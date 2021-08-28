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Автор Ирина Гусакова

Опасный холестерин: как от него избавиться

Здоровье

Холестерин необходим нашему организму. Печень вырабатывает на регулярной основе до 80 % от общего количества этого липида в крови. Он участвует в синтезе витамина D, стероидных гормонов (в том числе и половых). Но холестерин необходим нам в определенной концентрации.

Холестерин

Избыток его как раз и является вредным, потому что он имеет тенденцию откладываться на стенках сосудов, образовывать бляшки, затруднять кровообращение и вызывать развитие различных сердечно-сосудистых заболеваний. И появление "плохого" холестерина зависит напрямую от того, как мы питаемся. К повышению уровня холестерина в крови приводит большое количество жирной пищи. Но как можно избавиться от "плохого" холестерина без лекарств?

Диетолог Центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова отмечает, что сам по себе биохимический показатель уровня холестерина не играет никакой роли. Клиника возникает тогда, когда уже возникают последствия высокого холестерина.

"Если, допустим, бляшка образовалась в коронарной артерии, то появляется стенокардия. Тогда возникают боли при физической нагрузке в области сердца, одышка. Такие классические симптомы свидетельствуют об ишемической болезни сердца. Если бляшка сидит где-то в сосуде головного мозга, то могут проявляться разные состояния, вплоть до ишемического инсульта. Поэтому очень важно для любого человека следить за уровнем общего холестерина, чтобы вовремя начать лечение, подключить диетотерапию и снизить риск развития таких тяжелых заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, различные инсульты", — отмечает диетолог.

Какие продукты "поставляют" холестерин

В основном источниками "плохого" холестерина являются жирные мясные и молочные продукты. Все животные жиры — это источники холестерина. Особенно опасным является жирное мясо:

  • свинина,
  • баранина.
Красное мясо

Поставляет холестерин и сливочное масло. Но молочный жир более безопасный.

Как избавиться от холестерина?

Чтобы предотвратить накопление холестерина, необходимо сбалансировано питаться, следить за уровнем жиров в рационе (не более 30% от общей калорийности рациона).

"В первую очередь нужно ограничивать именно животные жиры. Потому что растительные жиры — источник полезных аминокислот, они снижают уровень холестерина. То же самое относится к жирной морской рыбе. В ней содержатся полезные полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина", — отмечает Наталья Денисова.

От "плохого" холестерина можно избавиться без лекарств: главное — скорректировать свой рацион. Но если бляшка уже есть в сосуде, то избавиться от нее получится только хирургическим путем. А вот замедлить ее рост и предотвратить развитие сосудистых осложнений вполне можно и с помощью физической нагрузки.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Холестерин и атеросклероз: комментарий врача
Куратор: Елена Андреева
Темы холестерин наталья денисова
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