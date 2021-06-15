Дерматолог: физические факторы защиты от солнца лучше химических

Что такое минимальная эритемная доза и почему её нужно знать, можно ли не пользоваться летом фотозащитным кремом, а также о том, как выбрать правильный солнцезащитный крем, рассказала ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Фактор защиты

— Татьяна, говорят, что люди, у которых кожа матового цвета, карие глаза и темные волосы, менее подвержены влиянию ультрафиолетового излучения, нежели блондины со светлыми глазами и нежной прозрачной кожей. Что вы скажете?

— Да, все верно. Есть шесть типов кожи по Фицпатрику. Первый тип — это рыжие люди с очень светлой кожей. Они не могут загорать, на солнце краснеют. Дальше блондин с голубыми глазами. Европейцы. Четвертый фототип — это азиаты. Пятый — это Куба. И шестой фототип — это уже африканцы (Кения, Зимбабве). Естественно, все фототипы реагируют на солнце по-разному. Это нужно учитывать.

— То есть неграм или мулатам не грозит рак кожи? Или все равно ультрафиолет связан со всем другим?

— Да, конечно. Рак кожи грозит всем. Большой акцент мы делаем на генетику. Но и нахождение на солнце тоже влияет. Шестой фототип менее подвержен, конечно.

— А еще говорят, что с возрастом кожа более подвержена.

— С возрастом вообще количество мутаций усиливается в клетках, и фактор некроза опухоли-альфа становится сильнее.

— То есть с какого возраста лучше под прямыми лучами солнца не находиться?

— Допустим, детей до 10 лет вывозить в зону не своей инсоляции категорически нельзя, потому что риск возникновения меланомы возрастает в сотни тысяч раз, на солнце количество мутаций в клетках увеличивается под воздействием ультрафиолета. Если кожа не адаптирована, первый фототип, постоянно держать на экваторе под прямыми солнечными лучами, то риск возникновения онкологии в таком случае выше.

Обязательно нужно пользоваться, находясь на открытом солнце, фотозащитными кремами с факторами защиты 50+.

Что такое фактор защиты SPF 50+? Есть 15, 20, 30, а 50 — самый большой. У нас есть такое понятие, как минимальная эритемная доза. Это то время, когда я держу руку под прямыми солнечными лучами, и у меня за это время возникает покраснение.

Вот моя, например, минимальная эритемная доза на юге составляет 40 минут. Если я намажу SPF 50+, то минимальная эритемная доза увеличится в 2 раза.

Поэтому когда люди говорят, что мажутся кремом и все равно обгорели, это говорит о том, что они не знают свою минимальную эритемную дозу и неправильно мажутся.

А нужен ли крем?

— Татьяна, недавно появилась информация в Сети, что у кремов солнцезащитных тоже состав неблагоприятен. Может быть, не рак, но проблемы вызывает.

— Во-первых, все кремы, которые выходят на рынок, дерматологически протестированы, они не могут быть опасны для кожи. Дальше уже исследования заходят вглубь, мы не знаем, насколько они рандомизированы, честны. Но я хочу сказать, что факторы защиты от солнца делятся на две категории:

химические,

физические.

Более безопасны физические, где содержится диоксид титана и оксид цинка. Когда мы мажемся этими кремами, у нас остается белая пленка, они плохо размазываются. И если вы посмотрите детские средства защиты, они в основном на основе диоксида титана и оксида цинка. А химические факторы защиты от солнца обладают преимуществом в том, что их можно наносить под косметику, то есть их не видно, они легко наносятся на кожу как флюидная консистенция. Но было исследование, что химические негативно влияют. Но в научных известных журналах я статей доказательных не нашла.

— Физические — диоксид титана и оксид цинка — смываются морской водой или крепко проникают?

— Считается, что лучше после купания заново наносить крем. Вы пошли в море, искупались. Если есть душ, помылись пресной водой, с себя все смыли и заново нанесли фотозащитный крем. Если душа нет, то просто заново наносить фотозащитный крем. Есть смываемые водой, есть несмываемые водой. Это в инструкции надо читать.

— Татьяна, под солнцезащитным козырьком, наверное, не имеет смысла наносить крем?

— Если на пляже, то мы все равно выходим на берег, купаемся. Идет отражение ультрафиолета от воды, от солнца. Все равно нужно мазаться. Если мы сидим под зонтиком, в огромной шляпе и в тунике с длинными рукавами, тогда солнцезащитные средства не нужны.

— Если человек приехал на дачу из города, пошел косить траву. Тента там нет. Тут как быть?

— Лицо лучше намазать. Вспомните лицо дачника: обгорелый нос, красное лоснящееся лицо. Если есть родинки, их нужно обязательно тоже мазать. Стики специальные есть, удобно по родинкам пройтись. Их обязательно.

И еще я хочу подчеркнуть, что минимальная эритемная доза у одного и того же человека будет меняться в разных поясах.

Одно дело — минимальная эритемная доза у меня в Москве, другое дело — я поехала на Кубу или в Таиланд. Там будет совершено другая доза.