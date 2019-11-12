К кому может "прицепиться" туберкулез

Туберкулез - опасное инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Одна треть населения планеты уже заражена бактерией, вызывающей туберкулез. Ежегодно заболевание развивается у девяти миллионов человек, во всем мире от него умирает около трех миллионов человек.

Как распространяется туберкулез

Инфекция распространяется воздушно-капельным (аэрозольным) путем, когда человек с активной туберкулезной инфекцией в легких кашляет или чихает. Таким образом микобактерии туберкулеза попадают от больного человека к здоровому.

Туберкулез, однако, не является заразным заболеванием в отличие от других инфекций, таких как грипп, простуда и т. д. Он чаще поражает людей с пониженным иммунитетом, чем людей с интактной иммунной системой.

Кто рискует заболеть туберкулезом

В зоне особого риска находятся люди, живущие в районах с высокой распространенностью туберкулеза, а также те, кто работают в тесном контакте или живут рядом с человеком, у которого туберкулез. Это касается, прежде всего, медиков.

Дети в школах и заключенные, живущие в закрытых замкнутых пространствах, также подвергаются большому риску "подцепить" заболевание.

Люди с другими инфекциями, такими как ВИЧ, обладают меньшей способностью бороться с туберкулезом. Это происходит главным образом из-за подавленной иммунной системы, вызванной сопутствующей ВИЧ-инфекцией.

Риску подвергаются те, кто страдают от таких заболеваний, как диабет, иммунные расстройства, терминальная почечная недостаточность, гастрэктомия/шунтирование тонкой кишки, а также те, кто принимает такие препараты, как кортикостероиды в течение длительного времени.

Пациенты, принимающие лекарственные препараты, подавляющие иммунитет, например, после трансплантации органов, а также лица, проходящие химиотерапию для лечения онкологии.

Ослабленный иммунитет, например, у детей и пожилых людей делают обе возрастные группы восприимчивыми к туберкулезу. Беременные женщины также подвергаются большему риску.

Недоедание или неполноценное питание из-за образа жизни также может повысить риск туберкулеза. Наиболее восприимчивые лица в данной категории - асоциальные личности, люди без определенного места жительства, наркоманы и алкоголики.

Фото: kstnews.kz