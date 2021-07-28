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Автор Александр Шторм

На Олимпиаде-2021 может родиться супермутация COVID-19

Здоровье

Система безопасности организаторов Олимпиады в Токио дала сбой. На играх фиксируется всё большее количество заражённых коронавирусом.

На Олимпиаде-2021 может родиться супермутация COVID-19

Ряд мероприятий по санитарной безопасности под названием "ковидный пузырь", по замыслу создателей, был призван не допустить угрозы распространения коронавируса. Но обещанный "ковидный пузырь" уже нарушен: зафиксировано множество новых случаев COVID-19.

Заболели теннисисты из Нидерландов и люди, задействованные в проведении игр, стало известно о 16 инфицированных. В общей сложности с 1 июля зарегистрировано более 150 случаев заражения. В числе тех, у кого выявили коронавирус, — граждане

  • США,
  • Чехии,
  • Чили,
  • ЮАР и других стран.

Зрители, к слову, всё равно присутствуют на некоторых соревнованиях. Болельщики проигнорировали запрет на присутствие зрителей на Олимпиаде. Сотни людей пришли посмотреть соревнования по велоспорту и мужскому триатлону, которые проходили под открытым небом.

В стране при этом новая вспышка эпидемии. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа. Эксперты уверены, что Олимпиада в Токио опасна и повышает риск появления супермутации COVID-19, когда все типы вирусов "наложатся и смешаются", создав "суперковид".

Как сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, Олимпиада является идеальным вариантом для мутирования вируса. Когда на ограниченном пространстве встречаются потенциальные носители разных штаммов, причём в ситуации эмоционального и физического напряжения, снижающего иммунную защиту, то вероятность инфицирования другим штаммом резко возрастает.

Новый вирус, появившийся после супермутации, начнёт потом распространяться значительно быстрее, чем предыдущие её прародители. В Токио же после всех проверок появляются инфицированные. Значит, есть бессимптомные носители, не тестируемые или пропущенные из-за ошибок в тестировании.

"Насколько будут оправданы опасения, какова вероятность того, что Олимпиада приведёт к возникновению нового суперштамма, сейчас сложно утверждать. Хочется верить, что вовремя будут реагировать санитарные службы Японии", — заключила Попович.

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Самое плохое впереди: Коронавирус мутирует
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 токио япония олимпиада-2021 лариса попович олимпиада в токио пандемия коронавируса
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