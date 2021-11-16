Многие диетологи считают, что питаться интуитивно, прислушиваясь к внутренним сигналам голода и сытости, и при этом худеть — вполне реально. С этим согласна диетолог из Нью-Йорка Лиза Янг, автор книги "Наконец-то сыта, наконец-то похудела".
"Осознанное питание и здоровые стратегии похудения могут сосуществовать", — отмечает Лиза Янг.
По мнению диетолога, осознанное питание — это инструмент, помогающий сбросить вес.
"Эта техника помогает вам сосредоточиться на голоде и чувстве сытости, вы едите, потому что голодны, а не потому, что перед вами аппетитная курочка".
Диетолог Лиза Столлман отмечает, что для осознанного питания важно соблюдать определенный ритуал:
"Такой ритуал поможет стать более здоровым и сбросить вес без соблюдения диеты", — отмечает Столлман.
Осознанное или интуитивное питание также поможет ответить на вопрос:
Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, что уже насытились, и съесть меньшую порцию, поясняет Янг.
Худея за счет осознанного питания, можно улучшить не только свое тело, но и здоровье, особенно это важно для людей, страдающих избыточным весом или ожирением.
"Мы знаем, что люди с избыточным весом или ожирением имеют гораздо более высокий риск появления сердечных заболеваний, диабета 2 типа", — отмечает Столлман.
Регулируя свое питание, можно стабилизировать уровень сахара в крови, а также снизить уровень "плохого" холестерина и кровяное давление.
В традиционном понимании диета — это питание, основанное на ограничениях и запретах, которые якобы необходимы для достижения цели. Однако диетологи напоминают, что важно рассматривать диету как образ жизни, программу здорового питания, а не как ограничительный план, исключающий многие любимые продукты.
Причудливые диеты, исключающие некоторые группы продуктов, могут привести к упадку сил, также такие диеты предполагают, что вы будете сидеть на них пожизненно, иначе снова наберете лишние кило. Принятие здорового образа жизни, включающего осознанное питание, поможет вам чувствовать себя лучше и бодрее — и это намного важнее, чем стремление к определенной цифре на весах.
"Когда мы едим осознанно, мы стараемся контролировать размер порций", — отмечает Янг.
Также диетолог поясняет, почему так важно есть медленно. По мнению Янг, чем быстрее человек ест, тем выше вероятность того, что он наберет лишний вес. Недавнее исследование показало, что у людей, которые едят быстро, на 42% больше шансов набрать лишний вес, чем у тех, кто ест медленно.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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