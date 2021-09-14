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Автор Ирина Гусакова

Неожиданное свойство: алоэ лечит запор

Здоровье » Здоровье и профилактика

Запор — распространённая проблема, с которой сталкиваются почти все. Кто-то лечится слабительными, кто-то пьёт отвары из сухофруктов, но немногие знают, что эффективным помощником может стать алоэ вера. Это растение простимулирует кишечник и смягчит стул, поможет нормализовать работу ЖКТ.

Алоэ вера

Распространённые причины запора

  • Привычка игнорировать походы в туалет — чем дольше вы откладываете опорожнение кишечника, тем тяжелее становится стул.
  • Обезвоживание — обратите внимание, что некоторые жидкости могут увеличить риск обезвоживания и усугубить проблему. Если вы склонны к запорам, ограничьте потребление газированных напитков, кофе и алкоголя.
  • Изменения в распорядке дня — если вы отправились в путешествие, то будьте готовы к тому, что это может повлиять на вашу пищеварительную систему.
  • Отсутствие физических нагрузок — если вы большую часть времени проводите, сидя за компьютером или лежа на диване у телевизора, то у вас повышается риск развития запора.
  • Несбалансированное питание (если в рационе мало клетчатки).

Питание при запоре

В вашем рационе обязательно должны быть продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как:

  • фрукты (яблоки, бананы, инжир, чернослив и изюм);
  • овощи;
  • чечевица, нут и другие бобовые;
  • орехи;
  • цельнозерновые (ячмень, льняное семя, овсянка, хлопья с пшеничными отрубями и цельнозерновой хлеб).

Если вы страдаете от запоров, то избегайте в своём рационе продукты:

  • с высоким содержанием жира, такие как сыр и мясо;
  • с высокой степенью обработки, такие как белый хлеб, фастфуд, чипсы.

Алоэ вера от запора

Соберите сок алоэ и смешайте его с фруктовым соком. Однократно можно выпить две столовые ложки. Если вы страдаете хроническим запором, регулярно пейте сок алоэ.

Хронические желудочно-кишечные расстройства обычно вызваны грибковой инфекцией. Алоэ обладает противогрибковыми свойствами, помогает бороться с кандидозом и способствует здоровью пищеварительной системы. Алоэ также восстановит микрофлору в толстой кишке. В качестве альтернативы соку можно пить аптечные капсулы с алоэ.

Антрагликозид алоин, свободные антрахиноны эмодин и хризофанол, а также смолистые вещества, которые содержатся в алоэ, обеспечивают слабительный эффект. Комбинация алоэ, чистотела и псиллиума может значительно уменьшить зависимость от слабительных.

Стоит отметить, что алоэ широко используется также для лечения язв и воспаления пищеварительной системы. Прежде чем начать использовать алоэ, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Секреты здорового желудка
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
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