Пальмовое масло: почему от него необходимо отказаться

Еще недавно нас призывали отказаться от сливочного масла из-за вредного холестерина, мол, маргарин полезнее. Потом выяснилось, что яд — это как раз маргарин, а сливочное масло вовсе даже и ничего. Теперь такие же страшилки ходят и про пальмовое масло, которое в России просто демонизировали. Где же тут правда, а где — ложь? Давайте разбираться.

Пальмовое масло издавна использовалось только в промышленности. Но никогда не применялось в пищу. В связи с его определенными химическими характеристиками пальмовое масло взяли на вооружение производители и стали активно его использовать при производстве недорогих хлебобулочных, кондитерских и других изделий, ведь оно удлиняет срок их хранения и достаточно недорогое в производстве. Однако, являясь веществом, несвойственным для человеческого организма, пальмовое масло практически не всасывается и слабо расщепляется в пищеварительном тракте. Длительное употребление пальмового масла приводит к накопительному эффекту и может отрицательно сказаться на состоянии здоровья.

Пальмовое масло все же — яд

Как отмечает диетолог, эндокринолог и доктор медицинских наук Анна Гончарова, пальмовое масло — экономически выгодный продукт, поскольку дешевый в производстве, имеет долгий срок хранения и не окисляется. В этом его основные преимущества.

"Мы с вами проживаем в регионе, в котором масличные пальмы не произрастают. Поэтому эволюционно, генетически пищеварительные системы европейцев не приспособлены для расщепления продуктов пальмового происхождения. Это чужеродный для нас продукт. Естественно, в популяции в результате изменчивости, естественного отбора есть те, кто переваривает его. О пользе или вреде пальмового масла мы сможем сказать только спустя десятилетия, анализируя состояние здоровья разных групп населения, которые употребляют или, наоборот, не употребляют продукты, содержащие пальмовое масло", — отмечает диетолог.

Пальмовое масло — прекрасный растворитель и накопитель других более вредных веществ. В нем накапливаются консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы, красители, которые оказывают онкогенное действие на организм человека. Поскольку пальмовое масло не выводится в должной мере из организма, накапливая при этом опасные канцерогены, то регулярное его употребление может привести к онкологии.

"Пальмовое масло не нужно употреблять никому. Это техническое масло, возможности употребления которого зависят от степени очистки и от того, какой длительной обработке подвергается в процессе приготовления тех или иных конечных продуктов", — заключает эксперт.

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