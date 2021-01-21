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Автор Игорь Буккер

Новые мутации. Врач рассказал о сути видоизмененных "ковидов"

Здоровье

СМИ сообщили, что в Великобритании новая мутация вируса SARS-CoV-2. Он может быть даже заразнее прежнего, но пока неизвестно, опасен ли этот штамм с точки зрения повышенной смертности. Свежей информацией о коронавирусе делится с "Правдой.Ру" врач-иммунолог Владимир Болибок.

Коронавирус сегодня в мире

Игорь Буккер: Что вообще можно рассказать о "новом британском" коронавирусе?

— Все опасения, связанные с этим штаммом, заключаются в том, что им была вызвана третья волна коронавируса. Специалистов переполошило то, что в штамме обнаружены мутации в области spike-белка, spike-протеина. Это именно тот белок, которым коронавирус цепляется, как клешней, за клетку человека и дальше через это соединение вползает в организм.

Вакцины и постинфекционный иммунитет, антитела — все завязано на том, что они должны нейтрализовать spike-протеин, чтобы вирус не мог проникнуть в клетку. Тогда и обрывается инфекция. В британском штамме несколько замен аминокислот в белке, что может привести к изменению пространственной конфигурации. Если мутации существенны, белок будет ускользать из-под действия антител.

Далее британцы протестировали разные варианты антител против старого "итальянского" штамма и британского. Выяснилось, что антитела, полученные при ранее перенесенном заболевании или вакцинации, нейтрализуют этот штамм.

— Какой срок сохранения в среднем — месяц, неделя?

— Реально сохранение иммунитета зависит не от вируса и не от вакцины, а от иммунной системы. Это ее свойство — сохранять или не сохранять. Сейчас у нас есть пациенты с декабря 2019 года из Китая. У большинства уже год с лишним сохраняется иммунитет. Так что это спекуляции — что он держится 3-4 месяца.

Вот ослабят карантинные мероприятия, отменят масочный режим — будет свободное перемещение людей и свободный обмен COVID. Но иммунитет, повстречавшись с ним снова, будет вновь восстанавливаться, снова и снова вырабатывая антитела.

Так и прививка против кори — один раз в детстве делают, а потом всю жизнь сохраняется иммунитет. Мы постоянно контактируем с этим вирусом, и иммунная система вынуждена поддерживать его почти всю жизнь.

— То есть главное не вакцина, а иммунная система индивидуума… А сама прививка из других стран? Что там говорят по поводу прививочных мер?

— Больше всего прививок сделано сейчас в Израиле, у них AstraZeneca и Pfizer. Первая — векторная вакцина, вторая матричная. Больше всего осложнений на матричной, причем с летальным исходом. Каждый раз пишут, что к вакцине это не имеет отношения, но вот это совпадение, пусть с единичными случаями, говорит о проблематике.

"Спутник V" тоже векторная. Векторные дают гораздо меньше побочных эффектов. При вакцинации "Спутником" у человека развивается своеобразный ОРВИ, он им переболевает, одновременно приобретая иммунитет к коронавирусу. "ЭпиВакКорона" — сейчас очень мало этой вакцины, в московском регионе практически нет. Очень маленький процент побочных эффектов, по отзывам коллег.

Насчет вакцины из НИИ Чумакова пока определенного мнения у меня не сложилось. По отчетам там маленькое количество осложнений и достаточно высокая иммуногенность.

Опасность из "страны диких обезьян"

Сейчас наибольшие опасения у специалистов вызывает штамм, образовавшийся в Бразилии. Там уже 12 точных мутаций в spike-протеине. Там есть штат Амазонас, где складывается впечатление, что вирус просто ускользает из-под действия антител. И возможна проблема… просто вторая пандемия начнется, потому что люди будут не иммунными к "бразильскому" штамму.

Эта ситуация напоминает сезонные пандемии, вызванные гриппом, когда каждый раз появляется новая мутация. Во время сезона COVID усиливается, в постсезонье или межсезонье он ослабевает, скорее всего, это будет сезонная инфекция, которая будет требовать сезонной вакцинации.

— Сезоны ведь тоже разные по стране.

— Зимой и в начале весны грипп приходит. Сейчас бывают его вспышки с ноября. Но у пандемии свои законы развития, связаны с большим количеством неиммунных людей. Думаю, пандемия гриппа нам не грозит — очень хорошо отработана вакцинация на сегодняшний день. Полагаю, что такая же ситуация будет и с коронавирусной инфекцией.

- Почему в большинстве случаев почти всем ставят "корону", не говорят ни об ОРЗ, ни о гриппе?

— У заболевания COVID-19 есть определенная клиническая картина, отличная от сезонных ОРВИ, включая грипп. Даже если не типируется вирус, на основании этой картины диагноз ставится как заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией.

Обычно выставляется диагноз в том случае, если есть характерная рентгенологическая картина, если на КТ определенное поражение легких наблюдается.

Тогда диагноз коронавирусная инфекция можно не подтверждать методом ПЦР. Очень характерный симптом для коронавирусной инфекции — про него все знают — это потеря обоняния.

 

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы covid-19 бразилия великобритания владимир болибок
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