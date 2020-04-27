Академик РАН объяснил особый сценарий эпидемии с COVID-19 РФ

Академик РАН, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов заявил о том, что в России ситуация с коронавирусом развивается по особому сценарию. Ученый заявил, что эпидемия COVID-19 в России отличается низким уровнем заболеваемости и низким уровнем смертности.

Также академик рассказал о двух других сценариях развития ситуации. По его словам в США и Италии сложился негативный сценарий, там самый высокий уровень смертности, более оптимистичный сценарий наблюдается в КНР и Южной Корее. В этих странах стразу были введены строгие ограничительные меры, что дало быстрый эффект.

В чем причина особого сценария развития эпидемии коронавируса в РФ?

По мнению ученого, это связно с тем, что в России проводится обязательная вакцинация против туберкулеза вакцинами БЦЖ. Также большое значение имеет опыт санитарно-эпидемиологических служб.

Ершов отметил, что в СССР эпидемия были не редкостью. Сейчас медикам удалось оперативно наладить процесс диагностики и разгрузить больницы.

Ранее эксперт рассказала о разработке российских вакцин от коронавируса.