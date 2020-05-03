Как не поссориться с семьей на карантине
Остаться в хороших отношениях с семьей во время карантина и после его окончания можно.
Как сохранить теплые отношения?
Сегодня остро стоит вопрос о том, как вынужденная самоизоляция отразится на нашем социальном поведении, в том числе и в семье? Сможем ли мы в будущем вместе завтракать и собираться на ужины? Будет ли нам за счастье выйти с родственниками вместе в кино или театр?
Специалисты говорят, что уже сейчас отношения в семьях видоизменяются, растет напряжение, мы начинаем тщательнее рассматривать поведение членов семьи и больше раздражаемся.
Как быть в такой ситуации?
- Позитивная психология говорит о том, что нужно научиться искать хорошее в плохих моментах. Психологи советуют: чтобы пережить тяжелое время вместе, нужно рассказывать друг другу позитивные моменты, которые произошли с вами за день. Делая это ежедневно, мировоззрение изменится. Вы будете сосредоточены только на хорошем, а переживания уйдут в сторону. Данное упражнение помогает избавиться от тревожности. Стоит помнить, что обмен положительными эмоциями помогает быстрее заснуть.
- Благодаря вынужденной самоизоляции вы можете обсудить с домочадцами накопившиеся вопросы, которые не могли задать раньше. Помните, что начинать общение нужно не с критики. Начинайте с похвалы.Стоит отметить интересный факт, что именно близкие получают меньше всего похвалы от родных. Говоря на сложные темы, говорить нужно через призму позитива.
- Сейчас мы как никогда находимся очень близко в быту. Возможно, вам будет казаться, что кто-то из членов семьи меньше вас участвует в домашних делах по дому. Не стоит сразу пороть горячку, лучше спросите, что тревожит партнёра. Нужно уметь слушать, слышать. Благодаря карантину можно научиться выстраивать доверительные отношения.
- Найдите для себя личное пространство, даже если ваша квартира небольшая. Договоритесь с близкими и выделите время для того, чтобы каждый смог побыть наедине с собой. Каждому из членов семьи важно отключиться от происходящего и не видеть какое-то время родственников. Это поможет в дальнейшем взаимодействовать с семьей.
- Если возник конфликт, то фраза «не ссорьтесь» будет не уместна. Во время конфликта возьмите паузу и продолжите разговор через полчаса. Важно не затягивать решения проблемы более чем на 12 часов и не ложиться спать, пока проблема не будет решена.
- Разрешить конфликт может конструктивный диалог, не употребляйте слово «ты» в разговоре, иначе партнер начнет защищаться и начнется с сора с обидами. Важно найти компромисс в сложившейся ситуации.
- Никто из людей не способен читать мысли. Если вам кажется, что вы только что ясно намекнули партнеру, то это только кажется. Полезным навыком будет научиться излагать мысли четко и без намеков. Не стесняйтесь просить кого-то из домочадцев выполнять домашние дела.
Вышеперечисленные советы помогут научиться решать проблемы и контролировать свои эмоции, а самоизоляция подарит много радостных минут, проведенных вместе с семьей. Выйдя с карантина, отношения могут стать еще более теплыми и доверительными.
Фото: 24tv.ua