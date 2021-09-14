Неожиданное свойство: алоэ лечит запор

Запор — распространённая проблема, с которой сталкиваются почти все. Кто-то лечится слабительными, кто-то пьёт отвары из сухофруктов, но немногие знают, что эффективным помощником может стать алоэ вера. Это растение простимулирует кишечник и смягчит стул, поможет нормализовать работу ЖКТ.

Распространённые причины запора

Привычка игнорировать походы в туалет — чем дольше вы откладываете опорожнение кишечника, тем тяжелее становится стул.

— чем дольше вы откладываете опорожнение кишечника, тем тяжелее становится стул. Обезвоживание — обратите внимание, что некоторые жидкости могут увеличить риск обезвоживания и усугубить проблему. Если вы склонны к запорам, ограничьте потребление газированных напитков, кофе и алкоголя.

— обратите внимание, что некоторые жидкости могут увеличить риск обезвоживания и усугубить проблему. Если вы склонны к запорам, ограничьте потребление газированных напитков, кофе и алкоголя. Изменения в распорядке дня — если вы отправились в путешествие, то будьте готовы к тому, что это может повлиять на вашу пищеварительную систему.

— если вы отправились в путешествие, то будьте готовы к тому, что это может повлиять на вашу пищеварительную систему. Отсутствие физических нагрузок — если вы большую часть времени проводите, сидя за компьютером или лежа на диване у телевизора, то у вас повышается риск развития запора.

— если вы большую часть времени проводите, сидя за компьютером или лежа на диване у телевизора, то у вас повышается риск развития запора. Несбалансированное питание (если в рационе мало клетчатки).

Питание при запоре

В вашем рационе обязательно должны быть продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как:

фрукты (яблоки, бананы, инжир, чернослив и изюм);

овощи;

чечевица, нут и другие бобовые;

орехи;

цельнозерновые (ячмень, льняное семя, овсянка, хлопья с пшеничными отрубями и цельнозерновой хлеб).

Если вы страдаете от запоров, то избегайте в своём рационе продукты:

с высоким содержанием жира, такие как сыр и мясо;

с высокой степенью обработки, такие как белый хлеб, фастфуд, чипсы.

Алоэ вера от запора

Соберите сок алоэ и смешайте его с фруктовым соком. Однократно можно выпить две столовые ложки. Если вы страдаете хроническим запором, регулярно пейте сок алоэ.

Хронические желудочно-кишечные расстройства обычно вызваны грибковой инфекцией. Алоэ обладает противогрибковыми свойствами, помогает бороться с кандидозом и способствует здоровью пищеварительной системы. Алоэ также восстановит микрофлору в толстой кишке. В качестве альтернативы соку можно пить аптечные капсулы с алоэ.

Антрагликозид алоин, свободные антрахиноны эмодин и хризофанол, а также смолистые вещества, которые содержатся в алоэ, обеспечивают слабительный эффект. Комбинация алоэ, чистотела и псиллиума может значительно уменьшить зависимость от слабительных.

Стоит отметить, что алоэ широко используется также для лечения язв и воспаления пищеварительной системы. Прежде чем начать использовать алоэ, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.