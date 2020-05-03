Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Мигранты: "Придется воровать"
Автор Злата Кузнецова

Как не поссориться с семьей на карантине

Здоровье

Остаться в хороших отношениях с семьей во время карантина и после его окончания можно.

Как сохранить теплые отношения?

Сегодня остро стоит вопрос о том, как вынужденная самоизоляция отразится на нашем социальном поведении, в том числе и в семье? Сможем ли мы в будущем вместе завтракать и собираться на ужины? Будет ли нам за счастье выйти с родственниками вместе в кино или театр?

Специалисты говорят, что уже сейчас отношения в семьях видоизменяются, растет напряжение, мы начинаем тщательнее рассматривать поведение членов семьи и больше раздражаемся.

Как быть в такой ситуации?

  1. Позитивная психология говорит о том, что нужно научиться искать хорошее в плохих моментах. Психологи советуют: чтобы пережить тяжелое время вместе, нужно рассказывать друг другу позитивные моменты, которые произошли с вами за день. Делая это ежедневно, мировоззрение изменится. Вы будете сосредоточены только на хорошем, а переживания уйдут в сторону. Данное упражнение помогает избавиться от тревожности. Стоит помнить, что обмен положительными эмоциями помогает быстрее заснуть.
  2. Благодаря вынужденной самоизоляции вы можете обсудить с домочадцами накопившиеся вопросы, которые не могли задать раньше. Помните, что начинать общение нужно не с критики. Начинайте с похвалы.Стоит отметить интересный факт, что именно близкие получают меньше всего похвалы от родных. Говоря на сложные темы, говорить нужно через призму позитива.
  3. Сейчас мы как никогда находимся очень близко в быту. Возможно, вам будет казаться, что кто-то из членов семьи меньше вас участвует в домашних делах по дому. Не стоит сразу пороть горячку, лучше спросите, что тревожит партнёра. Нужно уметь слушать, слышать. Благодаря карантину можно научиться выстраивать доверительные отношения. 
  4. Найдите для себя личное пространство, даже если ваша квартира небольшая. Договоритесь с близкими и выделите время для того, чтобы каждый смог побыть наедине с собой.  Каждому из членов семьи важно отключиться от происходящего и не видеть какое-то время родственников. Это поможет в дальнейшем взаимодействовать с семьей.
  5. Если возник конфликт, то фраза «не ссорьтесь» будет не уместна. Во время конфликта возьмите паузу и продолжите разговор через полчаса. Важно не затягивать решения проблемы более чем на 12 часов и не ложиться спать, пока проблема не будет решена.
  6. Разрешить конфликт может конструктивный диалог, не употребляйте слово «ты» в разговоре, иначе партнер начнет защищаться и начнется с сора с обидами. Важно найти компромисс в сложившейся ситуации.
  7. Никто из людей не способен читать мысли. Если вам кажется, что вы только что ясно намекнули партнеру, то это только кажется. Полезным навыком будет научиться излагать мысли четко и без намеков. Не стесняйтесь просить кого-то из домочадцев выполнять домашние дела.

 Вышеперечисленные советы помогут научиться решать проблемы и контролировать свои эмоции, а  самоизоляция подарит много радостных минут, проведенных вместе с семьей. Выйдя с карантина, отношения могут стать еще более теплыми и доверительными. 

Фото: 24tv.ua

Темы семья отношения самоизоляция
Новости Все >
СМИ обнаружили загадочный след на руке Ким Чен Ына
Проценко рассказал об уникальности коронавируса в России
Роспотребнадзор готов к продлению режима самоизоляции до июня
Высокая смертность от коронавируса связана с дефицитом витамина D
В Киеве сожгли палатку семьи цыган
СК требует ареста напавшего на полицейского мужчины
"Город гопников": Уткин оскорбил жителей Волгограда
Минпромторг заявил о том, что в России нет дефицита масок
Больше 50 тысяч россиян заразились коронавирусом за неделю
Лукашенко похвалил тех кто ходит без маски
Последние материалы
СК требует ареста напавшего на полицейского мужчины
"Город гопников": Уткин оскорбил жителей Волгограда
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Минпромторг заявил о том, что в России нет дефицита масок
Больше 50 тысяч россиян заразились коронавирусом за неделю
Опубликованы итого опросов россиян о коронакризисе
Лукашенко похвалил тех кто ходит без маски
Как студенту успешно защитить диплом
Папа Римский призвал всех 14 мая молиться за завершение пандемии
В Подмосковье мужчина с ножом напал на полицейских
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Общество
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Собчак назвала Навального лжецом
Сокурсник Путина предсказал, что Трамп сдаст Украину
Медики готовили для Бориса Джонсона план "смерть Сталина"
Познер объяснил, почему власти России мало помогают населению
Собчак назвала Навального лжецом
Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
В Подмосковье мужчина с ножом напал на полицейских
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Собчак назвала Навального лжецом
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Проценко исключил итальянский сценарий распространения COVID-19
В Хабаровск спецрейсом привезли истощенных медвежат
Песков рассказал, что на 9 мая обязательно выпьет водки и споет
История продуктов: колбаса "Докторская"
Туристы наступают на Крым, несмотря на запрет
Политолог: "Белоусов один из самых крепких кадров в России"
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ