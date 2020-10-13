Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами

Чтобы исключить массовые расстрелы граждан неуравновешенными "совершеннолетними" подростками, надо налаживать тестирование с первого класса школы, считает врач-психотерапевт Александр Федорович.

Бойня после конфликта с бабушкой: 18-летний парень открыл стрельбу в Нижегородской области

18-летний юноша убил из ружья 4-х человек

Мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек в Нижегородской области, обнаружили в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское.

При себе у него было обнаружено два ружья. Предварительная причина смерти — самоубийство. Накануне там произошла стрельба, в результате которой четверо скончались, еще двое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

По сообщениям в СМИ, нападавшему было 18 лет, его имя Даниил Монахов. Вначале он смертельно ранил бабушку, соседа, а затем на остановке открыл стрельбу по автобусу.

Монахов, судя по его странице в соцсети, очень любил компьютерные игры. Он имел нарезное ружье, на которое недавно было получено разрешение. Телеграм-канал Life Shot сообщает, что Монахов — инвалид детства третьей группы. У него были врождённый порок сердца и бронхиальная астма.

С этого года Данил учился в профинтернате, в день убийства он был на занятиях, потом пришёл к завучу и отпросился по причине вызова в военкомат. "Никаких подозрений парень не вызывал и был очень спокойным", — сообщает источник канала.

Нужно психологическое тестирование в школе

Как сказал "Правде.Ру" врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович, согласно Конституции, возраст 18 лет — это возраст совершеннолетия, то есть, это возраст, когда гражданин становится правопреемником всех прав и носителем всех обязанностей.

"В 18 лет, хочешь или не хочешь, а он имеет право на все: на охрану здоровья, на труд, на отдых, на избирательное право, он призывается на службу в армию, может купить оружие", — сказал психотерапевт. Полную психолого-психиатрическую экспертизу человек при этом не проходит, добавил он.

По словам психолога, усложнить процедуру прохождения экспертизы, конечно, можно, но это не панацея, потому что с человеком "в любую секунду может произойти все, что угодно", а проходить ее ежегодно или 2 раза в год (сейчас справка действует 5 лет) — не реально.

Александр Федорович считает, что для купирования таких трагедий, психологическое тестирование должно проводиться, начиная с первого класса школы наравне с медицинским осмотром. Тогда, с 5-7-10-летнего возраста "мы бы уже понимали, что с этим человеком происходит, в какой он нуждается помощи, поддержке, есть ли у него склонность к насилию".

Эксперт подчеркнул, что к 18 годам, " у нас уже будет 8 или 10 таких срезов, которые позволят соответствующей комиссии в автоматизированном режиме сделать вывод о рисках в отношении этого ребенка".

"У нас уже будет понимание того, к чему этот ребенок склонен. Может быть, уже надо начинать работать с семьей, может быть, это будущий преступник, террорист, кто-то еще. А если он, например, неустойчивый, то, наверное, перед ним уже будут закрыты определенные специальности, определенные профессии и так далее. И вопрос о том, выдавать ли ему оружие, тоже станет гораздо понятнее. Давать ли ему право на управление автомобилем, в какие-то войска его призвать и выдержит ли он армейскую службу или он через месяц-два или полгода расстреляет своих сотоварищей, которые его унижают", — сказал психиатр.

По мнению Александра Федоровича, психологическое компьютерное тестирование — это не затратное дело, "зато сколько судеб мы сможем спасти и, в том числе, и самих преступников от них самих, как бы это парадоксально не звучало".

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