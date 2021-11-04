Россияне, собираясь в отпуск, первым делом интересуются будущим пристанищем. Решить вопрос с жильем - это важно, но не менее приоритетным вопросом должна стать пища в месте отдыха. Иначе долгожданные дни отпуска могут превратиться в проблему.
Фактически, изучение качества пищи в той или иной стране должно стоять на первом месте всегда и везде. Так у вас будет возможность узнать больше о кухнях народов мира и позаботиться о собственном здоровье.
Согласно мнению корреспондента украинского издания "Обозреватель" Дарьи Скуб, в Египте туристы травятся с завидной регулярностью.
Поэтому стоит прежде всего избегать: растительной пищи из-за большого количества пестицидов, нитратов и фосфатов при их выращивании.
Отмечается, что овощи в курортной стране без ярко выраженных вкусов, совсем не сочные и имеют минимальное количество витаминов, потому потеряете вы немного.
К тому же, имеет смысл запомнить, что вы ели накануне, так как в отелях принято безотходное производство и поданные вечером овощи могут появиться на вашем столе за завтраком.
Совершенно стандартной является ситуация, когда из одного продукта готовят разные блюда. Например, жареную курятину тушат с овощами или делают с ней картофельную запеканку.
А любимый многими «шведский стол» часто наполнен вчерашними или позавчерашними блюдами. Потому так важно обращать внимание даже на ингредиенты. К примеру, украшения для еды — морковные «цветы», «улитки» из огурцов или фрукты - знак того, что еда так себе.
Что касается воды, то лучше не пить из-под крана, а покупать воду в бутылках. Из практики - в Египте не стоит пить так называемые свежевыжатые соки. И стоит избегать рыбы во всех ее видах.
В Турции проблемы немного другие - часто "второй шанс" дают мясу и той же рыбе. Рискованной затеей являются супы-пюре. В них нередко добавляют:
Из сладостей приемлемы только сухофрукты, а напитки с кубиками льда лучше не брать. Только в чае и можно быть уверенным.
На Кипре как правило повара готовят еду, тяжелую для пищеварения, что не очень «понравится» вашей фигуре. Наиболее калорийными являются кебабы, соусы дзадзики и картофель.
А самая раскрученная версия носит название "мезе". Это по сути комплексный обед, состоящий из нескольких десятков блюд — от калорийных салатов до десертов с большим количеством сахара.
Впрочем, не заграницей единой. В нашем, российском Крыму или на курортах Краснодарского края тоже есть "опасные" продукты.
Так что на отдыхе стоит быть предельно осторожным в выборе еды, иначе последствия не замедлят сказаться на вашем самочувствии.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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