Горный курорт "Роза Хутор" стал лучшим для детей с инвалидностью

Всероссийская программа терапевтического спорта "Лыжи мечты" подвела итоги прошедшего зимнего сезона 2019/2020. Лучшим спортивным объектом, работающим по программе, стал горный курорт "Роза Хутор". За сезон особенные горнолыжники с ДЦП, аутизмом, генетическими синдромами, проблемами зрения и слуха откатали здесь 1011 часов занятий.

Попробовать свои силы на склонах "Роза Хутор" смогли 135 детей из более чем 40 регионов России. Почти 65% всех занятий были бесплатными. Это стало возможным благодаря благотворительной помощи, поступившей от сборов матча звезд Ночной хоккейной лиги и звезд российского хоккея, который традиционно проводится в начале января в пользу участников программы "Лыжи Мечты".

Сертификат на сумму почти в два с половиной миллиона рублей руководитель программы Наталья Белоголовцева получила из рук президента компании "Норникель" Владимира Потанина, участника одной из команд.

"Роза Хутор" традиционно является местом зимней дислокации для "мечталыжников" и членов их семей. На курорте этой зимой работали 11 инструкторов, прошедших обучение по программе "Лыжи мечты" — вдвое больше, чем в прошлом году. Инструкторы, которые наблюдают за успехами участников программы, потихоньку перестают бояться особенных спортсменов, начинают взаимодействовать с ними, сначала как волонтеры, а потом принимают решение стать уникальными специалистами. С обучающего тренинга "Лыжи Мечты" для инструкторов в декабре начался сезон на "Роза Хутор". Уже не первый год курорт является примером реабилитационного туризма. Для участников программы и их сопровождающих здесь созданы самые благоприятные условия — проход на подъемники осуществляется вне очереди, предоставляются бесплатные ски-пассы и, по запросу, парковочные места.

Неизменным оператором программы терапевтического спорта является школа инструкторов "Rider's school", которая не только занимается непосредственно организацией занятий, но предоставляет бесплатный прокат оборудования для занятий. С первого дня работы программой руководит волонтер и глава школы Анна Хвостова.

В этом году на "Лыжи Мечты" на курорте вставали целыми семьями — проект "Лыжи без границ — активный досуг" был реализован благодаря Краснодарской краевой общественной организации "Крылья". Ценность совместных горнолыжных тренировок и общих увлечений детей и родителей сложно переоценить.

Второе место в рейтинге программы "Лыжи мечты" занял ГЛК "Бобровый лог" (Красноярск) — 767 часов занятий за сезон

на третьем — ГЛК "Чекерил" (Ижевск) — 742 часа занятий.

Чуть-чуть не хватило до третьего места республике Бурятия, которая буквально "выстрелила" в этом сезоне, собрав хорошую команду единомышленников.

"Сегодня мы можем назвать лучшие горнолыжные комплексы по работе с особенными спортсменами, — комментирует результаты руководитель программы "Лыжи мечты" Наталья Белоголовцева. — Это те курорты, куда я лично рекомендую ехать семьям, в которых есть люди с инвалидностью. Здесь правильная атмосфера, налаженная работа инструкторов и комфортная среда".

Этот сезон оказался очень сложным, но результат все равно впечатляет!

55 спортивных центров в 36 регионах работали по программе "Лыжи мечты".

За это время было проведено 12,5 тысяч часов занятий для почти 2 000 детей и взрослых с особенностями развития.

Всего за время существования программы "Лыжи мечты", в ней приняли участие более 8 000 человек.

Летом планируется проведение Всероссийской семейной спортивной смены для подростов-участников "Лыжи Мечты". Инфраструктура большинства курортов позволяет ребятам не только заниматься терапевтическим спортом, но и учиться самостоятельности. Планируется, что подростки и молодые инвалиды будут проводить целый день без сопровождения родителей — что редко можно позволить себе в нашей стране. Спортивные тренировки, походы будут чередоваться с творческими мастерскими. Тем временем родители пройдут курс физической и творческой реабилитации по своей программе. Опыт спортивной семейной смены будет оформлен как бесплатная социальная франшиза для распространения в регионах России. Проект будет осуществлен на средства гранта Президента РФ. Если, конечно, текущая эпидемиологическая ситуация не внесет свои коррективы

Программа "Лыжи Мечты" основана в 2014 году актёром и режиссёром Сергеем Белоголовцевым и его женой Натальей, которые увидели эффект от занятий горнолыжным спортом своего сына Евгения и решили создать уникальное для России направление реабилитации.

"Лыжи мечты" — программа поддержки терапевтического спорта, благодаря которой люди с особенностями развития получили возможность кататься на горных лыжах, роликах, беговелах, заниматься игровыми видами спорта и др. В частности, речь идет о детях и взрослых с тяжелыми формами инвалидности, чье состояние требует внешней поддержки (детский церебральный паралич (ДЦП), аутизм, нарушения зрения и слуха, синдром Дауна и другие генетические заболевания). Цель программы — сделать спорт доступным для каждого, кто в нем нуждается. По федеральному охвату сегодня "Лыжи Мечты" являются одной из крупнейших благотворительных спортивных программ в России.