Осознанное питание: как похудеть без жёстких диет

Многие диетологи считают, что питаться интуитивно, прислушиваясь к внутренним сигналам голода и сытости, и при этом худеть — вполне реально. С этим согласна диетолог из Нью-Йорка Лиза Янг, автор книги "Наконец-то сыта, наконец-то похудела".

Как похудеть с умом

"Осознанное питание и здоровые стратегии похудения могут сосуществовать", — отмечает Лиза Янг.

По мнению диетолога, осознанное питание — это инструмент, помогающий сбросить вес.

"Эта техника помогает вам сосредоточиться на голоде и чувстве сытости, вы едите, потому что голодны, а не потому, что перед вами аппетитная курочка".

Диетолог Лиза Столлман отмечает, что для осознанного питания важно соблюдать определенный ритуал:

сесть за стол, ни на что не отвлекаясь (желательно отключить телефон, телевизор, ноутбук),

есть медленно, как бы пробуя еду (нравится ли вам то, что вы едите).

"Такой ритуал поможет стать более здоровым и сбросить вес без соблюдения диеты", — отмечает Столлман.

Осознанное или интуитивное питание также поможет ответить на вопрос:

"Нравится ли мне эта еда?"

"Я действительно голоден?"

Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, что уже насытились, и съесть меньшую порцию, поясняет Янг.

Худея за счет осознанного питания, можно улучшить не только свое тело, но и здоровье, особенно это важно для людей, страдающих избыточным весом или ожирением.

"Мы знаем, что люди с избыточным весом или ожирением имеют гораздо более высокий риск появления сердечных заболеваний, диабета 2 типа", — отмечает Столлман.

Регулируя свое питание, можно стабилизировать уровень сахара в крови, а также снизить уровень "плохого" холестерина и кровяное давление.

В традиционном понимании диета — это питание, основанное на ограничениях и запретах, которые якобы необходимы для достижения цели. Однако диетологи напоминают, что важно рассматривать диету как образ жизни, программу здорового питания, а не как ограничительный план, исключающий многие любимые продукты.

Почему так важно питаться более осознанно

Причудливые диеты, исключающие некоторые группы продуктов, могут привести к упадку сил, также такие диеты предполагают, что вы будете сидеть на них пожизненно, иначе снова наберете лишние кило. Принятие здорового образа жизни, включающего осознанное питание, поможет вам чувствовать себя лучше и бодрее — и это намного важнее, чем стремление к определенной цифре на весах.

"Когда мы едим осознанно, мы стараемся контролировать размер порций", — отмечает Янг.

Также диетолог поясняет, почему так важно есть медленно. По мнению Янг, чем быстрее человек ест, тем выше вероятность того, что он наберет лишний вес. Недавнее исследование показало, что у людей, которые едят быстро, на 42% больше шансов набрать лишний вес, чем у тех, кто ест медленно.

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