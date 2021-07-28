На Олимпиаде-2021 может родиться супермутация COVID-19

Система безопасности организаторов Олимпиады в Токио дала сбой. На играх фиксируется всё большее количество заражённых коронавирусом.

Ряд мероприятий по санитарной безопасности под названием "ковидный пузырь", по замыслу создателей, был призван не допустить угрозы распространения коронавируса. Но обещанный "ковидный пузырь" уже нарушен: зафиксировано множество новых случаев COVID-19.

Заболели теннисисты из Нидерландов и люди, задействованные в проведении игр, стало известно о 16 инфицированных. В общей сложности с 1 июля зарегистрировано более 150 случаев заражения. В числе тех, у кого выявили коронавирус, — граждане

США,

Чехии,

Чили,

ЮАР и других стран.

Зрители, к слову, всё равно присутствуют на некоторых соревнованиях. Болельщики проигнорировали запрет на присутствие зрителей на Олимпиаде. Сотни людей пришли посмотреть соревнования по велоспорту и мужскому триатлону, которые проходили под открытым небом.

В стране при этом новая вспышка эпидемии. В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа. Эксперты уверены, что Олимпиада в Токио опасна и повышает риск появления супермутации COVID-19, когда все типы вирусов "наложатся и смешаются", создав "суперковид".

Как сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, Олимпиада является идеальным вариантом для мутирования вируса. Когда на ограниченном пространстве встречаются потенциальные носители разных штаммов, причём в ситуации эмоционального и физического напряжения, снижающего иммунную защиту, то вероятность инфицирования другим штаммом резко возрастает.

Новый вирус, появившийся после супермутации, начнёт потом распространяться значительно быстрее, чем предыдущие её прародители. В Токио же после всех проверок появляются инфицированные. Значит, есть бессимптомные носители, не тестируемые или пропущенные из-за ошибок в тестировании.

"Насколько будут оправданы опасения, какова вероятность того, что Олимпиада приведёт к возникновению нового суперштамма, сейчас сложно утверждать. Хочется верить, что вовремя будут реагировать санитарные службы Японии", — заключила Попович.

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