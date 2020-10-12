В Петербурге подросток пытался убить свою мать

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подростка, который пытался убить собственную мать.

По версии следствия, в ночь на 10 октября этого года 15-летний подросток нанёс своей матери множественные удары по голове и туловищу. В тяжёлом состоянии женщину доставили в больницу, медики продолжают оказывать ей помощь.

Как сообщают РИА Новости, удары могли быть нанесены мачете.

Региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении парня уголовное дело. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.