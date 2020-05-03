Как не поссориться с семьей на карантине

Остаться в хороших отношениях с семьей во время карантина и после его окончания можно.

Как сохранить теплые отношения?

Сегодня остро стоит вопрос о том, как вынужденная самоизоляция отразится на нашем социальном поведении, в том числе и в семье? Сможем ли мы в будущем вместе завтракать и собираться на ужины? Будет ли нам за счастье выйти с родственниками вместе в кино или театр?

Специалисты говорят, что уже сейчас отношения в семьях видоизменяются, растет напряжение, мы начинаем тщательнее рассматривать поведение членов семьи и больше раздражаемся.

Как быть в такой ситуации?

Позитивная психология говорит о том, что нужно научиться искать хорошее в плохих моментах. Психологи советуют: чтобы пережить тяжелое время вместе, нужно рассказывать друг другу позитивные моменты, которые произошли с вами за день. Делая это ежедневно, мировоззрение изменится. Вы будете сосредоточены только на хорошем, а переживания уйдут в сторону. Данное упражнение помогает избавиться от тревожности. Стоит помнить, что обмен положительными эмоциями помогает быстрее заснуть. Благодаря вынужденной самоизоляции вы можете обсудить с домочадцами накопившиеся вопросы, которые не могли задать раньше. Помните, что начинать общение нужно не с критики. Начинайте с похвалы.Стоит отметить интересный факт, что именно близкие получают меньше всего похвалы от родных. Говоря на сложные темы, говорить нужно через призму позитива. Сейчас мы как никогда находимся очень близко в быту. Возможно, вам будет казаться, что кто-то из членов семьи меньше вас участвует в домашних делах по дому. Не стоит сразу пороть горячку, лучше спросите, что тревожит партнёра. Нужно уметь слушать, слышать. Благодаря карантину можно научиться выстраивать доверительные отношения. Найдите для себя личное пространство, даже если ваша квартира небольшая. Договоритесь с близкими и выделите время для того, чтобы каждый смог побыть наедине с собой. Каждому из членов семьи важно отключиться от происходящего и не видеть какое-то время родственников. Это поможет в дальнейшем взаимодействовать с семьей. Если возник конфликт, то фраза «не ссорьтесь» будет не уместна. Во время конфликта возьмите паузу и продолжите разговор через полчаса. Важно не затягивать решения проблемы более чем на 12 часов и не ложиться спать, пока проблема не будет решена. Разрешить конфликт может конструктивный диалог, не употребляйте слово «ты» в разговоре, иначе партнер начнет защищаться и начнется с сора с обидами. Важно найти компромисс в сложившейся ситуации. Никто из людей не способен читать мысли. Если вам кажется, что вы только что ясно намекнули партнеру, то это только кажется. Полезным навыком будет научиться излагать мысли четко и без намеков. Не стесняйтесь просить кого-то из домочадцев выполнять домашние дела.

Вышеперечисленные советы помогут научиться решать проблемы и контролировать свои эмоции, а самоизоляция подарит много радостных минут, проведенных вместе с семьей. Выйдя с карантина, отношения могут стать еще более теплыми и доверительными.

Фото: 24tv.ua