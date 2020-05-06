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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказала, будет ли в России вспышка туберкулеза

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В России не ожидается увеличение больных туберкулезом из-за приоритетного внимания к больным СOVID-19, считает эксперт Ирина Васильева.

Опасность туберкулеза: как избежать смертельных бактерий? - СТОП 5, 15.01.2017

В связи с короновирусом про туберкулез забыли

The Guardian сообщила в среду, что около 1,4 млн человек в мире могут скончаться от туберкулеза из-за того, что все внимание отберет  борьба с коронавирусом.

Газета сослалась на исследование, проведенное организацией "Остановите туберкулез" (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джона Хопкинса. В нем отмечается, что до 2025 года туберкулез разовьется "еще у 6,3 миллионов человек и еще 1,4 миллиона человек скончаются", поскольку "случаи заболевания не будут диагностироваться и больные не получат лечение". Это связано с тем, что приоритет будет отдаваться диагностике и лечению коронавирусных больных.

Это якобы отбросит глобальные усилия по борьбе с туберкулезом на пять-восемь лет.

Исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу посетовала, что ученые, концентрирующиеся на разработках вакцин против COVID-19, забывают об остальных болезнях.

"У нас нет вакцины от туберкулеза, у нас нет вакцины от ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии и всего другого. Туберкулез — самая старая болезнь", — отметила она.

The Guardian напоминает, что туберкулез ежегодно становится причиной смерти более 1,5 млн человек — это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет — лишь для детей.

Как сказала "Правде.Ру" главный внештатный специалист по фтизиатрии Минздрава РФ, заведующая отделом фтизиатрии ЦНИИ туберкулеза РАМН Ирина Васильева, в мире ежегодно от туберкулеза погибает 1,3-1,5 миллионов человек и 10 миллионов заболевают.

"Так было и до коронавирусной инфекции", — уточнила специалист.

В России бдительность не потеряли

Ирине Васильевой неизвестно, как меры борьбы с коронавирусом поспособствовали увеличению заболеваемости туберкулезом, во всяком случае, в России этого нет.

"В нашей стране продолжаются противотуберкулезные мероприятия, мы бдительность не потеряли, все больные туберкулезом под контролем, про них мы все знаем, вовремя выявляем, также проводим лечение. Ужесточились меры санэпидрежима, но помощь мы продолжаем оказывать. И по нашим данным, мы не отмечаем ни увеличения заболеваемости, ни прогноза на увеличение смертности в нашей стране по туберкулезу", — сказала Ирина Васильева.

Лучшей вакцины, чем БЦЖ  в мире нет

Специалист отметила, что над вакциной от туберкулеза работают 10-15 лет и, действительно, "ничего не получается", потому что взаимоотношение микобактерии туберкулеза с организмом человека — еще более сложный процесс, чем у коронавируса.

"Лучшей вакцины, чем российская БЦЖ нет, а новая вакцина, которая проходит клинические исследования в Африке — она бустерная, то есть идет плюсом к БЦЖ, и радикально не изменит ситуацию по туберкулезу", — отметила Ирина Васильева.

Эксперт, однако, согласилась, что коронавирусная инфекция на сегодняшний день — самая актуальная научная медицинская тема.

"И сейчас все умы и силы брошены на разработку этой вакцины. Это так", — сказала Ирина Васильева.

Как сообщала "Правда.Ру", академик РАН, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов заявил, что в России проводится обязательная вакцинация против туберкулеза вакцинами БЦЖ  в роддомах, это способствует тому, что эпидемия COVID-19 в России отличается низким уровнем заболеваемости и низким уровнем смертности.

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Темы туберкулез ирина васильева
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