровья?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Эксперт рассказал, как Россия может остановить казахский национализм
На Украине запретили гастроли Моргенштерна
Выгоду жителей ДНР и ЛНР от внесения в программу переселения объяснила эксперт
Глава СПЧ раскритиковал Милохина и Моргенштерна
Спасатели нашли упавший в тайге самолёт с помощью аудиоколонки
Жителей ДНР и ЛНР могут включить в программу по переселению в Россию
"Просвещение" проверит школьный учебник со ссылкой на порноресурс
Хромченко показала "волшебный" комплект, который стройнит фигуру
МИД РФ заявил о риске деградации отношений с Чехией после задержания россиянина
Раскрыта новая версия смертельного отравления арбузом в Москве
Последние материалы
Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию
Эксперт рассказал, как Россия может остановить казахский национализм
На Украине запретили гастроли Моргенштерна
Выгоду жителей ДНР и ЛНР от внесения в программу переселения объяснила эксперт
Глава СПЧ раскритиковал Милохина и Моргенштерна
Спасатели нашли упавший в тайге самолёт с помощью аудиоколонки
Для космических туристов открылись безграничные возможности
Жителей ДНР и ЛНР могут включить в программу по переселению в Россию
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
"Просвещение" проверит школьный учебник со ссылкой на порноресурс
Популярное
Мир. Новости мира
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши

Поведение польского президента Анджея Дуды во время недавнего визита канцлера Ангелы Меркель было оскорблением, считают в Германии.

В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
Мир. Новости мира
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Мир. Новости мира
"Мерзавцы мелочные": западные политики вывели Лукашенко из себя
Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова Василий Амирджанов ФСБ и РПЦ рассорил памятник Феликсу Дзержинскому Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер
Общество
Уфимские власти ответили маме ребёнка, у которого хотели забрать портфель
Экономика и бизнес
Эксперт Землянский рассказал о цене российского газа для Германии
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников