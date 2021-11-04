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Автор Александр Шторм

Названы 15 продуктов, которыми травятся россияне в отпусках

Здоровье

Россияне, собираясь в отпуск, первым делом интересуются будущим пристанищем. Решить вопрос с жильем - это важно, но не менее приоритетным вопросом должна стать пища в месте отдыха. Иначе долгожданные дни отпуска могут превратиться в проблему.

Названы 15 продуктов, которыми травятся россияне в отпусках

Фактически, изучение качества пищи в той или иной стране должно стоять на первом месте всегда и везде. Так у вас будет возможность узнать больше о кухнях народов мира и позаботиться о собственном здоровье.

Согласно мнению корреспондента украинского издания "Обозреватель" Дарьи Скуб, в Египте туристы травятся с завидной регулярностью.

Поэтому стоит прежде всего избегать:  растительной пищи из-за большого количества пестицидов, нитратов и фосфатов при их выращивании.

Отмечается, что овощи в курортной стране без ярко выраженных вкусов, совсем не сочные и имеют минимальное количество витаминов, потому потеряете вы немного.

К тому же, имеет смысл запомнить, что вы ели накануне, так как в отелях принято безотходное производство и поданные вечером овощи могут появиться на вашем столе за завтраком.

Совершенно стандартной является ситуация, когда из одного продукта готовят разные блюда. Например, жареную курятину тушат с овощами или делают с ней картофельную запеканку.

А любимый многими «шведский стол» часто наполнен вчерашними или позавчерашними блюдами. Потому так важно обращать внимание даже на ингредиенты. К примеру, украшения для еды —  морковные «цветы», «улитки» из огурцов или фрукты - знак того, что еда так себе.

Что касается воды, то лучше не пить из-под крана, а покупать воду в бутылках. Из практики - в  Египте не стоит пить так называемые свежевыжатые соки. И стоит избегать рыбы во всех ее видах.

В Турции проблемы немного другие - часто "второй шанс" дают мясу и той же рыбе. Рискованной затеей являются супы-пюре. В них нередко добавляют:

  • остатки мяса,
  • жареную муку
  • немного молока.

Из сладостей приемлемы только сухофрукты, а напитки с кубиками льда лучше не брать. Только в чае и можно быть уверенным. 

На Кипре как правило повара готовят еду, тяжелую для пищеварения, что не очень «понравится» вашей фигуре.  Наиболее калорийными являются кебабы, соусы дзадзики и картофель.

А самая раскрученная версия носит название "мезе". Это по сути  комплексный обед, состоящий из нескольких десятков блюд — от калорийных салатов до десертов с большим количеством сахара.

Впрочем, не заграницей единой. В нашем, российском Крыму или на курортах Краснодарского края тоже есть "опасные" продукты.

  • чебуреки вечером (из-за старого масла во фритюре)
  • условно-съедобны черноморский катран и крымские грибы
  • якобы домашние чача и вино (часто делаются в подвале из порошка и воды), "гранатовый сок" (просите выжать при вас)
  • вяленая рыба (нельзя долго носить на жаре)
  • жаренная кукуруза (часто делается чуть ли не "на скамейке в пыли")
  • пляжное мороженное (продавцы торгуют "свежим и ледяным" до последнего стаканчика, часто продавая просрочку - или  "по дешевке скупают отбракованное мороженое").

Так что на отдыхе стоит быть предельно осторожным в выборе еды, иначе последствия не замедлят сказаться на вашем самочувствии. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы сочи турция продукты питания
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