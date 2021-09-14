Запор — распространённая проблема, с которой сталкиваются почти все. Кто-то лечится слабительными, кто-то пьёт отвары из сухофруктов, но немногие знают, что эффективным помощником может стать алоэ вера. Это растение простимулирует кишечник и смягчит стул, поможет нормализовать работу ЖКТ.
В вашем рационе обязательно должны быть продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как:
Если вы страдаете от запоров, то избегайте в своём рационе продукты:
Соберите сок алоэ и смешайте его с фруктовым соком. Однократно можно выпить две столовые ложки. Если вы страдаете хроническим запором, регулярно пейте сок алоэ.
Хронические желудочно-кишечные расстройства обычно вызваны грибковой инфекцией. Алоэ обладает противогрибковыми свойствами, помогает бороться с кандидозом и способствует здоровью пищеварительной системы. Алоэ также восстановит микрофлору в толстой кишке. В качестве альтернативы соку можно пить аптечные капсулы с алоэ.
Антрагликозид алоин, свободные антрахиноны эмодин и хризофанол, а также смолистые вещества, которые содержатся в алоэ, обеспечивают слабительный эффект. Комбинация алоэ, чистотела и псиллиума может значительно уменьшить зависимость от слабительных.
Стоит отметить, что алоэ широко используется также для лечения язв и воспаления пищеварительной системы. Прежде чем начать использовать алоэ, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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