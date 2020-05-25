Председатель независимого профсоюза работников "скорой помощи", фельдшер "скорой помощи" Дмитрий Беляков дал интервью главному редактору "Правда.ру" Инне Новиковой, в котором рассказал о том, как медики "скорой помощи" помогают больным и с какими проблемами сталкиваются сами.
Читайте начало интервью:
— У вас в машине есть кислородные аппараты?
— А как же. Еще и лишний баллончик прячу, не дай бог, что случится. Если у человека одышка, если ему нужен кислород, ему дают кислород.
— Кислородные баллончики, которые продают в аптеках?
— Это детское баловство. Это для квартир. У нас самый маленький баллон на десять литров. Есть установки, которые из окружающего воздуха конденсируют кислород, но они стоят — мама не горюй — что-то от 70 тысяч рублей. Я просто сам пару раз такие видел у больных. Но там не коронавирус, там просто тяжелые больные.
Не нужно каждый раз бегать покупать кислород. Такую машину ставят, и из воздуха выделяет кислород для больного.
— Люди, которые оказываются в состоянии гипоксии, нехватки кислорода, у них организм гораздо лучше адаптируется.
— Не знаю. Единственный аппарат, который я видел у астматиков — это небулайзер. Через него дышат лекарством, аэрозолем.
— Я все пытаюсь получить от вас практическую информацию.
— У нас, кстати, и "скорую" вызывают, чтобы практическую информацию извлечь. Я вчера приехал на вызов к мужчине 69-ти лет. Он вызвал "скорую помощь", чтобы узнать, как вызвать участкового врача.
— У нас "скорая помощь" не спрашивает, какое заболевание, что болит?
— Если этот звонок идет через службу 112, он практически определяется как срочный и сразу выдается на "скорую помощь", чтоб мы туда ехали. У нас диспетчеры на подстанции столько в день всех любителей "скорой помощи" отговаривают, то есть объясняют им, что не нужно вызывать.
Есть дежурный врач, который консультирует. И удается некоторых убедить, что им нужен участковый врач, а не "скорая помощь". А некоторых не удается убедить. Вот того юношу, которому в глаза вода попала, не удалось убедить, что все нормально. К нему ездила бригада. Он сказал: хочу и все.
— Нужно штрафовать, делать платные вызовы.
— У нас бы тогда и страховых компаний не было. На одних штрафах мы бы за год всю службу "скорой помощь" заново бы отстроили. 90% вызовов "скорой помощи" — непрофильные.
— В "скорой" есть сортировка экстренных и менее экстренных случаев. Если, не дай бог, сердце прихватило, аллергия и что-то такое.
— Аллергия тоже разная бывает. Можно просто красными пятнами покрыться, а можно и отек Квинке заработать. Коронавирус надо доказать. Человек, может быть, просто простудился. Надо вызвать врача, который разберется, нужно сюда присылать специалиста, который возьмет мазки, или не нужно.
— Есть ли смысл брать тесты на антитела?
— Тест на антитела показывает, переболел человек коронавирусом или еще нет. То есть если у человека в организме есть антитела, а он чувствует себя хорошо, то есть вероятность, что он уже переболел в легкой форме.
— Вы советуете заплатить 3 000 рублей за этот тест или это не нужно делать, пока человек не чувствует в себе каких-то симптомов?
— Я, вообще, противник платной медицины и всего платного, что есть в медицине, поэтому я никогда не порекомендую платные услуги. Если вы заболели, обращайтесь к врачу. Врач разберется, что вам надо, как вам надо, потому что это работа врача. А если у вас есть лишние деньги, и вы в себе чувствуете несказанную потребность, идите и сдавайте что хотите и когда хотите. У сотрудников "скорой помощи"еще ни разу ни мазки не брали, ни тесты никакие. То ли денег нет, то ли не хотят.
Вот я на третий месяц на коронавирусе работаю — у меня ни разу мазки не брали на коронавирус.
— В чем вы выезжаете на вызовы?
— Сейчас мы ездим на любую температуру с кашлем и насморком в защитных костюмах. Меня все равно должны хотя бы раз в недельку проверить, подхватил я коронавирус или нет. А нам говорят: когда заболеешь — тогда посмотрим.
— В процентном отношении в каком состоянии были больные коронавирусом?
— Где-то пять процентов из всех вызовов действительно были тяжелые.
— Это люди в возрасте, полные?
— Нет. Молодые и в возрасте, женщины и мужчины. Очень много пневмоний. Коронавирус еще не подтвердился, еще не было анализов, а у человека пневмония. Понимаешь, скорее всего, это коронавирус, но анализов еще нет.
Очень много пневмоний стало, просто много. И поражения большие: от 20 до 75% поражение легких.
— Это следствие коронавируса?
— Скорее всего, да. Это мое личное мнение.
— Вы прослушиваете пневмонию?
— Пневмонии нельзя прослушать. Они показываются только на КТ. Даже сделав рентген можно не увидеть пневмонию. Когда находишься в полностью защитном костюме, слушать нечем. Там можно только простучать и то не всегда.
— У вас есть какие-то аппараты? КТ, может быть?
— КТ — это стационарный аппарат. У меня в прошлую смену был больной, которого я решил госпитализировать. Госпитализировать его можно только в одном случае: сначала сделать КТ, если подтверждается пневмония, вести в больницу. Сначала я его привез на КТ. На снимке обнаружили 50% поражения легких. После этого где-то час мы искали место.
— Пока вы искали место, оказывали какую-то помощь?
— А какую там помощь окажешь? Кислород и все. Температуру я ему уже на вызове снизил. Он дышал кислородом в машине, а мы обзванивали. Точнее, наш ответственный врач на подстанции обзванивал больницы, узнавал, где есть места. Потом мне позвонили, сказали: вези в Солнечногорск. Это так говорят, это Зеленоград.
Через два часа я поехал с новым больным опять туда же. Было место.
— Говорят, если поражены 50% легких и 70%, потом очень тяжелая реабилитация, и люди будут инвалидами.
— Может быть.
— Вы тоже ничего не можете сказать про отдаленные последствия?
— Никто не может. Я, тем более, не могу. Я фельдшер. Что там будет дальше, одному Богу известно. Бояться всегда надо. Паниковать не надо.
— И верить, что все будет хорошо. Всегда есть шанс выздороветь.
— Шанс всегда есть. Не у всех. У меня за прошлую неделю в Москве умерло пять человек из "скорой помощи": два врача и три фельдшера.
Это не прибавляет настроения, но, тем не менее, будем держаться.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Игорь Буккер
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